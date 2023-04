Tényleg itt a fordulat a magyar lakáspiacon: egyre inkább a vevőknek áll a zászló

Akár milliókkal is olcsóbb lehet egy-egy ingatlan Budapest felkapott kerületeiben és több megyeszékhelyen is.

Akár milliókat is spórolhatnak azok, akik akár hónapokat kivártak, és most vásárolnak ingatlant. A KSH adatai alapján az ország több pontján is beindult a komoly árcsökkenés. Az átlagos négyzetméterár több fővárosi kerület mellett Debrecenben, Pécsen, Szombathelyen és Kecskeméten is csökken - ezt vette észre az rtl.hu az egyik ingatlanhirdetési portál kínálatában.

A portálnak Balogh László, az ingatlan.com elemzője azt mondta, akár milliós nagyságrendű is lehet a csökkenés adott ingatlanok esetében, a KSH adatai szerint két százalékos árcsökkenést figyelembe véve.

Ha veszünk egy 50 millió forint értékű ingatlant, akkor az másfél millió forinttal lett olcsóbb. Ez még nem az az árszint, ami tömegeket mozgat meg a piacon, de már kétségtelenül a változás szele

- mondta a szakértő.