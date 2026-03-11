A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt.
Kvíz: Te ismered az állatok régies, népies neveit? Lássuk, eltalálod-e, melyik 10 állatról van szó!
Az állatoknak jórészt egyféle elnevezését ismeri az ember, viszont vannak olyan madarak, halak, rovarok, vagy emlősök, amiket régebben, vagy tájanként eltérően hívtak. Az ilyen régies, népies elnevezéseket klasszikus regényekből, népmesékből, költeményekből ismerhetjük, de akár még a nagyszüleinktől is hallhattuk őket. Te mennyire vagy otthon az állatnevek világában? A mai kvíz során tesztelheted.
Kvíz: Te ismered az állatok régies, népies neveit? Lássuk, tudod-e melyik 10 állatról van szó!
Kvíz: Te tudod hány megye, járás, város vagy falu van Magyarországon? Lássuk, mennyire tippelsz jól!
Az országok területeit számtalan módon bonthatjuk kisebb egységekre: turisztikai régiókra, gazdasági területekre, vallási közösségekre, természetvédelmi tájakra, a megyéken és járásokon át a falvakig.
Kvíz: Te tudod, mennyit változott a nők helyzete a történelem során? Lássuk, tisztában vagy-e az alapokkal!
A mai történelmi kvíz rávilágít, hogy nem is olyan régóta vannak a nőknek a férfiakkal közel egyenlő jogai Magyarországon és hogy még mindig lenne hová...
A mai irodalmi kvíz segíthet felidézni a régi olvasményélményedet is, ha már nem emlékeznél a részletekre.
Erdély városairól, falvairól, történelméről sokat tudnak általában a magyarok, Románia többi részéről már jóval kevesebbet.
Kvíz: Jól ismered a gyógynövényeket? Ha ezeket felismered, egy igazi javasasszony, füvesember veszett el benned!
Nem mindenkiből válhat helyi füvesember, de a lehetőség bárki előtt nyitva áll, hogy megismerje a füveket, fákat, a gyom- és vadnövényeket.
Kvíz: Te is játszottál a The Sims-játékokkal, vagy még mindig szoktál? Nosztalgiázz a mai kvízünkkel!
A The Sims játékokon rengeteg gyerek nőtt fel, több korszakot is meghatároztak.
Kvízünk tesztelheted, mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben.
Ha gyermekkorod óta lenyűgöz a csillagászat és szívesen elmélyednél galaxisunk és bolygórendszerünk rejtelmeiben, ne habozz megválaszolni kérdéseinket!
A TOP10 februári kvízeink listáján 2026-ban többek között a 90-es évek kérdéssor, a bibliai ki-kicsoda és a Tisza-kvíz kapott helyett.
A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat, amelyek valamiért kilógnak a sorból.
Kvíz: Fejből tudod a híres filmidézeteket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb filmőrülteket is megizzasztja!
A mai kvíz során ikonikus megszólalásokat idézünk fel a magyar és külföldi filmek világából.
A Pénzcentrum mai földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól. Vigyázat: ez a kérdéssor a haladóknak is feladja a leckét!
A mai kvíz során a legfontosabb pénzügyi kifejezések kerülnek fókuszba. A kérdések segítségével felmérheted, mennyire mozogsz otthonosan a pénzügyek világában, és mely területeken érdemes még...
Kvíz: Kóstoltad már a tequilát? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a helyes választ a népszerű rövidital kapcsán!
A tequila nem csak azért különleges, ahogyan fogyasztják - sokan nem is gondolnák, milyen furcsa növény párlatából készítik. Lássuk, mit tudsz a világhírű italról!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek februárhoz köthetők.
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te ismered ezeket a nem hétköznapi mértékegységeket? Lássuk, elérsz-e 10 pontot!
A mai kvíz során próbára teheted a tájékozottságodat.
Akik a 90-es években voltak gyerekek, vagy fiatal felnőtt éveiket taposták, azok számára rendkívül meghatározó volt ez a korszak.
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
A mai kvíz során olyan kifejezésekkel találkozhatsz, amelyek egykor természetes részei voltak a beszédnek, ma azonban már inkább fejtörőt jelentenek.
