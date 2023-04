Ennyi volt, eddig tartott a korszerűsítési láz: vadászni kell majd a felújított lakásokat, garzonokat?

Az elmúlt nyár közepén bombaként robbant a hír, hogy az évek óta tartó rezsicsökkentésnek vége. Sokan figyelték aggodalommal az első számlát, és tartottak a téltől, különösen a nagy alapterületű és belmagasságú, vagy éppen elavultabb fűtési rendszerrel rendelkező lakástulajdonosok.

„Természetesen az ingatlanpiaci szereplők között is felmerült a telet megelőzően a kérdés, hogy a magas energiaárak vajon miként módosítják az ingatlanok értékét és hogy vajon a vevők mennyire lesznek érzékenyek erre a tényezőre” – kezdi Ben-Ezra Orran, a belvárosi ingatlanok specialistája. „Úgy gondolom, hogy most már túl a szezonon elmondhatjuk, hogy a belvárosban a drágulás hatása végül nem volt olyan drasztikus, mint amennyire sokan tartottak tőle. Ennek oka lehet az ingatlanok típusa, vagy az emberek általános pénzügyi helyzete, tudatosabb energiafelhasználása.”

A Central Home szakértője szerint végül is elenyésző volt azon vevők száma, akiknél ez a probléma hiúsította volna meg az adásvételt. A fő szempontok továbbra is azok voltak, hogy hol található az adott ingatlan, milyen a lokáció, milyen a megközelítése, a környék infrastruktúrája, és természetesen a vételár, a műszaki állapot és az ingatlan beosztása maradt a legfontosabb tényező a választásban. Valószínűleg az is közrejátszik ebben, hogy az eladásra kínált, jelenleg leginkább keresett felújított lakások már korszerű fűtés-hűtés rendszert alkalmaztak, amelyek energiatakarékosabb használatot ígérnek. Nyilván ez azért a vételárban is megmutatkozik.

Mindenképpen kiemelném, hogy jelenleg jó áron elsősorban a felújított ingatlanokat lehet értékesíteni. Ezek közül is a magas emeleti ingatlanok a kapósabbak, ezek ára az utóbbi hónapokban 5-10 %-kal még emelkedett is. A felújításra szoruló, kevésbé jó állapotú, tehát minden bizonnyal elavult, korszerűtlen fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok ára viszont ugyanennyivel csökkent

– mondja Ben-Ezra Orran.

A tavaszi időszakban általában észrevehetően megnő a tranzakciók száma, de a szakértő úgy véli, hogy jelenleg egy lassuló piacot figyelhetünk meg, ahol várhatóan alacsony lesz a kínálat és a kereslet is. Így most nem igazán várható, hogy aki eddig nem tette, most az eladhatóság érdekében vágna bele energetikai korszerűsítésbe, így nagyobb felújítási hullám nem volt és nem is várható a következő időszakban.