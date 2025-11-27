A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya.
Itt a frsiss lista: ezek a dolgozók kaphatnak 1 milliós támogatást jövőre
A közszolgálati otthontámogatás széles körben elérhető lesz a közfeladatot ellátó szektor dolgozóinak, ám nem automatikusan folyósítják, ezért fontos időben tájékozódni az igénylés menetéről. Különösen azoknak sürgős a határidő betartása, akik már lakáshitellel rendelkeznek, mivel 2026. január 20‑a után elveszíthetik a támogatás lehetőségét.
A közszolgálati otthontámogatás alanyi jogon jár az érintetteknek, azonban nem automatikusan folyósítják, ezért kiemelten fontos már most informálódni az igénylés menetéről. Különösen sürgős a helyzet azon adósok számára, akik már rendelkeznek lakáshitellel, mivel a 2026. január 20-i határidő elmulasztása esetén elveszítik a támogatási lehetőséget.
A 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet rendkívül széles körben határozza meg a jogosultak körét. A támogatás célja a közfeladatot ellátó szektorban dolgozók lakhatási terheinek mérséklése, és szinte minden központi vagy önkormányzati, illetve ezekhez kapcsolódó szervezetnél foglalkoztatott személyre kiterjed.
A rendelet értelmében jogosultak a támogatásra valamennyi költségvetési szerv foglalkoztatottjai, beleértve a minisztériumok, kormányhivatalok és önkormányzatok alkalmazottait. Emellett a közfeladatot végző szervezetek dolgozói, így a rendvédelmi és honvédelmi szervek munkatársai, az egészségügyi és szociális szféra, valamint az oktatási és kulturális intézmények alkalmazottai is részesülhetnek a támogatásban.
A jogosultak körébe tartoznak továbbá az állami, egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói is, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatokat látnak el. A részmunkaidőben foglalkoztatottak szintén jogosultak a támogatásra, az éves keretösszeg arányos részében.
A konkrét jogosulti körbe tartoznak többek között az alkotmányos és különleges jogállású szervek alkalmazottjai, ápolók, bírósági és ügyészségi dolgozók, fővárosi és vármegyei hivatalok alkalmazottjai, gyámügyben dolgozók, falugondnokok, tanyagondnokok, a felsőoktatás és szakképzés foglalkoztatottjai, valamint a gyermekvédelemben, idősgondozásban, fogyatékosságügyben és bölcsődei nevelésben dolgozók.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Szintén jogosultak a katonák, honvédelmi alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, kulturális foglalkoztatottak, minisztériumi dolgozók, nemzetiségi önkormányzatok dolgozói, nevelőszülők, orvosok, önkormányzati dolgozók és az önkormányzati háttérintézmények dolgozói, rendőrök, tűzoltók, más hivatásosok, valamint a tanárok, óvónők és egyéb köznevelési dolgozók.
Nem részesülhetnek azonban a támogatásban a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik már igénybe veszik az Szja törvény szerinti lakhatási támogatást.
A Magyar Államkincstár hivatalos nyilvántartást vezet a jogosult munkáltatókról és fenntartóikról, amely folyamatosan frissül. Az érintettek a kincstár honlapján ellenőrizhetik, hogy munkáltatójuk szerepel-e a listában, vagyis elérhető-e számukra a közszolgálati otthontámogatás - írja az atv.hu.
Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot
2025. november 29. és 2026. január 6. között kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM.
Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele
A kormány 2026. január elsejétől kiterjeszti az Otthon Start programot a külterületi ingatlanokra is.
Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik.
Fontos változás, hogy házastársak esetében, ha mindketten jogosultak a támogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre is igényelhetik azt.
A víziközmű-hálózatok a létfontosságú infrastruktúra részét képezik, így az állapotuk közvetlenül hat a lakosság ellátásbiztonságára.
Már a középosztálynak sem álom egy ilyen luxuslakás? Ezt a környéket rohanták meg most az Otthon Start-felvevők
A szakértő várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban jelentősebb változás már nem történik a balatoni ingatlanpiacon.
Magyarország akkor tudja erősíteni kiemelkedő napenergia-pozícióját, ha célzott programok támogatják a decentralizált, lakossági és ipari energiatermelés további bővülését.
Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.
Rengeteg magyar elégelte meg a méregdrága rezsiárakat: asztalra csaptak a fogyasztók, tüntetést szerveznek
A kedvező összképet árnyalja, hogy a rendszerhasználati díjak kifejezetten magasak Magyarországon.
Itt az eredeti, azonnal puha mézeskalács recept és mézeskalács cukormáz recept - Mézeskalács házikó recept és sablon
Isteni mézeskalács recept: íme, a nagymama mézeskalács receptje, mutatjuk, hogyan készül a rögtön puha mézeskalács. Hogyan történik a mézeskalács díszítése cukormázzal?
Az Otthon Centrum harmadik negyedéves elemzése szerint továbbra is a panellakások kelnek el a leggyorsabban.
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
Magyarországon rohamosan terjed a légkondicionáló berendezések használata, miközben az ingatlanállomány energetikai állapota kritikus.
Tóth Vera énekesnő őszintén vallott anyagi helyzetéről Borbás Marcsi podcastjában
Téli zsidó ünnepek 2025-ben és 2026-ban: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások, ételek kapcsolódanak hozzá?
Az alábbiakban bemutatjuk, milyen zsidó ünnepek kapcsolódnak a 2025-ös és 2026-os télhez, mikor kezdődnek, és mit jelentenek.
Toros káposzta recept: nézzük, hogyan történik a toros káposzta készítése savanyú káposzta használatával, mitől lesz a legfinomabb a toros káposzta oldalassal!
Egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa: te is ezt érzed néha?
Mikor jön a tél 2025-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Bár a naptári tél hivatalosan december 1-jén indul, az első hidegfrontok és fagyos reggelek már november végén megérkezhetnek. Mit ígérnek az előrejelzések? Nézzük!
A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet.
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.