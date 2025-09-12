A kandalló ma már nemcsak hangulati elem, hanem sokak számára alternatív fűtési megoldás is. Nézzük meg, hova rúgnak ki 2025-ben egy kandalló építésének vagy vásárlásának...
Hidegzuhany a fával fűtőkre: ennyibe kerül egy köbméter tűzifa 2025-ben
Egy hónap múlva indul a fűtési szezon, de sokan már most feltöltötték a téli készleteket. Van, aki közvetlenül az erdőből vásárol, mások inkább hasogatva rendelik a fát, hogy könnyebb legyen a behordás és a felhasználás.
Az ATV riportjából kiderült, hogy az árak azonban nem mindenhol alakulnak egyformán: míg a Dunántúlon stabilak maradtak, keleten már megindult a drágulás.
A Mecsekerdő Zrt.-nél például folyamatos a kitermelés, így nincs hiány a kínálatban.
„Az őszi kitermeléseket megkezdtük, mindenkinek tudunk fát biztosítani, az áraink nem változtak. Erről bárki tájékozódhat a weboldalunkon” – mondta Kis Sándor, a társaság kereskedelmi osztályvezetője.
Ezzel szemben az ország keleti részén már többet kell fizetni ugyanazért a mennyiségért.
„Köbméterenként a kemény tűzifánál 22–25 ezer forintos nettó árral kell számolni, ami bruttóban 25–30 ezer forintot jelent. Ez az erdőben, tő mellett mért, méteres tűzifára vonatkozik. A szállítás, a fűrészelés és a hasogatás azonban külön költség” – magyarázta Gabnai Ernő erdészeti szakértő.
Sokan mégis a drágább, hasogatott változatot választják, hiszen sok háztartásban ez jelenti az egyetlen megoldást.
„Én már nem tudok hasogatni, még behordani is nehéz. Így drágább, de legalább be tudom vinni a házba” – mesélte egy idős asszony.
A rászorulók idén is számíthatnak állami segítségre: számos település pályázott szociális tűzifára, amit az önkormányzatok ősszel vehetnek át. A legtöbb helyen október végétől kezdik el kiosztani a támogatott tűzifát, hogy a leghidegebb napokra senki ne maradjon fűtés nélkül.
