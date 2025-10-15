A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
Fontos határidő közeleg: több ezer magyart érint, a sorsuk múlik ezen - alig egy hónapjuk maradt
Október közepétől egy hónapon át, november 15-ig lehet leadni a felsőoktatási jelentkezéseket a keresztfélévben, azaz a 2026. februárjában induló képzésekre. Bár ilyenkor zömében mesterképzésekre várják a hallgatókat, akár azok is megpróbálkozhatnak a felvételivel, akik a szeptemberi alapképzésről lemaradtak vagy nem érték el a szükséges ponthatárokat. Nem meglepő, hogy egyre többen részt vesznek ebben a jelentkezési időszakban is, hiszen hazánkban is nő a diplomások száma.
Október közepén indul a keresztféléves jelentkezés, így egészen november 15-ig legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg azok, akik 2026. februárjában kezdenék meg vagy folytatnák tanulmányaikat. Ez a hat hely viszont szabadon variálható: nemcsak az egyetemek és a szakok között válogathatunk, hanem megjelölhető alap- vagy mesterképzés, nappali vagy levelező forma, és akár állami vagy önköltséges finanszírozás is. A felvételi eljárás tudnivalóit a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza - ennek kiadása szintén október közepén várható -, és a jelentkezés az E-felvételi rendszerén keresztül adható le.
Tavaly is sok volt a jelentkező
A felvi.hu adatai alapján tavaly ősszel 6210 fő döntött a keresztféléves jelentkezés mellett, ennyien kezdték meg vagy éppen folytatták 2025. februárjában a felsőoktatási tanulmányaikat. Ez ugyan töredéke annak a közel 130000 főnek, akik az idén szeptemberben induló képzésekre adták be a jelentkezésüket, a keresztfélévben jelentkezők száma 2023-hoz képest 27,5 százalékkal nőtt.
A februárban induló képzésekre jelentkezők közül 4794-en örülhettek, azaz a jelentkezők 77,2 százaléka kezdhette meg tanulmányait valamelyik felsőoktatási intézményben. Közülük a legtöbben már diplomásan ültek vissza az iskolapadba, ugyanis 70,3 százalékuk mesterképzést jelölt meg a felvételin. Alapképzésre jóval kevesebben, pontosan 850 fő került be, viszont náluk még így is nagyjából 10 százalékkal volt jobb a bekerülési arány, mint a mestereseknél, csaknem 85 százalékuk került be valamely egyetemre.
Érdekesség, hogy míg a felsőoktatásban a nők évek óta felülreprezentáltak (például a 2025. szeptemberében induló képzésekre csaknem 12600 fővel több nő került be, mint férfi), a keresztféléves jelentkezések esetében 3,4 százalékkal több férfi örülhetett, ez a különbség pedig évek óta fennáll. Bár ebben a jelentkezési időszakban zömében mesterszakok közül válogatnak a legtöbben, a szeptemberit és a pótfelvételit is figyelembe véve, ezen a képzési szinten is több női hallgató tanul.
A tavalyi jelentkezők körében a budapesti egyetemek voltak a legnépszerűbbek, ezek közül is a BME (különösen a mérnökinformatikus és a gépészmérnök mesterképzések) és az ELTE (azon belül is a Gazdaságtudományi Kar mesterszakjai) álltak az első helyen.
Az idei keresztféléves felvételi eljárás január végén zárul majd le, a ponthatárok is ekkor fognak kiderülni.
Magyarországon nőtt a felsőoktatásban tanulók száma
A Eurostat szerint Magyarország benne van az Európai Unió azon 25 régiójában, ahol a 25 és 34 év közöttiek legalább 57,5 százaléka szerzett felsőfokú végzettséget. Ezt a statisztikát a budapesti régió húzza fel, ahol az előbbi korosztály 62 százaléka diplomás. Hazánk így teljesíti azt a 2030-ra kitűzött uniós célt, amely kimondja, hogy a 25 és 34 év közöttiek 45 százalékának rendelkeznie kell felsőfokú végzettséggel.
Bár Magyarország nyolc vizsgált régiójából hat 26,5 százalék alatt teljesített, összességében még így is olyan országok között szerepel, mint Belgium, Dánia, Hollandia, Lengyelország vagy épp Svédország. Mint a Eurostat írja, ez a kutatásra és az innovációra összpontosító magas színvonalú egyetemeknek köszönhető.
A tankerületi iskolákban dolgozó pedagógusok közel 30 százaléka nem részesült az őszi teljesítményalapú béremelésben.
Súlyos munkaerőhiány jellemzi az állami gyermekotthonokat, ahol átlagosan minden negyedik álláshely betöltetlen.
A Városmajori Gimnázium hosszú idő óta rendkívül népszerű a felvételiző diákok körében, az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.
Téli szünet 2025/26: mikor lesz a karácsonyi szünet, avagy a téli szünet 2025/2026 évében? Hosszabb lesz a téli szünet most, mint a tavalyi téli szünet...
A szakértők szerint az oktatási rendszer "pazarlóan" működik.
Tíz év alatt javult az EU-ban a tanár–diák arány: ma már kevesebb tanuló jut egy pedagógusra, mint korábban.
A magyar kormány 2001-ben nyilvánította október 6-át a magyar nemzet gyásznapjává.
Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs
Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis...
Egyre több alsós és felsős általános iskolás tanul két vagy több idegen nyelvet az Európai Unió területén.
Egyetemi őszi szünet 2025: mikor lesz az őszi szünet a magyar egyetemeken, lesz-e egyáltalán ősziszünet?
Egyetem őszi szünet 2025-ben: mutatjuk, melyik intézményben mikor lesz az egyetemi őszi szünet, például BME, BCE, BGE, METU vagy az Óbudai Egyetem őszi szünet 2025...
2024. május 31. után Magyarországon csak azok a pedagógusok tölthetnek be pedagógusi munkakört, akik a szakképzettségük vagy szakképesítésük megszerzését követően esküt tettek.
Hatvan iskolában indul a tanév első félévében mesterségesintelligencia-kurzus (MI) a tanrendbe építve - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
A tavalyi év statisztikája jelentősen meghaladja a korábbi évfolyamok mutatóit.
Egy vizsgaelnök szerint anyanyelvi szintű fogalmazások buktatták le a diákokat, de a bizonyítványokat már nem vehetik el.
Egy magyar alapítványi iskola esetében akár évi pár százezer forintból is megoldható a tanulás, ugyanakkor a brit elitiskolákban ez az összeg meghaladhatja a 10 millió...
A Szülői Hang szerint a gyerekeknek minimum fél órás ebédszünetre lenne szükségük.
A svédasztalok alkalmazásakor az élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az ételpazarlás megelőzése is kiemelt figyelmet kíván.
A szülők számára is térítésmentesen elérhető a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modulja.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.