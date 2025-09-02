Fontos Otthon Start változás jött be az indulás után: erről mindenkinek jobb tudnia

Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető. A konstrukció már 10% önerőtől elérhető, ráadásul kombinálható más családtámogatási eszközökkel, például a CSOK+, a Falusi CSOK vagy a Babaváró hitel mellé.

Az első lakásukat vásárló fiatalok így 30–40%-kal alacsonyabb törlesztőrészletet fizethetnek, mint a hagyományos piaci hiteleknél.

A programmal együtt elindult a FIX 3% Startolj rá nevű alkalmazás is, amely jelenleg Androidon érhető el, és rövidesen iOS-re is megjelenik.

Az Otthon Start appban a felhasználók:

ellenőrizhetik, jogosultak-e a hitelre,

kiszámolhatják a várható törlesztőrészletet,

és előkészíthetik a szükséges dokumentumokat is.

Ezzel az applikáció célja az, hogy a hiteligénylés ne csak olcsóbb, de egyszerűbb és átláthatóbb is legyen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Kiss Gábor, MTI/MTVA

