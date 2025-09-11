2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
A Pénzcentrum 39. heti hírösszefoglalója, albérlettámogatással, DRS rendszerrel, robotkasszákkal.
Otthon

Jöhet végre a megfizethető albérlet? Lassult a drágulás a fővárosban

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 10:32

Lassult a drágulás üteme az albérletpiacon: augusztusban országosan 1,1, Budapesten 0,7 százalékkal nőttek a bérleti díjak, ami háromhavi mélypontot jelent. Éves szinten ugyanakkor országosan 7,5, Budapesten pedig 7,2 százalékos volt a drágulás.

Augusztusban lassabban emelkedtek a bérleti díjak – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból. Országosan mindössze 1,1, Budapesten pedig 0,7 százalékos volt a havi lakbéremelkedés, ami az elmúlt három hónap legalacsonyabb ütemének számít.

Éves összevetésben tempósabb a drágulás: országosan 7,5, Budapesten 7,2 százalékkal kerültek többe az albérletek, mint tavaly augusztusban. A régiók között nagy eltérések figyelhetők meg: Pest vármegyében 8,8, Közép-Dunántúlon 6,4, Nyugat-Dunántúlon 7,9, Dél-Dunántúlon 7,4, Észak-Magyarországon 8, Észak-Alföldön 3,5, míg a Dél-Alföldön 11,9 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak egy év alatt. Habár az éves drágulás üteme még mindig többszöröse a havi árváltozásnak, a bérleti díjak emelkedése több éves viszonylatban egyre inkább lassul: tavaly augusztusban 9,9 százalék, 2023 augusztusában pedig 12,2 százalék volt az előző év azonos időszakához képest.

Rekordszéles kínálat: enyhülő nyomás a bérlőkön

Jelenleg már több mint 18,1 ezer kiadó lakás és ház szerepel az ingatlan.com kínálatában, ami négyéves csúcsot jelent. Utoljára 2021 nyarán válogathattak ennyi hirdetésből a bérlők, viszont akkor még a koronavírus-járvány harmadik hullámának hatása alatt volt az albérletpiac is.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: a bérlők szempontjából kedvező fordulat, hogy a kínálat az utóbbi évek egyik legmagasabb szintjére ért, mert ez egyre nagyobb versenyhelyzetet jelent a bérbeadók számára.

A bérlőkért folytatott küzdelem már most is kiolvasható az árak alakulásából, hiszen Budapesten szeptember elején 260 ezer forint volt az átlagos lakbér, ami nem változott egy hónap alatt. Sőt, több városrészben kisebb-nagyobb csökkenések is megjelentek, különösen a drágább kerületekben 5–20 ezer forinttal mérséklődött a bérleti díjak átlaga

- mondta Balogh László.

A fővárosban már három kerületben – a XX., XXI. és XXIII.-ban – 200 ezer forint alatt van az átlagos bérleti díj, egy hónappal korábban még csak kettőben volt ez a helyzet. Eközben a belvárosi és budai kerületekben (például az I., az V. és a II.) 5-20 ezer forinttal csökkentek az átlagos albérletárak. A legnagyobb kínálattal rendelkező XI. és XIII. kerületben szeptember elején egyaránt 270 ezer forint körül alakultak a lakbérek.

Vidéki nagyvárosok: felzárkózás Budapestre

A vidéki nagyvárosokban az albérletárak lényegében stagnáltak az elmúlt hónapban. A legnagyobb felzárkózó Kecskemét és Szeged, ahol az átlagos lakbér 160-180 ezer forintra nőtt. Veszprémben, Pécsett és Székesfehérváron kisebb, pár ezer forintos csökkenés ment végbe, így előbbi városokban 180 ezer, utóbbiban 200 ezer forint a középérték.

A legdrágább vidéki albérletpiac továbbra is Debrecené 240 ezer forintos átlaggal. Győrben 200 ezer forint körül alakultak az árak. Szolnok 130 ezer, Miskolc pedig 125 ezer forint alatti lakbéreivel az ország legolcsóbb megyeszékhelyei közé tartozik.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Trendforduló közeleghet

A szakértő szerint az albérletpiacon az Otthon Start Program jelentősen átalakulást hozhat:

A kiadó lakások iránti érdeklődések száma éves szinten közel 20 százalékkal esett vissza augusztusban, ami pedig egyértelműen annak köszönhető, hogy sok bérlő inkább a vásárlásban kezdett gondolkodni. A városokban a kereslet csökkenése 10 százalék körül maradt, a kisebb településeken viszont 20 százalék körül alakult. Emiatt a piacon egyre nagyobb kínálat marad bent, miközben a felszívó erő mérséklődik

- mondta a szakértő.

Balogh László szerint a kibontakozó folyamatok az albérletdrágulás további lassulását vetítik előre. Ez a helyzet ugyan kedvez a bérlőknek, de komoly dilemmát okozhat a befektetési célú lakásvásárlóknak, mert a lakásárak sem lőttek ki olyan mértékben, amire a kereslet kiugró növekedése alapján sokan számítottak.

A jövedelemszintek alapvetően a bérleti díjak emelkedésének irányába hatnak, viszont a bérlőkért folytatott egyre kiélezettebb versenyhelyzet és a kereslet megcsappanása viszont a drágulás ellen dolgozik. A most látható enyhe ármozgások egyelőre még csak a jéghegy csúcsát jelentik, az albérletpiac mélyén viszont olyan erők feszülnek egymásnak, amik a következő hónapokban alapvetően szabhatják át a kiadó lakások piaci viszonyait

– értékelte a helyzetet az ingatlan.com szakértője.
Címlapkép: Getty Images
1
1 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
1 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
2 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
3 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
5
6 napja
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
