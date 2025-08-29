Drákói szigorúság jön egy Pest vármegyei városba: beköltözési tilalom lépett életbe

Döntött Pilisen a Képviselő-testület – az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt zárva lesz a város kapuja

A rendeletet 2025. szeptember 1-től alkalmazni kell belföldi és külföldi természetes személyek ingatlanszerzésére; belföldi és külföldi természetes személyek lakcím (a továbbiakban: lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely) létesítésére; az előző pontokban foglaltakkal kapcsolatosan megállapított helyi eljárási szabályokra.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önazonosság védelmében az alábbi jogvédelmi eszközöket vezette be:

elővásárlási jog (dologi jogvédelmi eszköz),

lakcímlétesítési tilalom (személyi jogvédelmi eszköz),

lakcímlétesítési engedély (személyi jogvédelmi eszköz),

betelepülési hozzájárulás (személyi jogvédelmi eszköz).

Ezentúl nem létesíthet Pilis Város közigazgatási területén található ingatlan vonatkozásában lakcímet az a büntetett előéletű személy, akit a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem és kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt.

A rendelet továbbá kiterjed az előző pontban foglaltakon túli bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt, büntetett előéletű személy, aki a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, a mentesülés bekövetkezéséig. De arra is, akit a Képviselő-testület, Pilis Város Polgármestere vagy Pilis Város Jegyzője jogerősen bírsággal sújtott és a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot nem fizette meg; vagy aki a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot megfizette, de a bírság megfizetésétől számított egy év még nem telt el.

Nem létesíthet lakcímet az sem, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal (ideértve a gyermekgondozás-nevelés miatt igénybevett családtámogatási ellátásokat is).

Aki a kérelem benyújtásakor nem tudja igazolni, hogy rendszeres, a minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik, szintén nem létesíthet lakcímet.

A rendelet kitér az olyan gazdasági társaságok tulajdonosára is, akinek a tulajdonában vagy vezetése alatt álló gazdasági társasága a kérelem benyújtásakor szerepel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alatt állók adatbázisában.

Mérlegelési jogkört is kapott a Képviselő-testület és akit a rendelkezésére álló információk birtokában, a betelepülő személy ismert előélete alapján, a betelepülő személy személyes meghallgatását követően a közösségi együttélés szabályainak betartására alkalmatlannak tart, nem létesíthet lakcímet.

A képviselő testület a rendeletben arról is döntött, hogy aki a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, szintén nem létesíthet lakcímet Pilis városában.