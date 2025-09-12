Extrém magas keresletet hozott és a piac egészét felpezsdítette: a tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott,
Lakásépítési boom jöhet: már a hitelprogram előtt megindult a kereslet
Megjelentek a KSH legfrissebb építőipari statisztikái, amelyek július teljesítményét mutatják – ám a valódi mozgolódás csak az augusztusi adatokból olvasható ki. Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint a lakásépítések és felújítások piaca már a kedvezményes hitelprogram bevezetése előtt megmozdult. Az építőanyag-kereskedelem forgalma jelentősen nőtt, különösen a burkolóanyagok, szaniterek és nyílászárók iránti kereslet ugrott meg. A háttérben már több ezer lakásos projekt is készülődik, és a családi házak építése is új lendületet kaphat – a szakértő szerint a következő hónapokban látványos élénkülés jöhet.
Megjelentek a Központi Statisztikai Hivatal legújabb építőipari statisztikái, amelyek részletes képet adnak a szektor júliusi teljesítményéről. A hivatalos adatokhoz szakmai kommentárt fűz Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, aki egy hónappal frissebb – augusztusi – építőanyag értékesítési számok alapján értékeli a trendeket. Az összevetésből kirajzolódik, hogyan alakul a kereslet, és milyen irányba mozdulhat el az építőipar az év hátralévő részében.
Bár a ma megjelent építőipari adatokból ez nehezen kiolvasható, megindult valami a lakásépítések és felújítások piacán is már a kedvezményes első lakás vásárlási hitel megjelenése előtt.
Az építőanyag kiskereskedelemben a forgalom lényegében változatlan árak mellett 13,7 százalékkal bővült augusztusban az előző év azonos időszakához viszonyítva
– mondja Juhász Attila. Az egyes termékkörök forgalmának alakulását elemezve most még elsősorban a felújításokhoz szükséges anyagok fogynak a legnagyobb ütemben, de már sok ajánlatkérés fut be az építőanyag kereskedőkhöz családiház építésekhez is, és ezen termékkörök forgalma is hónapok óta emelkedik.
Az építőanyag forgalom az első 8 hónapban 9,9 százalékkal bővült tavaly január-augusztushoz képest az Újház hálózat adatai alapján, ezen belül a szigetelőanyagok 20, a falazóelemek 19, a burkolóanyagok és szaniterek 17,3, a tetőfedő anyagok 5,3 százalékkal nőttek. Augusztusban tavaly augusztushoz képest a burkolóanyagok és szaniterek forgalma már 39,5, a nyílászáróké 36, a hőszigetelő anyagok pedig 20,4 százalékos növekedést mutatott, ezen termékkörökre volt a legnagyobb kereslet.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az építőipari statisztikában egyelőre az látszik, hogy a vállalkozások és az állam megrendelései még mindig súlyosan hiányoznak az épületek építése szegmensben, de az Otthon Start Programnak köszönhetően a nagyobb méretű társasházi építési projektek hamarosan változtatnak ezen a képen. A piacon megjelentek a több száz, vagy több ezer lakás építését célzó projektek is.
Ezek tervei eddig – sokszor már jóváhagyva – fiókok mélyén lapultak, de a kereskedéseket sokszor keresik új tervezésű projektekkel is, amelyeknek beruházói a 250 lakás feletti fejlesztésére gyorsított engedélyezési eljárással szerezhetnek építési engedélyt. Mindezek mellett számítunk a családi házak építésének felfutására is, hiszen a 3 százalékos kedvezményes hitelprogram ezeknek az épületeknek a megépítéséhez is lehetőséget nyújt
– mondja Juhász Attila.
Egy hónap múlva indul a fűtési szezon, de sokan már most feltöltötték a téli készleteket.
Az Otthon Start program által generált piaci élénkülés különösen felértékeli a szakértői segítség szerepét az ingatlantranzakciókban.
Szeptember elején összesen több mint 15 ezer új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra országos szinten.
Tavaly augusztusban a budai oldalon a tranzakciók mindössze 15%-a tartozott a 70 millió forint feletti kategóriába, idén azonban már 61% volt ez az arány.
Magyarországon jelentős eltérés mutatkozik a hivatalos lakcímnyilvántartás és a tényleges lakóhely szerinti népességszámok között.
Az Otthon Start miatt visszaszorulnak a készpénzes vevők a XIII. kerület ingatlanpiacán
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett
Szeptembertől a társasházak közösen üzemeltethetnek napelemet, csökkentve költségeiket és a hálózat terhelését.
A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre.
Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz - írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
A júliusban hatályba lépett törvény alapján eddig 29 település hozott valamilyen betelepülési szabályt.
Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat.
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet.
Magyarországon minden negyedik 65 év feletti lakos olyan ingatlanban él, amelynek mérete meghaladja a szükségleteit.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Jól járt, aki észbekapott? Rengetegen ijedtek meg az Otthon Starttól, brutális, ami a lakáspiacon megy
A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.