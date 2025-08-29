2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
Panoráma a Pilis hegységből nézve. Gyönyörű kék ég fehér felhőkkel. Mezőgazdasági földek és települések a hegytetőről nézve.
Gazdaság

Drákói szigorúság jön egy Pest vármegyei városba: beköltözési tilalom lépett életbe

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 12:36

Döntött Pilisen a Képviselő-testület – az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt zárva lesz a város kapuja

A rendeletet 2025. szeptember 1-től alkalmazni kell belföldi és külföldi természetes személyek ingatlanszerzésére; belföldi és külföldi természetes személyek lakcím (a továbbiakban: lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely) létesítésére; az előző pontokban foglaltakkal kapcsolatosan megállapított helyi eljárási szabályokra.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önazonosság védelmében az alábbi jogvédelmi eszközöket vezette be:

  • elővásárlási jog (dologi jogvédelmi eszköz),
  • lakcímlétesítési tilalom (személyi jogvédelmi eszköz),
  • lakcímlétesítési engedély (személyi jogvédelmi eszköz),
  • betelepülési hozzájárulás (személyi jogvédelmi eszköz).

Ezentúl nem létesíthet Pilis Város közigazgatási területén található ingatlan vonatkozásában lakcímet az a büntetett előéletű személy, akit a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem és kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt.

A rendelet továbbá kiterjed az előző pontban foglaltakon túli bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt, büntetett előéletű személy, aki a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, a mentesülés bekövetkezéséig. De arra is, akit a Képviselő-testület, Pilis Város Polgármestere vagy Pilis Város Jegyzője jogerősen bírsággal sújtott és a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot nem fizette meg; vagy aki a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot megfizette, de a bírság megfizetésétől számított egy év még nem telt el.

Nem létesíthet lakcímet az sem, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal (ideértve a gyermekgondozás-nevelés miatt igénybevett családtámogatási ellátásokat is).

Aki a kérelem benyújtásakor nem tudja igazolni, hogy rendszeres, a minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik, szintén nem létesíthet lakcímet.

A rendelet kitér az olyan gazdasági társaságok tulajdonosára is, akinek a tulajdonában vagy vezetése alatt álló gazdasági társasága a kérelem benyújtásakor szerepel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alatt állók adatbázisában.

Mérlegelési jogkört is kapott a Képviselő-testület és akit a rendelkezésére álló információk birtokában, a betelepülő személy ismert előélete alapján, a betelepülő személy személyes meghallgatását követően a közösségi együttélés szabályainak betartására alkalmatlannak tart, nem létesíthet lakcímet.

A képviselő testület a rendeletben arról is döntött, hogy aki a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, szintén nem létesíthet lakcímet Pilis városában.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #képviselő #város #kérelem #pilis #önazonossági törvény

