Friss változások a Babaváró, CSOK Plusz, Falusi CSOK kapcsán: lehet, hogy már te is jogosult vagy

Fontos változás lépett életbe 2024. október 1-jén, mely a Babaváró támogatás, CSOK Plusz és Falusi CSOK igénylőket érinti - írja a Bankmonitor. A változás a banki bírálati gyakorlatot is érinti, ezért a portál utánajárt a könnyítéseknek és megkérdezte a bankokat is, hogy miben változik a bírálat a módosítást követően.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szeptember 29-én Facebook-videóban is kitért a családosok otthonteremtési támogatásait könnyítő rendelkezésekre. A módosításoknak köszönhetően a speciálisan adózó – kata-s és átalányadózó – vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők egyszerűbben vehetik igénybe a Babaváró támogatást, a CSOK Pluszt és a Falusi CSOK-ot.

Az október elsejével hatályba lépő intézkedések a TB jogviszony igazolásban hoznak könnyítést az említett vállalkozók számára, valamint érintik a hitelbírálatot is, ugyanis az átalányadózók és őstermelők esetében a bevételük akár 50 százalékát vehetik figyelembe.

Fiatal vállalkozók és őstermelők előnyben

Rengeteg fiatal pár esett el eddig a családtámogatások egy részétől a szigorúbb előírások miatt, a jövőben viszont ők is hozzáférhetnek a lehetőségekhez.

Eddig a Babaváró hitelt igénylők 3 éves, míg a CSOK Plusz és Falusi CSOK esetében 2 éves társadalombiztosítási jogviszonyt írtak elő. Mostantól ez az idő egységesen 1 évre csökken a speciális adózású vállalkozók esetében. Nézzük meg egy példán keresztül, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban:

Egy fiatal házaspár Babavárót szeretne igényelni, azonban problémába ütköztek az előírt TB jogviszony leigazolásával. A feleség 1,5 éve lépett a munkaerőpiacra, és alkalmazottként dolgozik, korábbról nincs a jogszabályban foglaltaknak megfelelő jogviszonya. A férj pedig átalányadózó egyéni vállalkozó és ebből 2 év leigazolható TB-je van, ami a CSOK Plusz esetében megfelelő is lenne, de ők a Babavárót is szeretnék igénybe venni, ugyanis azt önerőként kívánják majd használni lakáscéljaik megvalósításához. Esetükben még 1 évet kell várni ahhoz, hogy jogosultak legyenek a szabad felhasználású támogatásra. Októbertől viszont a férj társadalombiztosítási jogviszonyával, amennyiben a többi feltétel is rendben van és a jövedelmük is megfelelő, benyújthatják az igénylést és jó eséllyel kaphatnak akár 11 millió forint Babaváró hitelt.

Jó tudni Az új változtatások a speciális adózású vállalkozókat, őstermelőket érintik. Amennyiben más típusú jövedelemmel rendelkezel (például munkaviszonyból származó), akkor az elvárt társadalombiztosítási jogviszony továbbra is 3 év a Babaváró támogatás igényléséhez, és 2 év a CSOK Plusz illetve Falusi CSOK esetén.

Változás a hitelbírálatban is. Mit mondanak a bankok?

Októbertől tehát nagyobb eséllyel indulhatnak az átalányadózó egyéni vállalkozók és az őstermelők. A jövedelemelfogadásuk eddig nehézséget okozhatott hitelfelvételnél és a bankok is eltérően viszonyultak ehhez. Az új intézkedés alapján ezentúl a bevételük 50%-át el kell fogadnia a bírálat során a bankoknak. A helyzet ennél azonban sokkal összetettebb, átalányadózó esetén a hitelbírálat sikere nagyban függ a tevékenységi körtől. Őstermelői jövedelmet pedig elég kevés bank fogad el, korábban 3 banknál volt erre lehetőség. De mindkét jövedelemtípus esetén jelenthet könnyítést a módosítás.

A Bankmonitor megkérdezte a bankokat, hogyan alkalmazzák a 263/2024. (VIII.29.) Korm. rendeletben előírt módosításokat októbertől, milyen hosszúságú vállalkozói jogviszonyt várnak el, és a kérdéses jövedelmeket milyen arányban fogadják el.

Megkeresésükre az MBH Bank megerősítette, hogy a kérdéses jövedelmeket eddig is elfogadták, belső szabályzatukban meghatározott mértékben, amennyiben az igénylő lezárt üzleti évvel rendelkezett. A jövőben is ezt a gyakorlatot folytatják az új jogszabályi elvárások figyelembevételével.

A bank korábban is elfogadta a vállalkozók NAV által leigazolt jövedelmét. Az új szabályt a bank 2024. október 1-től alkalmazza. – válaszolta a Gránit Bank. A vállalkozók esetében pedig általános elvárás, hogy legyen egy lezárt üzleti évük. Hozzátette továbbá, hogy a jogszabályban meghatározott mértékben fogadja el ezentúl az átalányadózók és az őstermelők jövedelmét.

Megerősítette az OTP Bank is, hogy nem lesz náluk változás a jogviszony tekintetében a jövedelem elfogadására vonatkozóan. Azaz az átalányadózó egyéni vállalkozók és átalányadózó mezőgazdasági őstermelők bevételének 50%-át tekintik hitelezhető jövedelemként Babaváró támogatás, CSOK Plusz kölcsön és falusi CSOK esetén. A szabály azonban nem érinti azon egyéni vállalkozókat, akik 40%-os költséghányadot alkalmaznak, valamint a KATA adózást választókat sem.

Ezentúl is teljes mértékben elfogadja a minimum 12 hónapja működő, legalább egy lezárt adóévvel rendelkező átalányadózók jövedelmét (bevétel mínusz költséghányad és adók) az adónyilatkozatuk szerinti költséghányaddal – válaszolta kérdésükre az Erste Bank. Az őstermelői jövedelmet a bank nem tudja figyelembe venni és ebben októbertől sem lesz változás.

A portál részletes választ kapott a CIB Banktól is. Kitértek arra is, hogy a kérdéses jövedelmeket elfogadták a korábbiakban, a 32/2014. (IX. 10.) MNB (JTM rendelet) és az ahhoz kapcsolódó, az MNB honlapján elérhető GYIK alapján, a NAV jövedelem igazolásból kiindulva. A bank belső szabályai vonatkoznak továbbra is a vállalkozás hosszára, a bevételeket pedig maximum az új rendelet szerinti mértékben fogadják el mindkét típus esetében.

Szintén egy teljes lezárt pénzügyi évet vár el az UniCredit Bank a kérdéses vállalkozásoktól. 2024. október 1-jét megelőzően is elfogadták az átalányadózó egyéni vállalkozók jövedelmét CSOK Plusz és Babaváró hitelek felvételéhez, az őstermelők jövedelmét viszont nem és ebben nem várható változás.

Az elfogadható bevételtípust a jogszabályban meghatározott arányban veszik figyelembe, a nettó jövedelem a vonatkozó adók és járulékok levonása után állapítható meg.

Fontos kiegészítést is megosztott az UniCredit Bank:

CSOK Plusz támogatott hitel és piaci lakáshitel együttes igénylése, valamint Babaváró kölcsön és piaci jelzáloghitel együttes igénylése esetén az ügyfeleknek fontos tudniuk, hogy ez az új „kedvezményes jövedelemszámítási metódus” a jogszabály értelmében csak a támogatott hitelekre vonatkozik. Emiatt a további hitelek bírálatánál a jövedelem e kedvezményes számítási módja nem alkalmazható, aminek következtében az ügyfél további hitelre már nem vagy csak alacsonyabb hitelösszegre lehet jogosult.

A portál megkereste kérdéseivel a Magnet Bankot, a K&H Bankot és a Raiffeisen Bankot is, választ azonban nem kaptak a megjelölt határidőre.

Az elfogadható jövedelmekben is jelentős eltérések lehetnek a bankoknál

Természetesen a bankok alkalmazzák az előírtakat, azonban az továbbra is eltérő, hogy melyik pénzintézet milyen jövedelmeket fogad el, milyen elvárásokat támaszt a fennálló jogviszony mértékére vonatkozóan.

Az elfogadható jövedelem bankonként eltérő lehet. Előfordulhatnak kombinált estek is, ahol a házaspár egyik tagja a kormányrendeletek alapján rendelkezik a megfelelő hosszúságú Tb jogviszonnyal, de a jövedelmét nem fogadja el a bank. Hogy is lehetséges ez?

A pár egyik tagja 2023. október 1-jén indított egyéni vállalkozást és általányadózást választott, a TB előírásnak megfelel, meg fogja kapni a szükséges igazolást. A vállalkozásának viszont nincs még teljes lezárt pénzügyi éve (még csak 2023-ra tudja kikérni a bírálathoz szükséges NAV jövedelemigazolást, amiben csak 3 hónap bevétele fog szerepelni). Jövedelmével a 2024-es adóév lezárását követően tudnak számolni, tehát 2025-ben, adóbevallást követően. Amennyiben a házaspár másik tagja rendelkezik megfelelő jövedelemmel – például egy éve fennálló munkaviszonnyal, lejárt próbaidővel – akkor szintén benyújtható az igénylés.