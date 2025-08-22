2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kommunizmusban épült külvárosi negyed. Poszt-szovjet beton lakás blokkok
Otthon

Meglepő fordulat az ingatlanpiacon: új korszak kezdődik, erre kevesen számítottak

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 19:34

Az Otthon Start hitel alapjaiban forgatja fel az ingatlanpiacot: a kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk. A szakértő szerint ugyanakkor ez a konstrukció gyengíti a vásárlók pozícióját, és a korábban előnyben lévő készpénzes befektetők is kénytelenek alkalmazkodni a megváltozott piaci viszonyokhoz.

Az elmúlt években, évtizedekben jellemző volt, hogy az eladók leginkább a készpénzes vevőknek örültek, mondván: gyorsan és biztosan fizetnek. Szemben a hitelre vásárlókkal, akiknél várni kellett a hitelösszeg átutalására, ami egészen addig bizonytalannak tűnt az eladók számára, amíg a pénz a számlájukra nem érkezett. Ezért volt jellemző sokáig a készpénzes vevők egyértelmű előnye az ingatlanpiacon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kép azért változott az elmúlt években, hiszen egyre több eladó jött rá, hogy a hiteles vásárlóktól ugyan később kapják meg a vételárat, az azonban jellemzően magasabb összeg, mint amennyit egy készpénzes befektető hajlandó volt fizetni.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy a készpénzes ingatlanvásárlást valóban jobban szerették az eladók, elsősorban az egyszerűsége és gyorsasága miatt. Ugyanakkor a mérleg nyelve fokozatosan billent a hiteles vevők irányába, és úgy néz ki, hogy az elkövetkező időszakban is ez lesz jellemző az Otthon Start hitel indulása miatt.

A szakértő szerint egy előminősített hiteles vevővel ma már nem sokat kockáztatnak az eladók. Nagy Csaba az elmúlt években nem is találkozott olyan hitelre vásárló vevővel, aki egy pozitív előminősítést követően ne kapta volna meg később a kölcsönt.

Eközben az is igaz, hogy a hitelre vásárlók jellemzően “nagyvonalúbbak”, úgy gondolkodnak, hogy ha magasabb a vételár, akkor legfeljebb valamivel nagyobb hitelösszeget vesznek fel. Mint a szakértő leszögezte: tapasztalatai szerint a hiteles vevők kevésbé keményen alkudoznak, mint a készpénzesek.

Egyre inkább jellemző azonban, hogy ezzel az eladók is tisztában vannak. A jelenlegi helyzetben is azt lehet tapasztalni, hogy az Otthon Start hitel miatt a meglévő kínálat drágul, a most belépő eladók pedig eleve magasabb áron lépnek a piacra.

Kapcsolódó cikkeink:

Nagy Csaba találkozott is olyan esettel nemrég, amikor egy korábban 82 millió forintért hirdetett, felújított, jó helyen lévő, újbudai panellakás árát az Otthon Start miatt 85 milliós fix árra emelte annak tulajdonosa. És nem is kellett csalódnia, pár nap után már talált is rá vevőt ezen az áron, miközben az új 3%-os kamatú hitel még el sem indult.

A szakértő szerint ezért nagy az esély arra, hogy az elkövetkező hónapok nem a nagy alkukról fognak szólni, sokkal inkább felfelé licitekkel lehet majd találkozni az ingatlanpiacon.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Otthon Start tehát elég jelentős mértékben gyengíti az érintett hitelfelvevők pozícióját. Ugyanakkor a szakértő szerint azt is figyelembe kell venni, hogy az új kamattámogatott hitel miatt elinduló folyamatok a későbbiekben visszafogják majd a lendületet.

Az egyik ilyen folyamat az árak gyorsuló emelkedése, mely már most zajlik és várhatóan nem áll le, annak ellenére, hogy a fizetésekhez és a gazdasági helyzethez képest irracionális szintekre hajtja az ingatlanárakat. És ezeket az árakat talán csak az Otthon Start 1,5 millió forintos négyzetméterár korlátja fogja meg majd végül, legalábbis az érintett lakások esetében. A másik folyamat pedig az, hogy

a felfokozott kereslet egy rendkívül gyenge kínálati oldallal találkozik most, ami - azáltal, hogy a hiteles vevők felszippantják a még elfogadható lakásokat is - csak még tovább romlik.

Igaz, hogy feltehetően az Otthon Start hatására több eladó léphet piacra ingatlanával, hogy kihasználja a lehetőséget, azonban még így is feltehetően gyenge minőségű kínálatról beszélhetünk majd, amelyből nehéz válogatni, miközben az árak magasak.

Mindez a készpénzes befektetők számára is kényszerhelyzetet teremt, azaz nem marad más lehetőségük, mint hogy ők is a kialakult magasabb árakon vásároljanak az ingatlanpiacon. Annál is inkább ezt fogják tenni, mivel ők is tudják, hogy ezek az árak már nem lesznek alacsonyabbak.

Ebben a helyzetben pedig egy dolgot lehet tenni: az elérhető legjobb áron, de vásárolni. Akár készpénzes, akár hiteles, akár állami kamattámogatással vásárló vevőről legyen szó - tette hozzá Nagy Csaba. Legalábbis addig, amíg a kínálat engedi, mert ez az, ami most a szűk keresztmetszetet jelenti az ingatlanpiacon.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #készpénz #lakásvásárlás #ingatlan #ingatlanpiac #hitelfelvétel #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:06
19:34
19:01
18:31
18:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 22.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
2025. augusztus 22.
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
2025. augusztus 22.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2025. augusztus 22.
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
2025. augusztus 22.
Kvíz: Kóstoltad már az Ország Tortáját? Emlékszel még a korábbi évek tortáira? Teszteld, mit tudsz!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 22. péntek
Menyhért, Mirjam
34. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
2
1 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
3
2 hete
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
4
2 hete
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
5
2 hete
Kitört a lakáspánik Budapesten: rengetegen járhatnak pórul, brutális a roham
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 19:01
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 18:00
Kvíz: Kóstoltad már az Ország Tortáját? Emlékszel még a korábbi évek tortáira? Teszteld, mit tudsz!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 22. 19:27
Itt az új támogatás, aminek sokan örülhetnek: komoly pénzeket osztanak szét