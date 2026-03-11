2026. március 11. szerda Szilárd
Al Ain, Egyesült Arab Emírségek - egy teve (camelus dromedaries) furcsa és vicces arckifejezéssel néz a kamerába az Al Ain tevepiacon.
Kvíz

Kvíz: Te ismered az állatok régies, népies neveit? Lássuk, eltalálod-e, melyik 10 állatról van szó!

Pénzcentrum
2026. március 11. 17:57

Az állatoknak jórészt egyféle elnevezését ismeri az ember, viszont vannak olyan madarak, halak, rovarok, vagy emlősök, amiket régebben, vagy tájanként eltérően hívtak. Az ilyen régies, népies elnevezéseket klasszikus regényekből, népmesékből, költeményekből ismerhetjük, de akár még a nagyszüleinktől is hallhattuk őket. Te mennyire vagy otthon az állatnevek világában? A mai kvíz során tesztelheted.

Kvíz: Te ismered az állatok régies, népies neveit? Lássuk, tudod-e melyik 10 állatról van szó!

1/10 kérdés
Melyik afrikai állat régi magyar elnevezése volt a tevepárduc?
kafferbivaly
impala
zebra
zsiráf
2/10 kérdés
Hogy nevezik az egypúpú tevét más néven?
láma
dromedár
vikunya
alpaka
3/10 kérdés
Melyik madár népies neve az eszterág?
gólya
búbos banka
kerecsensólyom
túzok
4/10 kérdés
Az alábbi elnevezések közül három az aranysakál más elnevezése, egy azonban nem. Melyik a kakukktojás?
karak
nádi farkas
csikasz
toportyán
5/10 kérdés
Melyik macskafélét nevezik kaguárnak, ezüstoroszlánnak, és hegyi oroszlánnak is?
puma
karakál
ocelot
hópárduc
6/10 kérdés
Melyik állat magyar elnevezése volt a hódpatkány?
kapibara
csincsilla
nutria
mara
7/10 kérdés
Melyik állat népies neve a torkosborz?
coboly
mosómedve
görény
rozsomák
8/10 kérdés
Mi a hermelin másik neve?
hölgymenyét
rókamanguszta
repülőmókus
nyestkutya
9/10 kérdés
Melyik hal másik neve a ragadozó őn?
csuka
kecsege
márna
balin
10/10 kérdés
Melyik rovart hívják svábbogárnak?
csótány
fülbemászó
sáska
termesz
Címlapkép: Getty Images
