Ingatlanközvetítő adja a lakáskulcsot a nőnek, és aláírja a megállapodást az irodában
Otthon

Az ingatlanszakértő felfedi a titkot: ez az apróság brutális mértékben csökkenti a házak értékét

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 18:18

Egy brit ingatlanszakértő szerint a túlzott rendetlenség akár 85 000 fonttal is csökkentheti egy otthon értékét, különösen a londoni ingatlanok esetében, számolt be a Daily Mail.

A Rainbow Rubbish hulladékeltakarító cég szakértői, Matt Lanninge és Heath Alexander-Bew az Alan Boswell Grouptól feltárták, mely tárgyak jelenléte csökkentheti egy ház eladási árát.

A szakértők szerint a rendetlenség az egyik legfőbb tényező, ami elriaszthatja a potenciális vevőket. Ey londoni ingatlan akár 85 000 fontot is veszíthet értékéből a rendetlenség miatt.

A rendrakás az egyik leghatékonyabb dolog, amit a tulajdonosok tehetnek otthonuk vonzóbbá tételéért

- nyilatkozta Matt a Property Expert Grouptól.

A legproblémásabb tárgyak listáját a szerszámok vezetik, de a könyvek felhalmozása is jelentősen csökkentheti az ingatlan értékét. A gyűjtemények, régi újságok, szétszórt gyerekjátékok és a rendezetlen konyhai eszközök szintén negatívan befolyásolják az eladási árat.

Lanninge szerint a tárgyak felhalmozódása gyakran észrevétlenül történik olyan helyeken, mint a garázs vagy a fészer, de egy bizonyos ponton túl már csökkentik az otthon vonzerejét.

Liv Conlon vállalkozó szerint a nyári időszak különösen fontos az eladók számára. Szakértők nyári fellendülést és növekvő ingatlanárakat jósolnak, de ez nem jelenti azt, hogy minden ház automatikusan eladható a kívánt áron.

Conlon tíz megfizethető berendezési tippet osztott meg, amelyek segíthetnek kiemelni egy otthont a többi közül. Ezek között szerepel a textíliák cseréje könnyebb, világosabb opciókra, szezonális étkészletek használata, friss vagy művirágok elhelyezése minden szobában, a lakás illatának évszakhoz igazítása, valamint tükrök használata a természetes fény visszaverésére.
Címlapkép: Getty Images
