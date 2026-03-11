Kvíz: Te ismered az állatok régies, népies neveit? Lássuk, eltalálod-e, melyik 10 állatról van szó!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az állatoknak jórészt egyféle elnevezését ismeri az ember, viszont vannak olyan madarak, halak, rovarok, vagy emlősök, amiket régebben, vagy tájanként eltérően hívtak. Az ilyen régies, népies elnevezéseket klasszikus regényekből, népmesékből, költeményekből ismerhetjük, de akár még a nagyszüleinktől is hallhattuk őket. Te mennyire vagy otthon az állatnevek világában? A mai kvíz során tesztelheted.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te ismered az állatok régies, népies neveit? Lássuk, tudod-e melyik 10 állatról van szó! 1/10 kérdés Melyik afrikai állat régi magyar elnevezése volt a tevepárduc? kafferbivaly impala zebra zsiráf Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy nevezik az egypúpú tevét más néven? láma dromedár vikunya alpaka Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik madár népies neve az eszterág? gólya búbos banka kerecsensólyom túzok Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbi elnevezések közül három az aranysakál más elnevezése, egy azonban nem. Melyik a kakukktojás? karak nádi farkas csikasz toportyán Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik macskafélét nevezik kaguárnak, ezüstoroszlánnak, és hegyi oroszlánnak is? puma karakál ocelot hópárduc Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik állat magyar elnevezése volt a hódpatkány? kapibara csincsilla nutria mara Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik állat népies neve a torkosborz? coboly mosómedve görény rozsomák Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a hermelin másik neve? hölgymenyét rókamanguszta repülőmókus nyestkutya Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik hal másik neve a ragadozó őn? csuka kecsege márna balin Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik rovart hívják svábbogárnak? csótány fülbemászó sáska termesz Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK