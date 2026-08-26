Bár az uniós menetrend elkészült, egy esetleges új jogszabály még véget vethet az évi kétszeri váltásnak.
Döntött a kormány: teljesen kitiltanák a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról
Szlovákia is korlátozná a gyerekek közösségimédia-használatát. A pozsonyi kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a 16 év alattiaknak, hogy felhasználói profilt hozzanak létre a közösségi platformokon. A szabályozás a tervek szerint jövőre léphet hatályba, ehhez azonban még a szlovák parlament jóváhagyására is szükség van.
Jóváhagyta a pozsonyi kormány szerdai ülésén azt a törvényjavaslatot, amellyel betiltanák a 16 évnél fiatalabbak számára a felhasználói profilok létrehozását a közösségi médiában - derült ki a kabinet honlapján nyilvánosságra hozott információkból.
Az új szabályozás a szélsőségessé válás és erőszakra biztatás megakadályozását célzó integrált védelmi rendszer létrehozásáról szóló törvényjavaslat része, amelyet az oktatásügyi tárca terjesztett a kabinet ülésére. A korlátozás, amelyet hatályba lépéséhez még a szlovák törvényhozásnak is jóvá kell hagynia, a jövő évtől lehetne érvényes.
Nem Szlovákia az első ország, ahol ezt meglépik: Ausztrália tavaly december óta tiltja a 16 év alattiak közösségimédia-használatát, az Egyesült Királyság pedig júniusban csatlakozott azon országok táborához, amelyek törvényi erővel korlátozzák a hozzáférést. Kanada, Brazília és Indonézia szintén jogszabályi szintű korlátozásokat vezetett be vagy készített elő, míg Spanyolország, Dánia és Dél-Korea jelenleg is dolgozik a hasonló törvényeken.
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