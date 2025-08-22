A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.
Meglepő fordulat az ingatlanpiacon: új korszak kezdődik, erre kevesen számítottak
Az Otthon Start hitel alapjaiban forgatja fel az ingatlanpiacot: a kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk. A szakértő szerint ugyanakkor ez a konstrukció gyengíti a vásárlók pozícióját, és a korábban előnyben lévő készpénzes befektetők is kénytelenek alkalmazkodni a megváltozott piaci viszonyokhoz.
Az elmúlt években, évtizedekben jellemző volt, hogy az eladók leginkább a készpénzes vevőknek örültek, mondván: gyorsan és biztosan fizetnek. Szemben a hitelre vásárlókkal, akiknél várni kellett a hitelösszeg átutalására, ami egészen addig bizonytalannak tűnt az eladók számára, amíg a pénz a számlájukra nem érkezett. Ezért volt jellemző sokáig a készpénzes vevők egyértelmű előnye az ingatlanpiacon.
A kép azért változott az elmúlt években, hiszen egyre több eladó jött rá, hogy a hiteles vásárlóktól ugyan később kapják meg a vételárat, az azonban jellemzően magasabb összeg, mint amennyit egy készpénzes befektető hajlandó volt fizetni.
Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy a készpénzes ingatlanvásárlást valóban jobban szerették az eladók, elsősorban az egyszerűsége és gyorsasága miatt. Ugyanakkor a mérleg nyelve fokozatosan billent a hiteles vevők irányába, és úgy néz ki, hogy az elkövetkező időszakban is ez lesz jellemző az Otthon Start hitel indulása miatt.
A szakértő szerint egy előminősített hiteles vevővel ma már nem sokat kockáztatnak az eladók. Nagy Csaba az elmúlt években nem is találkozott olyan hitelre vásárló vevővel, aki egy pozitív előminősítést követően ne kapta volna meg később a kölcsönt.
Eközben az is igaz, hogy a hitelre vásárlók jellemzően “nagyvonalúbbak”, úgy gondolkodnak, hogy ha magasabb a vételár, akkor legfeljebb valamivel nagyobb hitelösszeget vesznek fel. Mint a szakértő leszögezte: tapasztalatai szerint a hiteles vevők kevésbé keményen alkudoznak, mint a készpénzesek.
Egyre inkább jellemző azonban, hogy ezzel az eladók is tisztában vannak. A jelenlegi helyzetben is azt lehet tapasztalni, hogy az Otthon Start hitel miatt a meglévő kínálat drágul, a most belépő eladók pedig eleve magasabb áron lépnek a piacra.
Nagy Csaba találkozott is olyan esettel nemrég, amikor egy korábban 82 millió forintért hirdetett, felújított, jó helyen lévő, újbudai panellakás árát az Otthon Start miatt 85 milliós fix árra emelte annak tulajdonosa. És nem is kellett csalódnia, pár nap után már talált is rá vevőt ezen az áron, miközben az új 3%-os kamatú hitel még el sem indult.
A szakértő szerint ezért nagy az esély arra, hogy az elkövetkező hónapok nem a nagy alkukról fognak szólni, sokkal inkább felfelé licitekkel lehet majd találkozni az ingatlanpiacon.
Az Otthon Start tehát elég jelentős mértékben gyengíti az érintett hitelfelvevők pozícióját. Ugyanakkor a szakértő szerint azt is figyelembe kell venni, hogy az új kamattámogatott hitel miatt elinduló folyamatok a későbbiekben visszafogják majd a lendületet.
Az egyik ilyen folyamat az árak gyorsuló emelkedése, mely már most zajlik és várhatóan nem áll le, annak ellenére, hogy a fizetésekhez és a gazdasági helyzethez képest irracionális szintekre hajtja az ingatlanárakat. És ezeket az árakat talán csak az Otthon Start 1,5 millió forintos négyzetméterár korlátja fogja meg majd végül, legalábbis az érintett lakások esetében. A másik folyamat pedig az, hogy
a felfokozott kereslet egy rendkívül gyenge kínálati oldallal találkozik most, ami - azáltal, hogy a hiteles vevők felszippantják a még elfogadható lakásokat is - csak még tovább romlik.
Igaz, hogy feltehetően az Otthon Start hatására több eladó léphet piacra ingatlanával, hogy kihasználja a lehetőséget, azonban még így is feltehetően gyenge minőségű kínálatról beszélhetünk majd, amelyből nehéz válogatni, miközben az árak magasak.
Mindez a készpénzes befektetők számára is kényszerhelyzetet teremt, azaz nem marad más lehetőségük, mint hogy ők is a kialakult magasabb árakon vásároljanak az ingatlanpiacon. Annál is inkább ezt fogják tenni, mivel ők is tudják, hogy ezek az árak már nem lesznek alacsonyabbak.
Ebben a helyzetben pedig egy dolgot lehet tenni: az elérhető legjobb áron, de vásárolni. Akár készpénzes, akár hiteles, akár állami kamattámogatással vásárló vevőről legyen szó - tette hozzá Nagy Csaba. Legalábbis addig, amíg a kínálat engedi, mert ez az, ami most a szűk keresztmetszetet jelenti az ingatlanpiacon.
Az Otthon Start program szabályozása lehetőséget biztosít a pénzintézeteknek, hogy ennél kedvezőbb feltételekkel is kínálják a terméket.
Egyre többen próbálnak különféle kreatív módszerekkel megfelelni az államilag támogatott Otthon Start lakáshitel feltételeinek.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Egy szakértővel néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.
