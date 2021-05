Megrázta a pandémia az ingatlanpiacot: de az áremelkedés nem áll meg

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A számok bűvöletében éltünk hetek óta. A fokozatos nyitást nagy reményekkel várta több szakma is, a csökkenő esetszámok és a napi hírek pozitív változásokat ígértek. A beoltottak száma hétvégén elérte az 5 milliót, így tovább bővülnek a lehetőségek. A gazdaság az újranyitásnak köszönhetően elkezdett feltápászkodni a padlóról, így az ingatlanpiac is egyre jobban nyílik. Jelenleg a belvárosi ingatlanpiacon is abszolút érzékelhető ez a változás, jelentősen erősödik a keresleti oldal.

„Volt néhány nehéz hónap, vitathatatlan” – kezdi Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. –„Ami tapasztalható volt az utóbbi hónapokban, hogy még a harmadik hullám közepén is aktív maradt a belvárosi ingatlanpiac. Most egyáltalán nem olyan hónapokat éltünk meg, mint az első hullám idején. Idén tavasszal végig volt piaci aktvitás, volt mozgástere az eladóknak, vevőknek és az értékesítőknek egyaránt. A lezárások ellenére is kijelenthetjük, hogy az utóbbi 3-4 hónapban a piac aktív maradt.” A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakértő hangsúlyozza, hogy ez egyértelműen annak is köszönhető, hogy növekszik az átoltottság, csökkentek a megbetegedési mutatók, így az emberek élete is kezd valamelyest visszatérni a régi kerékvágásba, van mozgástér. Az elemzések szerint a keresletszám és az eladásszám is láthatóan növekedett az elmúlt 1 hónapban. A szakértő úgy véli, hogy egyre gyorsuló pályán van a piac, és határozottan érzékelhető, hogy a legnagyobb változás a 100-150 millió forint értékű lakások vevőcsoportjainak tekintetében mutatkozik. Ezek a vevők igényesen felújított, minimum 2 hálószobás ingatlanokat keresnek. A többi ingatlancsoportok közül továbbra is a legdinamikusabb a 25-40 millió forint között elhelyezkedő belvárosi lakások szegmense. Úgy látjuk és ez az utóbbi hetekben egyre inkább érezhető, hogy visszajött az az igény az ingatlanbefektetések szempontjából a hosszútávon bérbeadható ingatlanokra és néhány befektető már keresi az Airbnb-re alkalmas lakásokat is – állapítja meg Ben-Ezra Orran. –„Nem kérdés, hogy ők leginkább abban a reményben vásárolnak, hogy amíg a megvásárolt ingatlan felújítása zajlik, újra megnyílnak a határok és ismét felélénkül a turizmus.” Az árak tekintetében egyelőre nem mutatkoznak számottevő változások és a kereslet-kínálati viszonyok is állandósulni látszanak. Minden bizonnyal, amikor a külföldiek számára ismét elérhetővé válik a budapesti utazás, akkor a belvárosban ismét nagyobb kereslet lesz, mint kínálat. A cég úgy ítéli meg, hogy előreláthatólag a nyár közepén várható markáns változás ezen a téren, tehát akkorra prognosztizálják az áremelkedéseket a belvárosi ingatlanok piacán.

Címlapkép: Getty Images

