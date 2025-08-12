A tervek szerint ősztől indulnak az első turisztikai hitelprogramok, amelyekre a Tourinform irodák hálózatán keresztül lehet majd jelentkezni.
Hatalmas fordulat állt be az albérletpiacon: megállt a drágulás, most érdemes lépni?
A KSH–ingatlan.com lakbérindex júliusi adatai szerint a felsőoktatási ponthatárhirdetéshez köthető főszezonhoz képest mérsékelt drágulás történt a bérleti piacon: országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés. Ez jóval visszafogottabb tempó a korábbi évek júliusaira jellemző 1,8-1,9 százalékos növekedéshez képest. Éves összevetésben is lassult az albérletárak emelkedése: országosan 7,3 százalékról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7 százalékról 6,6 százalékra mérséklődött a drágulás üteme.
A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon. Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze 4 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékos volt a növekedés. A kínálat viszont számottevően bővült: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett, ami éves összevetésben is közel 18 százalékos bővülésnek felel meg.
Érdekes módon a ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben annak köszönhető, hogy a bővülő albérletkínálat és az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e
– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Hozzátette: „Az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint. Igaz, ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak.”
Ennyibe kerülnek a legnagyobb választékot nyújtó kerületekben az albérletek
Az ingatlan.com elemzése bemutatja a legfrissebb, augusztus elejére jellemző albérletárakat is. A legtöbb kiadó lakóingatlannal rendelkező városrészek közül a VI. kerületben 300 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, a VIII. kerületben 247 ezer forint, a XI.-ben 275 ezer forint, míg a XIII.-ban 270 ezer forintot tett ki.
Az egyetemvárosokat nézve kiderül, hogy Debrecenben 240 ezer forint körül alakul az átlagos bérleti díj. Győrt 195 ezer forintért kínálják a kiadó lakásokat, Pécsen pedig 190 ezerért.
Ugyanakkor a veszprémi piacot 175 ezer forintos átlag jellemzi, Nyíregyházán és Szegeden egyaránt 170 ezer forint az átlag. Kecskeméten viszont 150 ezer, míg Miskolc továbbra is a legolcsóbb egyetemváros havi 125 ezer forintos havi átlagos bérleti díjjal.
A hétfőn közzétett kormányrendelet jelentősen lerövidíti a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezési folyamatát.
Az új tanév közeledtével ismét megindult a lakáskeresési roham az egyetemi városokban, miközben az albérleti díjak tovább növekednek.
A Revolut hamarosan fióktelepet nyithat Magyarországon és helyi vezetőt nevezhet ki, miközben a vállalat már 2 millió hazai ügyféllel rendelkezik.
Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.
Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton hétfő délután.
A digitális csalások már a kisebb településeket is elérték: egyre gyakoribbak azok az e-mailek, sms-ek vagy telefonhívások.
A Dunán levonult kisebb árhullám nyomán sok szúnyogtenyészőhely jött létre, amelyekben tömegesen fejlődnek az ártéri fajok egyedei.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A tárca a Pénzcentrum kérdésére azt is közölte: a kínálat megfelelő, és az erdőgazdálkodók akciókkal, rövid kiszolgálási idővel szolgálják ki a vásárlókat.
Az energiaszektorban közvetlen hatású jelenség a folyók csökkenő vízhozama, amely nemcsak a hőerőművek működését nehezíti, de az atomerőművek hűtővíz-utánpótlását is veszélyezteti.
Jelentősen csökkent a téglalakás panellel szembeni árelőnye a fővárosban, miután egy év alatt 36 százalékkal emelkedett a házgyári lakások átlagos négyzetméterára.
A kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítené a legalább 250 lakásos fejlesztéseket, ha a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.
2025. augusztus 6-án több hazai bank ügyfeleinél előfordult, hogy korábbi bankkártyás tranzakcióikat tévesen ismételten az ügyfelek fizetési számláin megterhelték.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
Augusztusban beindul az albérletpiac, hiszen a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után tömegek keresnek kiadó lakást vagy szobát a budapesti és vidéki egyetemi városokban.
Az ingatlanok dinamikus áremelkedése mögött jócskán elmarad a fizetőképesség és a reálbérek 3-4% közé tehető lassú növekedése.
Az első fél évben 5129 új lakás épült Magyarországon, ami 15%-kal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 43%-kal ugrott meg.
A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33-38 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet.
Augusztus elsejével hatályba lépett a helyi önazonosság védelméről szóló törvény jogvédelmi eszközeinek alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 240/2025. (VII. 31.) Kormányrendelet.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
