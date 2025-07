Iszonyatos árakon mérik az albérleteket az egyetemistáknak: így hogy kezdjék el az önálló életet?

Már a felvételi ponthatárok kihirdetése előtt elindult a szezon az albérletpiacon, ami magával hozta az áremelkedést is. Igaz, nem olyan mértékben, mint ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk. Az adatok szerint a legtöbb kiadó garzon Budapesten a belvárosban van, amelyekért átlagosan 220 ezer forintos havidíjat kérnének. A vidéki egyetemi városokban ennyiért többszobás lakásokat is ki lehet venni.

Ha nem is a ponthatárok kihirdetésének a percében, de júliusban megkezdődött az albérleti főszezon, ami azt jelenti, hogy nemcsak a kínálat lett nagyobb, hanem elkezdtek emelkedni a bérleti díjak is.

A zenga.hu ingatlankereső adatai szerint Budapesten a legtöbb kiadó lakás jelenleg a belvárosi kerületekben van, ahol egyébként is sok a felsőoktatási intézmény és jó a közlekedési infrastruktúra. Így a VI., VII., VIII., XI., XIII. kerületekben, ám részben pont ezek a főváros azon részei is, ahol a legtöbb az újépítésű lakás, ami az átlagos bérleti díjakat is felfelé húzza.

Annak ellenére, hogy az elmúlt években tapasztalt jelentős áremelkedés már nincs jelen a bérleti piacon, az adatainkból az látszik, hogy január és július között néhány százalékkal emelkedtek a bérleti díjak. Ennek egyik oka, hogy a kiadó lakások piacán szezonalitás figyelhető meg, a nyári hónapokban növekszik meg a kiadó ingatlanok iránti kereslet

– mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Budapest: felhúzzák az átlagárakat az ingatlanfejlesztések

A belvárosban a VII. kerületben lehet a legolcsóbban kiadó garzonlakáshoz jutni, ott júliusban egy kis lakásért 215 ezer forintot kérnek el havonta a tulajdonosok. Ám aki a Király utca másik oldalán, a VI. kerületben szeretne lakni, attól már átlagosan 230-240 ezer forintot kérnek. Kiadó garzonlakást a legdrágábban az I. és az V. kerületben hirdetnek (közel 250 ezer Ft/hó), míg ez a X. és a XIV. kerületben átlagosan 160-170 ezer forintba kerül havonta.

Az év elejéhez képest a garzonoknál kisebb mértékben emelkedtek a többszobás, 40-60 négyzetméter közötti lakások meghirdetett bérleti díjai. Budapest központi, belső kerületeiben átlagosan 280-300 ezer forintért hirdetik az ilyen típusú kiadó ingatlanokat. A Diplomatanegyed miatt kivételt képez a VI. kerület, ahol átlagosan 320 ezer forinttal számolnak havonta a hirdetők, míg a XI. kerületben 270-280 ezer forinttal lehet számolni.

Ha többen összeállnak, hogy együtt béreljenek ingatlant az alacsonyabb költségek miatt, akkor érdemes a külsőbb kerületekben is keresgélni. Ott a garzonlakásokkal szemben már nagyobb az ilyen típusú ingatlanok kínálata, ráadásul például a XIX. és XXI. kerületben a kétszobás lakásokért is legfeljebb 200 ezer forint körüli összeget kérnek el havonta

– emelte ki Futó Péter.

Vidéken is drágább lett az albérlet

Június végén a legnagyobb egyetemi városokban is elkezdődött a bérleti díjak emelkedése, persze itt is igaz az a trend, hogy nem volt olyan mértékű az emelkedés, mint a korábbi években.

A zenga.hu adatbázisa szerint júliusban a kétszobás lakásokért Debrecenben 240 ezer forintot, Győrben, Veszprémben, Szegeden és Pécsen 170-190 ezer forintot, Miskolcon 130-140 ezer forintot kérnek el havonta a tulajdonosok. Úgy tűnik, vidéken még jobban megéri közösködni, és egy többszobás nagy lakást másokkal együtt kivenni, ugyanis míg Budapesten több mint harmadával drágábbak a kétszobás lakások a garzonoknál, addig a többi egyetemi városban csak 20-25 százalék a különbség.

A bérleti díjakban egyelőre nem látni az Otthon Start program hatását, de az őszi induláskor elképzelhető, hogy a kedvezményes hitelnek köszönhetően bérlés helyett többen inkább a vásárlást választják majd, ami az egyetemisták rohamának lecsengésével akár mérsékelheti is a bérleti díjakat

– mondta Futó Péter.