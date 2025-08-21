2024-ben Európában csak Luxemburgban emelkedett nagyobb arányban a lakástranzakciók száma, mint a magyar piacon.
Szigorú beköltözési korlátozást vezettek be a magyar városban: 100 ezret fizethet, aki itt venne házat, lakást
Magyar nyelvtudás is szükséges azoknak, akik Sátoraljaújhelyen akarnak ingatlant venni, valamint 100 ezer forintos hozzájárulást is beszed az önkormányzat a beköltözőktől. Egy friss rendelet szerint erkölcsi bizonyítvány is szükséges a beköltözéshez.
A helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletet fogadott el Sátoraljaújhely önkormányzata. Az önkormányzat élni akar az eladó ingatlanok elővásárlási jogával, lakcímlétesítési engedélyével és tilalmával.
A 444 által kiszúrt rendelet szerint a betelepülési kérelmet a jegyzőnek kell benyújtani a szükséges dokumentumokkal együtt, így a hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására,
egy hiteles dokumentumot a köztartozásmentesség igazolására, érettségi bizonyítványt vagy középfokú szakképesítést tanúsító okirat másolatát.
A betelepülőnek folyamatos biztosítotti jogviszonnyal vagy nyugdíjjal kell rendelkeznie. A megvásárolt ingatlanban egy főre legalább 10 négyzetméternek kell jutnia.
A beköltözőnek 100 ezer forint betelepülési hozzájárulást is fizetnie kell.
Ha nem magyar anyanyelvű vásárolna ingatlant Sátoraljaújhelyen, annak tudnia kell magyarul, legalább társalgási szinten. A lap megjegyzi, Sátoraljaújhelyen sok lakás van Nyugat-Európában dolgozó szlovákiai szlovákok tulajdonában, akik az ingatlanukat befektetésnek vették, és kiadták albérletbe.
