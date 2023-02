Hátrányba került több tízezer magyar lakáskereső: hiába van pénzük, nem adnak ki nekik semmit

Több tízezer magyar óriási hátrányban indul a bérleti piacon, méghozzá azért, mert állatot tartanak: a legnagyobb hirdetési portálin csupán a pesti albérletek 15 százalékába enged a tulajdonos kisállatot. Sőt, a szakértők szerint az állattartóktól ráadásul magasabb kauciót is kérnek. A kutyások és a macskások mellett azoknak sem könnyebb a helyzete, akik valamilyen kisemlőst tartanak: az állatvédő szervezetek szerint sok esetben a tulajdonosok nincsenek is tisztában vele, hogy a nyulak, vagy a tengerimalacok nem sok vizet zavarnak a lakásban, így őket sem engedik be.

Ahogyan korábban is beszámoltunk róla, az emelkedő kamarok és a növekvő megélhetési költségek miatt egyre többen szorulnak ki a lakáshitelezésből Magyarországon, és ez alól az állattartók sem kivételek. Jobbára nekik sem marad más, mint a bérleti piac, viszont a piacon ők jókora hátránnyal indulnak többi lakáskeresővel szemben.

És ne gondoljuk azt, hogy ez csak a magyarok egy kis hányadát érinti: hiszen 2021 nyarára már jócskán meghaladhatta a kutyák száma a 3 milliót Magyarországon, a macskák száma is ugyanennyire tehető és akkor még a többi háziállatról nem is beszéltünk! Már ha csak az állattartók 10 százalékát vesszük alapul, akkor is több százezer emberről beszélünk.

Jelenleg majdnem 6700 kiadó lakást hirdetnek a fővárosban a legnagyobb hazai ingatlanos portálon, viszont, ha bekattintjuk, hogy csak olyan találatokat adjon ki a rendszer, ahová kisállatokat is lehet vinni, akkor csak valamivel több mint ezer hirdetés megy át a rostán, azaz a bérbeadók mindössze 15 százaléka nyitott az állattartók jelentkezésére is. Az 555 kiadó ház esetében 163 olyan van, ahová állattal is be lehet költözni, de ugye, ezekért jellemzően már jóval többet kell fizetni, mint a lakásokért.

Pénzben is kifejezhető az állatfelár?

Az állattal költözők kifejezetten nehéz helyzetben vannak a budapesti bérleti piacon, nagyon kevesen engednek háziállatot a lakásukba - erősítette meg kérdésünkre Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Mint hozzátette, a tulajdonosok nem az állattal szemben bizalmatlanok, hanem a kisállattartókkal szemben, lényegében a bérlő tartási gondosságától tartanak.

Egy jól nevelt, jól gondozott, tisztán tartott, szobatiszta kutya, macska is nyomot hagy egy lakáson, ha pedig a gazdi kevesebb figyelmet fordít az állatra, az a lakáson is érezhető

- magyarázta a szakember, aki szerint az állattal való lakásbérlésnek forintosítható felára is van a piacon. A kutyával, macskával költözők szinte kivétel nélkül 3 havi kaucióval kalkulálhatnak az albérletkeresés során - osztotta meg a cég tapasztalatait.

Azokkal az állatokkal, amelyek ketrecben, akváriumban, terráriumban élnek és nem is jönnek ki onnan, határozottabban könnyebb az albérletkeresés, mint az ingatlanban szabadon „garázdálkodó” állattípusokkal (pl. kutya, macska, nyúl stb.)

- tette hozzá.

Az Otthon Centrum szakértői pedig kérdésünkre arról beszéltek: a legtöbb tulajdonos attól tart, hogy a kiskedvencek tönkreteszik a bútorokat vagy a frissen lakkozott padlót. Így a legnagyobb eséllyel a bútorozatlan, nem feltétlenül a frissen felújított lakások jöhetnek szóba az állattal költöző bérlők számára. De még egy ilyen ingatlan esetében is előfordulhat, hogy a tulajdonos ragaszkodik hozzá, hogy időről-időre ellenőrizze ingatlana állapotát.

Az viszont szerintük nem jellemző, hogy pénzbeli felára legyen az állattartásnak, aki beenged kutyát-macskát az számol ennek következményeivel, de a legtöbb esetben eleve a megállapodás részét képezi a "nyomok eltüntetése", amikor visszaadják az albérletet. Magánszemélyek között is egyre gyakoribb a cégszerűen üzemeltetett bérlakásoknál pedig elvárás, hogy a bérleti időszak lezárultával a bérlő tisztasági festéssel adja vissza a lakást, vagy ennek költségét a bérbeadónak megtéríti.

Alapvetően a kis állatok, madarak vagy hüllők nem szoktak problémát jelenteni, mivel ezek zárt akváriumban, terráriumban, ketrecben élnek, csak ritkán és ellenőrzött körülmények között mozognak a lakásban, ellentétben a kutyával, macskával, amelyek a lakókhoz hasonlóan "veszik birtokba" a lakótereket. A falak, nyílászárók mellett leginkább a bútorok érzékenyek, és mivel a legtöbb lakást valamilyen szintű bútorozottsággal adják ki, ez a legérzékenyebb pont. Minden esetben a szerződésben rögzíteni kell mihez járul hozzá a bérbeadó, illetve a következményeket ki, milyen mértékben és formában viseli

- hívták fel a figyelmet.

Elég egy rossz tapasztalat

Kérdésünkre az Országos Állatvédőrség Alapítvány is megerősítette, hogy sokkal nehezebb ma lakást bérelni háziállattal, mintha valaki anélkül költözne.

Ez azért alakult ki, mert ha egy bérbeadónak egyszer rossz tapasztalatai voltak a háziállatos bérlőivel, akkor azt világgá is kürtöli, ami ront egy komplett társadalom megítélésén. Ugyanakkor szerencsére mostanában a tendencia javulóban van, egyre több az olyan kiadó lakás, ahová lehet vinni kisállatot: ha kutyát nem is engednek, de macskákkal, rágcsálókkal, egzotikus állatokkal szemben már nem olyan nagy az ellenállás. Persze, a bútorozott lakásokkal más a helyzet, oda még mindig nehezen engednek be állatokat

- magyarázták. Az alapítvány ugyanakkor nem tapasztalta, hogy az állattal való költözésnek forintosítható felára lenne a piacon: ha valaki a hirdetésben megjelöli, hogy szabad az út, akkor jellemzően nem kér érte pluszpénzt. Az állattartóknak azt javasolták hogy keressék a tematikus Facebook-csoportokat, ahol kifejezetten állatbarát lakáskiadók gyűlnek össze.

Mint kifejtették, gyakran találkoznak olyan esetekkel, hogy költözés miatt (jó esetben csak ideiglenesen) keres valaki új gazdát az állatának. Hozzátették, hogy ha valakinek tényleg csak arra a rövid időszakra kell segítség az elhelyezésben, ameddig például talál egy olyan kiadó lakást, ahová már viheti magával a kedvencét, akkor kérheti a helyi civil szervezetek segítségét is.

A rágcsálókkal sem könnyű

A Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesületnél is azt tapasztalják, hogy a hozzájuk beadott kisállatok gazdáinak jelentős hányada a lakhatási gondok miatt válik meg kedvencétől. Szalai Bálint, a szervezet elnöke szintén az erre szakosodott albérletkereső csoportokat ajánlotta az állattartók figyelmébe.

Ha tőlünk valaki örökbefogad, mi is megkérdezzük, hogy saját tulajdonú lakásban lakik-e az illető, vagy bérelt ingatlanban - és utóbbi esetben egyeztetett-e erről a tulajdonossal. Az örökbefogadási szerződésben is külön kitérünk erre, hogy ebből a szempontból is megfelelő helyre kerüljenek a malacok

- magyarázta az elnök. Hozzátette, náluk is vannak olyan ideiglenes befogadók, akik nem saját ingatlanban, hanem albérletben élnek, és szállásolják el a mentett kisállatokat is minden probléma nélkül.

De egyébként annyi a szerencse, hogy a tengerimalacok jellemzően a saját ketrecükben élik az életüket, így könnyebben meggyőzhetők a bérbeadók is. Nagyon sok függ attól, hogy egyeseknek milyen prekoncepciói vannak róluk: ha tudják, hogy nem járkálnak szabadon a lakásban, kellemetlen szaguk sincs ha rendesen vannak takarítva, akkor jellemzően nem szokott gond lenni. Sokan viszont nem ismerik, és nem is hajlandóak utánanézni. Mi úgy vettük észre, hogy a legtöbb tulajdonos a lehető legegyszerűbben akarja kezelni a helyzetet, és inkább kiadják olyannak a lakást, akinek nincs állata

- mondta Szalai Bálint. Az egyesületnél is úgy látják, hogy egyre több az olyan gazdikereső kisállat, akinek a gazdái anyagi okokból válnának meg tőlük: az elnök főleg az állatorvosi költségeket említette, amelyek az utóbbi években duplázódtak, így pedig sokaknak nehézséget okoznak.

Az Első Nyúlmentő Alapítványhoz havonta legalább 10-15 megkeresés érkezik olyanoktól, akik költözés miatt válnának meg a kisállatuktól - tudtuk meg. Mivel náluk teltház van, úgynevezett közvetített hirdetést tudnak felajánlani, azaz az állat nem kerül be az alapítvány rendszerébe, hanem a követőik körében próbálnak neki új gazdát találni - persze, ha nagyon szorít az idő, akkor próbálnak segíteni. Ők is arról beszéltek, hogy sok bérbeadó nincs tisztában azzal, hogy a legtöbb házinyúllal sokkal kevesebb a probléma, mint egy kutyával, vagy macskával:

Hiába próbálnak sokszor a gazdik vitatkozni, hogy egy ivartalan karámban tartott nyúl nem büdös és nem is tesz kárt a lakásban, nem szokták engedni a lakáskiadók. Ha felügyelet mellett vannak kiengedve, akkor biztosan nem tudnak kárt okozni, és kifejezetten tiszta állatok. Szobatiszták mint a macskák, alomra járnak, ezzel sincs probléma. A kitartóbb gazdi persze addig keresgél a lakások között, amíg nem viheti a nyusziját, de sajnos sokan feladják, lemondanak róla inkább, de nyilván ennek anyagi okai is lehetnek, ebbe nem látunk bele

- magyarázták.