Újabb korlátozás a vidéki Magyarországon: milliós betelepülési hozzájárulást vezetnek be

Hugyag most tényleg újat húzott: pénzt kér a beköltözőktől. Az önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”. Ez a lépés országosan is új - eddig egyetlen település sem vetett ki ilyen közvetlen pénzügyi feltételt a letelepedésre.

2025 július 1-jén lépett hatályba a 2025. évi XLVIII. törvény, amely alkotmányos szintre emelte a helyi közösségek önazonossághoz való jogát. Ennek értelmében az önkormányzatok most már saját belátásuk szerint szabályozhatják a településükre való betelepülést, például feltételekhez köthetik az ingatlanszerzést vagy lakcím létesítését, elővásárlási jogot biztosíthatnak, de akár adófizetéshez is köthetik azt.

Gyorsan több település is élt ezzel a lehetőséggel: például Mezőkeresztes volt az első, ahol rendeletben biztosították az önkormányzat számára az elővásárlási jogot, kizárva így a helyieket az ingatlanvásárlás első köréből. Ezt követte például Újlengyel, és Taktaharkány is, ahol különféle feltételekkel - mint büntetlen előélet vagy megfelelő végzettség - szabályozzák a beköltözést.

A vételár 10%-át kérik a beköltözőktől Hugyagon

Miközben több település főként elővásárlási joggal, lakcímbejelentési feltételekkel vagy adminisztratív eszközökkel próbál élni a törvény adta lehetőségekkel, Hugyag község önkormányzata egy egészen új, eddig példátlan megoldást választott - szúrta ki a Pénzcentrum. A Nógrád megyei település ugyanis nemcsak szabályokat, hanem közvetlen pénzügyi terhet is bevezetett a beköltözők számára, ezzel országos szinten is kuriózumnak számítva. Hugyag az első olyan település, amely ténylegesen beárazta a letelepedést.

A képviselő-testület döntése alapján, aki Hugyagon ingatlant vásárol, köteles az önkormányzat számára a vételár 10 százalékát „betelepülési hozzájárulásként” megfizetni.

Ilyen típusú pénzügyi kötelezettséget eddig egyetlen magyar település sem alkalmazott, így Hugyag úttörőnek számít e téren. Fontos, hogy több kivétel is szerepel a rendeletben: nem kell betelepülési hozzájárulást fizetnie például annak, aki Hugyagról származik, ott dolgozik vagy tanul, vagy éppen állami lakástámogatással vásárol ingatlant. Az önkormányzat egyéni elbírálás alapján méltányossági alapon is adhat mérséklést vagy teljes mentességet.

A rendelet persze más pontokon is korlátozza a beköltözést, követve számos olyan település példáját, ahol szintén alkalmazzák a helyi önazonosság védelméről szóló törvény passzusait: például csak az létesíthet lakcímet, aki büntetlen előéletű, és az elmúlt két évben legalább 365 napig biztosított volt (tehát például munkaviszonnyal rendelkezett). Ezenkívül az önkormányzat elővásárlási jogot is gyakorolhat az eladásra kínált ingatlanokra.

A jelenlegi ingatlanhirdetések alapján Hugyagon kilenc eladó ház közül választhatnak az érdeklődők, az árak 9,5 és 21 millió forint között mozognak. Az önkormányzat által bevezetett 10%-os betelepülési hozzájárulás így azt jelenti, hogy a legolcsóbb ház esetén is 950 ezer forint, míg a legdrágábbnál 2,1 millió forint pluszkiadás terheli a vásárlót. Ez az összeg a vételáron felül, külön fizetendő, ami nemcsak jelentős anyagi teher, hanem akár el is riaszthatja a leendő vevőket attól, hogy a településre költözzenek. Hugyag ezzel a döntéssel komoly korlátot állított a beköltözés elé.

Fotó: Komka Péter, MTI/MTVA