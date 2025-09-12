2025. szeptember 12. péntek Mária
27 °C Budapest
Fakeret építési terület
Otthon

Lakásépítési boom jöhet: már a hitelprogram előtt megindult a kereslet

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 13:31

Megjelentek a KSH legfrissebb építőipari statisztikái, amelyek július teljesítményét mutatják – ám a valódi mozgolódás csak az augusztusi adatokból olvasható ki. Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint a lakásépítések és felújítások piaca már a kedvezményes hitelprogram bevezetése előtt megmozdult. Az építőanyag-kereskedelem forgalma jelentősen nőtt, különösen a burkolóanyagok, szaniterek és nyílászárók iránti kereslet ugrott meg. A háttérben már több ezer lakásos projekt is készülődik, és a családi házak építése is új lendületet kaphat – a szakértő szerint a következő hónapokban látványos élénkülés jöhet.

Megjelentek a Központi Statisztikai Hivatal legújabb építőipari statisztikái, amelyek részletes képet adnak a szektor júliusi teljesítményéről. A hivatalos adatokhoz szakmai kommentárt fűz Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, aki egy hónappal frissebb – augusztusi – építőanyag értékesítési számok alapján értékeli a trendeket. Az összevetésből kirajzolódik, hogyan alakul a kereslet, és milyen irányba mozdulhat el az építőipar az év hátralévő részében.

Bár a ma megjelent építőipari adatokból ez nehezen kiolvasható, megindult valami a lakásépítések és felújítások piacán is már a kedvezményes első lakás vásárlási hitel megjelenése előtt.

Az építőanyag kiskereskedelemben a forgalom lényegében változatlan árak mellett 13,7 százalékkal bővült augusztusban az előző év azonos időszakához viszonyítva

– mondja Juhász Attila. Az egyes termékkörök forgalmának alakulását elemezve most még elsősorban a felújításokhoz szükséges anyagok fogynak a legnagyobb ütemben, de már sok ajánlatkérés fut be az építőanyag kereskedőkhöz családiház építésekhez is, és ezen termékkörök forgalma is hónapok óta emelkedik.  

Az építőanyag forgalom az első 8 hónapban 9,9 százalékkal bővült tavaly január-augusztushoz képest az Újház hálózat adatai alapján, ezen belül a szigetelőanyagok 20, a falazóelemek 19, a burkolóanyagok és szaniterek 17,3, a tetőfedő anyagok 5,3 százalékkal nőttek. Augusztusban tavaly augusztushoz képest a burkolóanyagok és szaniterek forgalma már 39,5, a nyílászáróké 36, a hőszigetelő anyagok pedig 20,4 százalékos növekedést mutatott, ezen termékkörökre volt a legnagyobb kereslet.

Az építőipari statisztikában egyelőre az látszik, hogy a vállalkozások és az állam megrendelései még mindig súlyosan hiányoznak az épületek építése szegmensben, de az Otthon Start Programnak köszönhetően a nagyobb méretű társasházi építési projektek hamarosan változtatnak ezen a képen. A piacon megjelentek a több száz, vagy több ezer lakás építését célzó projektek is.

Ezek tervei eddig – sokszor már jóváhagyva – fiókok mélyén lapultak, de a kereskedéseket sokszor keresik új tervezésű projektekkel is, amelyeknek beruházói a 250 lakás feletti fejlesztésére gyorsított engedélyezési eljárással szerezhetnek építési engedélyt. Mindezek mellett számítunk a családi házak építésének felfutására is, hiszen a 3 százalékos kedvezményes hitelprogram ezeknek az épületeknek a megépítéséhez is lehetőséget nyújt

– mondja Juhász Attila.   
Címlapkép: Getty Images
