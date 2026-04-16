Riasztó figyelmeztetést kaptak a szülők a nyári táborokról: akár komoly veszélybe is kerülhetnek a gyerekek

Az idei tábori szezon előtt riasztó jelenségre hívja fel a figyelmet a Táborfigyelő: egyre több olyan „gyermektábor” jelenik meg a piacon, amely nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel, és alapvető biztonsági, egészségügyi, valamint gyermekvédelmi előírásokat sem tart be.

Az elmúlt hetekben több tucat tábor jelentkezett a Táborfigyelő rendszerébe, azonban az előzetes ellenőrzések során kiderült, hogy sok esetben teljesen felkészületlen szervezők próbálnak tábort indítani – gyakran kizárólag anyagi megfontolásból, a szabályozási környezet ismerete nélkül.

A jelenség komoly kockázatot jelent a gyermekek biztonságára nézve. A legálisan működő táborok esetében szigorú előírások vonatkoznak többek között a felügyeletre, az étkeztetésre, az egészségügyi feltételekre és a programok megfelelőségére. Ezek hiánya nem adminisztratív kérdés, hanem valós veszélyforrás.

A Táborfigyelő hangsúlyozza: minden táboroztató egyszer elkezdi, és a kezdeményezéseket támogatni kell – azonban kizárólag a szabályok betartása mellett. A szervezet minden érdeklődő számára részletes tájékoztatást ad a szükséges feltételekről, ugyanakkor csak azokat a táborokat jeleníti meg, amelyek működése ellenőrizhetően megfelel az előírásoknak.

A szülők felelőssége kulcsfontosságú: táborválasztás előtt minden esetben érdemes meggyőződni arról, hogy a szervező legálisan működik, és biztosítottak-e a gyermekek biztonságos elhelyezésének feltételei.