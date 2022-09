A karácsonyi hangulatnak is odavág a rezsiválság? Súlyos spórolásra kényszerülhetnek az önkormányzatok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A brutálisan megnövekedett energiaárak idén komoly pluszterhet rónak az önkormányzatok költségvetésére, emiatt pedig van olyan település, ahol már bejelentették, hogy karácsonykor spórolási okokból nem lesz díszkivilágítás. Most a fővárosi önkormányzat is azt vizsgálja, legyenek-e idén ünnepi fények Budapesten – számolt be az RTL Híradó.

Vizsgálja a fővárosi önkormányzat, hogy idén legyen-e egyáltalán karácsonyi díszkivilágítás Budapesten. Erről Tüttő Kata főpolgármester-helyettes beszélt a televíziócsatornának. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Tamásiban már biztos, hogy nem lesz díszkivilágítás, és kevesebb lesz az adventi program is, így spórol a város. Győrben a múzeumokat és a könyvtárakat is bezárják, ez azonban a fővárosban nem merült fel, ahogy a közvilágítást és a tömegközlekedést is mindenképp működtetni szeretnék. EZ IS ÉRDEKELHET Adventi kivilágításon spórolnának ezek a magyar városok: sötétbe borulnak az utcák karácsonykor? Van olyan magyarországi település, ahol már eldőlt, hogy idén nem kapcsolják fel az adventi fényeket.



