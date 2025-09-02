2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
Fontos Otthon Start változás jött be az indulás után: erről mindenkinek jobb tudnia

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 18:33

Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető. A konstrukció már 10% önerőtől elérhető, ráadásul kombinálható más családtámogatási eszközökkel, például a CSOK+, a Falusi CSOK vagy a Babaváró hitel mellé.

Az első lakásukat vásárló fiatalok így 30–40%-kal alacsonyabb törlesztőrészletet fizethetnek, mint a hagyományos piaci hiteleknél.

A programmal együtt elindult a FIX 3% Startolj rá nevű alkalmazás is, amely jelenleg Androidon érhető el, és rövidesen iOS-re is megjelenik.

Az Otthon Start appban a felhasználók:

  • ellenőrizhetik, jogosultak-e a hitelre,
  • kiszámolhatják a várható törlesztőrészletet,
  • és előkészíthetik a szükséges dokumentumokat is.

Ezzel az applikáció célja az, hogy a hiteligénylés ne csak olcsóbb, de egyszerűbb és átláthatóbb is legyen.

Címlapkép: Kiss Gábor, MTI/MTVA 
 
#vásárlás #fiatalok #vásárló #fix #otthon start

