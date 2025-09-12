2025. szeptember 12. péntek Mária
Idős férfi gázüzemű elektromos fűrésszel tűzifát vág a téli fűtéshez szilárd tüzelésű kazánnal. tűzifa
Otthon

Hidegzuhany a fával fűtőkre: ennyibe kerül egy köbméter tűzifa 2025-ben

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 09:41

Egy hónap múlva indul a fűtési szezon, de sokan már most feltöltötték a téli készleteket. Van, aki közvetlenül az erdőből vásárol, mások inkább hasogatva rendelik a fát, hogy könnyebb legyen a behordás és a felhasználás.

Az ATV riportjából kiderült, hogy az árak azonban nem mindenhol alakulnak egyformán: míg a Dunántúlon stabilak maradtak, keleten már megindult a drágulás.

A Mecsekerdő Zrt.-nél például folyamatos a kitermelés, így nincs hiány a kínálatban.
„Az őszi kitermeléseket megkezdtük, mindenkinek tudunk fát biztosítani, az áraink nem változtak. Erről bárki tájékozódhat a weboldalunkon” – mondta Kis Sándor, a társaság kereskedelmi osztályvezetője.

Ezzel szemben az ország keleti részén már többet kell fizetni ugyanazért a mennyiségért.
„Köbméterenként a kemény tűzifánál 22–25 ezer forintos nettó árral kell számolni, ami bruttóban 25–30 ezer forintot jelent. Ez az erdőben, tő mellett mért, méteres tűzifára vonatkozik. A szállítás, a fűrészelés és a hasogatás azonban külön költség” – magyarázta Gabnai Ernő erdészeti szakértő.

Sokan mégis a drágább, hasogatott változatot választják, hiszen sok háztartásban ez jelenti az egyetlen megoldást.

„Én már nem tudok hasogatni, még behordani is nehéz. Így drágább, de legalább be tudom vinni a házba” – mesélte egy idős asszony.

A rászorulók idén is számíthatnak állami segítségre: számos település pályázott szociális tűzifára, amit az önkormányzatok ősszel vehetnek át. A legtöbb helyen október végétől kezdik el kiosztani a támogatott tűzifát, hogy a leghidegebb napokra senki ne maradjon fűtés nélkül.
Címlapkép: Getty Images
