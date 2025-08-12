Hatalmas fordulat állt be az albérletpiacon: megállt a drágulás, most érdemes lépni?

A KSH–ingatlan.com lakbérindex júliusi adatai szerint a felsőoktatási ponthatárhirdetéshez köthető főszezonhoz képest mérsékelt drágulás történt a bérleti piacon: országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés. Ez jóval visszafogottabb tempó a korábbi évek júliusaira jellemző 1,8-1,9 százalékos növekedéshez képest. Éves összevetésben is lassult az albérletárak emelkedése: országosan 7,3 százalékról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7 százalékról 6,6 százalékra mérséklődött a drágulás üteme.

A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon. Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze 4 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékos volt a növekedés. A kínálat viszont számottevően bővült: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett, ami éves összevetésben is közel 18 százalékos bővülésnek felel meg.

Érdekes módon a ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben annak köszönhető, hogy a bővülő albérletkínálat és az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: „Az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint. Igaz, ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak.”

Ennyibe kerülnek a legnagyobb választékot nyújtó kerületekben az albérletek

Az ingatlan.com elemzése bemutatja a legfrissebb, augusztus elejére jellemző albérletárakat is. A legtöbb kiadó lakóingatlannal rendelkező városrészek közül a VI. kerületben 300 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, a VIII. kerületben 247 ezer forint, a XI.-ben 275 ezer forint, míg a XIII.-ban 270 ezer forintot tett ki.

Az egyetemvárosokat nézve kiderül, hogy Debrecenben 240 ezer forint körül alakul az átlagos bérleti díj. Győrt 195 ezer forintért kínálják a kiadó lakásokat, Pécsen pedig 190 ezerért.

Ugyanakkor a veszprémi piacot 175 ezer forintos átlag jellemzi, Nyíregyházán és Szegeden egyaránt 170 ezer forint az átlag. Kecskeméten viszont 150 ezer, míg Miskolc továbbra is a legolcsóbb egyetemváros havi 125 ezer forintos havi átlagos bérleti díjjal.