Reagált a minisztérium a pedagógushiányra: így látják a problémát

A jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.
A Belügyminisztérium szerint van elég pedagógus, utánpótlással együtt, és többen is vannak, mint tavaly ilyenkor.
A Belügyminisztérium szerint megvan Magyarországon a megfelelő számú pedagógus, emellett az utánpótlás is biztosított - erről Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos beszélt a nyíregyházi Szakmai Tanévnyitó Konferencián. A Népszava tudósítása megjegyzi, hogy Balatoni Katalin szerint az idén már kétezerrel több pedagógus van a pályán, mint tavaly ugyanekkor.
Néhány nappal ezelőtt írtunk arról, hogy a PDSZ szerint nemhogy pedagógus nincs elég egy héttel a tanévkezdés előtt, de a hiányzó létszámot nyugíjas, úgynevezett visszafoglalkoztatott pedagógussal igyekeznek feltölteni - az ő számuk a becslések szerint tízezer körül lehet. A szakszervezet szerint ráadásul többször megalázó helyzetben vannak még ezek a pedagógusok is.
Tavaly áprilisban lépett életbe az a kormányrendelet, amely gyökeresen átalakította a pedagógusok teljesítményének értékelését.
Tízezer körüli a nyugdíjaskorú, visszafoglalkoztatott tanárok száma az oktatásban, ráadásul a PDSZ szerint ők megalázó helyzetben vannak.
Iskolakezdés tanszerlista 2025: ezek az iskolaszerek kellenek az első osztályos tanszercsomaghoz, így kaphatók a spórolás jegyében olcsó füzetek és más tanszerek olcsón.
Az osztatlan tanárképzésre 2 265-en kerültek be, 681 fővel többen, mint tavaly, miközben a tanító alapszakot első helyen 2 633-an jelölték meg.
Volt olyan óvónő, aki a szerinte nem jól viselkedőket egy külön szobában percekig verte - akkor sem állt le, amikor a gyerekek bocsánatért könyörögtek.
Az első félévben 120 dolgozó, a hivatal munkatársainak 10 százaléka mondott fel.
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.