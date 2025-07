Vihar csapja szét a júliusi hőséget: kiadták a riasztást, ez nem vicc

Ma és holnap is sokfelé lesz napsütés, azonban csütörtökön már több megyében is viharos szél jöhet.

Ma is folytatódik az alapvetően napos, döntően száraz idő, de reggel az északnyugati, északi tájakon több lesz a felhő, és reggel helyenként még eső, zápor is lehet - írja a met.hu. Késő délután, este pedig az Alpokaljára sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati, nyugati szél ismét többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között valószínű. Késő este 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Holnap szintén napos idő várható gomolyfelhőkkel, az északnyugati tájakon lehet több felhő. Az ország északnyugati harmadán, felén fordulhat elő zápor, zivatar. A délies szél megélénkül, néhol megerősödik, zivatar környékén viharossá fokozódik. Délutánra többnyire 32 és 38 fok közé melegszik fel a levegő, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb lehet.