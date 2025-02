Pörög a hazai lakáspiac: kiderült, kik vesznek most lakást legnagyobb arányban

Lendületben vannak az első lakásukat vásárlók a hazai ingatlanpiacon: idén januárban a budapesti vevők negyede, míg a vidéki vásárlók 28 százaléka első lakására szerződött

Míg a 2022-es évi átlag alapján a fővárosi vevők mindössze 16, a vidékiek 21 százaléka szerződött első lakására, addig 2024-ben 23, illetve 26 százalékban voltak jelen a tranzakciókban - közöltel Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Hozzátette, hogy az ingatlanpiaci trendforduló évében (2024-ben) bevezetett, megújult otthonteremtési támogatások előnybe hozták a gyermeket tervező családokat, akik a kedvezményes kamatozású csok plusznak köszönhetően megszerezhették első közös otthonukat vagy meglévő lakásukat tágasabb élettérre cserélhették.

Nem maradtak támogatás nélkül azok a vevők sem, akik a közeljövőben még nem gondoltak a gyermekvállalásra; őket a kedvezőbb kamatkörnyezet, valamint a 10 százalékos önerő lehetősége segíthette az első lakásuk megvásárlásában.

Ráadásul 2025-től a szabadfelhasználású munkáshitel is segítheti a fiatalok önállósodását. Arra is kitértek, az önálló élet elkezdése - a szülői ház elhagyása - akár albérletbe, akár saját lakásba költözés formájában valósul is meg az Eurostat adatai szerint Magyarországon átlagosan 27 éves korban következik be. Az ingatlanközvetítő adatai alapján rámutattak, hogy a 20-30 év közötti lakásvásárlók aránya a fővárosi ingatlanpiacon a 2022-ben mért 11 százalékról, 2024-re 14 százalékra emelkedett, míg vidéken ez a korosztály több éve változatlanul az ügyletek 15 százalékában van jelen.