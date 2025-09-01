2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
Újabb vidéki város vet ki milliós beköltözési adót: keményen fizethet, aki ingatlant vesz, bérel

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 13:27

Rajkán októbertől 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni. Ha valaki bérel, és lakcímet szeretne létesíteni, az 300 ezer és 500 ezer forint közötti összegű betelepülési hozzájárulást köteles fizetni - attól függően, hogy helyi lakos ingatlanát veszi-e ki. Utóbbi tétel kiváltható közérdekű kötelezettségvállalással.

Mint a Pénzcentrum beszámolt róla, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőségével élve a Nógrád megyei Hugyag önkormányzata milliós betelülési hozzájárulást kér a lakásvásárlóktól - aki ingatlant vesz, a vételár 10%-át be kell fizetnie az önkormányzatnak.

Most a Szlovákiával és Ausztriával is határos Rajka önkormányzata is úgy döntött, keményen megsarcolja a betelepülőket októbertől: a 24.hu által idézett helyi rendelet szerint a betelepülési hozzájárulás

  • ingatlanvásárlás esetén 1,5 millió forint,
  • olyan ingatlanban való lakcímlétesítés esetén (magyarul például, ha valaki ingatlant bérel, és oda jelentkezik be), amelynek tulajdonosa nem Rajkán lakik, 500 ezer forint,
  • amennyiben az ingatlan tulajdonosa Rajkán lakik, 300 ezer forint.

Utóbbi két tétel kiváltható ugyanebben az értékben tett közérdekű kötelezettségvállalással is. A rendeletben minden ingatlanra elővásárlási jogot biztosítanak sorrenben először az önkormányzatnak, majd az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosának, végül pedig a Rajkán már ingatlantulajdonnal rendelkező személyek részére. Az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásáról a képviselő-testület egyedi eljárásban dönt, ennek személyes meghallgatás is a része lehet.

A lakcímlétesítés feltétele lesz a Rajkán a büntetlen előélet, a betelepülési hozzájárulás megfizetés, valamint, hogy aki külföldi lakóhellyel rendelkezik, szüntesse meg azt 60 napon belül. Az indoklás szerint a rendelet célja többek között "a tömeges spekulatív és beruházási célú ingatlanvásárlások megakadályozása, a település kialakult karakterének megőrzése, egyúttal fellépés a település nem kívánt társadalmi fejlődésével szemben."

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
#otthon #ingatlan #ingatlanpiac #ingatlanárak #ingatlanvásárlás #betelepülés #önazonossági törvény

