Lány (7 éves) pénzt tesz a malacperselybe
Otthon

Itt a frsiss lista: ezek a dolgozók kaphatnak 1 milliós támogatást jövőre

Pénzcentrum
2025. november 27. 08:16

A közszolgálati otthontámogatás széles körben elérhető lesz a közfeladatot ellátó szektor dolgozóinak, ám nem automatikusan folyósítják, ezért fontos időben tájékozódni az igénylés menetéről. Különösen azoknak sürgős a határidő betartása, akik már lakáshitellel rendelkeznek, mivel 2026. január 20‑a után elveszíthetik a támogatás lehetőségét. 

A közszolgálati otthontámogatás alanyi jogon jár az érintetteknek, azonban nem automatikusan folyósítják, ezért kiemelten fontos már most informálódni az igénylés menetéről. Különösen sürgős a helyzet azon adósok számára, akik már rendelkeznek lakáshitellel, mivel a 2026. január 20-i határidő elmulasztása esetén elveszítik a támogatási lehetőséget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet rendkívül széles körben határozza meg a jogosultak körét. A támogatás célja a közfeladatot ellátó szektorban dolgozók lakhatási terheinek mérséklése, és szinte minden központi vagy önkormányzati, illetve ezekhez kapcsolódó szervezetnél foglalkoztatott személyre kiterjed.

A rendelet értelmében jogosultak a támogatásra valamennyi költségvetési szerv foglalkoztatottjai, beleértve a minisztériumok, kormányhivatalok és önkormányzatok alkalmazottait. Emellett a közfeladatot végző szervezetek dolgozói, így a rendvédelmi és honvédelmi szervek munkatársai, az egészségügyi és szociális szféra, valamint az oktatási és kulturális intézmények alkalmazottai is részesülhetnek a támogatásban.

A jogosultak körébe tartoznak továbbá az állami, egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói is, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatokat látnak el. A részmunkaidőben foglalkoztatottak szintén jogosultak a támogatásra, az éves keretösszeg arányos részében.

A konkrét jogosulti körbe tartoznak többek között az alkotmányos és különleges jogállású szervek alkalmazottjai, ápolók, bírósági és ügyészségi dolgozók, fővárosi és vármegyei hivatalok alkalmazottjai, gyámügyben dolgozók, falugondnokok, tanyagondnokok, a felsőoktatás és szakképzés foglalkoztatottjai, valamint a gyermekvédelemben, idősgondozásban, fogyatékosságügyben és bölcsődei nevelésben dolgozók.

Szintén jogosultak a katonák, honvédelmi alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, kulturális foglalkoztatottak, minisztériumi dolgozók, nemzetiségi önkormányzatok dolgozói, nevelőszülők, orvosok, önkormányzati dolgozók és az önkormányzati háttérintézmények dolgozói, rendőrök, tűzoltók, más hivatásosok, valamint a tanárok, óvónők és egyéb köznevelési dolgozók.

Nem részesülhetnek azonban a támogatásban a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik már igénybe veszik az Szja törvény szerinti lakhatási támogatást.

A Magyar Államkincstár hivatalos nyilvántartást vezet a jogosult munkáltatókról és fenntartóikról, amely folyamatosan frissül. Az érintettek a kincstár honlapján ellenőrizhetik, hogy munkáltatójuk szerepel-e a listában, vagyis elérhető-e számukra a közszolgálati otthontámogatás - írja az atv.hu.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #önkormányzat #oktatás #támogatás #egészségügy #rendvédelem #magyar államkincstár #kormányrendelet

