Lakóövezet régi európai lakóházak
Szigorú beköltözési korlátozást vezettek be a magyar városban: 100 ezret fizethet, aki itt venne házat, lakást

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 13:27

Magyar nyelvtudás is szükséges azoknak, akik Sátoraljaújhelyen akarnak ingatlant venni, valamint 100 ezer forintos hozzájárulást is beszed az önkormányzat a beköltözőktől. Egy friss rendelet szerint erkölcsi bizonyítvány is szükséges a beköltözéshez.

A helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletet fogadott el Sátoraljaújhely önkormányzata. Az önkormányzat élni akar az eladó ingatlanok elővásárlási jogával, lakcímlétesítési engedélyével és tilalmával.

A 444 által kiszúrt rendelet szerint a betelepülési kérelmet a jegyzőnek kell benyújtani a szükséges dokumentumokkal együtt, így a hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására,
egy hiteles dokumentumot a köztartozásmentesség igazolására, érettségi bizonyítványt vagy középfokú szakképesítést tanúsító okirat másolatát.

A betelepülőnek folyamatos biztosítotti jogviszonnyal vagy nyugdíjjal kell rendelkeznie. A megvásárolt ingatlanban egy főre legalább 10 négyzetméternek kell jutnia.

A beköltözőnek 100 ezer forint betelepülési hozzájárulást is fizetnie kell.

Ha nem magyar anyanyelvű vásárolna ingatlant Sátoraljaújhelyen, annak tudnia kell magyarul, legalább társalgási szinten. A lap megjegyzi, Sátoraljaújhelyen sok lakás van Nyugat-Európában dolgozó szlovákiai szlovákok tulajdonában, akik az ingatlanukat befektetésnek vették, és kiadták albérletbe.
Címlapkép: Getty Images
