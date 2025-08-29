2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
tanárok, tanárhiány, pedagógusok
Oktatás

Reagált a minisztérium a pedagógushiányra: így látják a problémát

Népszava
2025. augusztus 29. 09:52

A Belügyminisztérium szerint van elég pedagógus, utánpótlással együtt, és többen is vannak, mint tavaly ilyenkor. 

A Belügyminisztérium szerint megvan Magyarországon a megfelelő számú pedagógus, emellett az utánpótlás is biztosított - erről Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos beszélt a nyíregyházi Szakmai Tanévnyitó Konferencián. A Népszava tudósítása megjegyzi, hogy Balatoni Katalin szerint az idén már kétezerrel több pedagógus van a pályán, mint tavaly ugyanekkor.

Néhány nappal ezelőtt írtunk arról, hogy a PDSZ szerint nemhogy pedagógus nincs elég egy héttel a tanévkezdés előtt, de a hiányzó létszámot nyugíjas, úgynevezett visszafoglalkoztatott pedagógussal igyekeznek feltölteni - az ő számuk a becslések szerint tízezer körül lehet. A szakszervezet szerint ráadásul többször megalázó helyzetben vannak még ezek a pedagógusok is.

Ebből hogy lesz így tanév? Egyre nagyobb a tanárhiány, egy hét van az iskolakezdésig
EZ IS ÉRDEKELHET
Ebből hogy lesz így tanév? Egyre nagyobb a tanárhiány, egy hét van az iskolakezdésig
Tízezer körüli a nyugdíjaskorú, visszafoglalkoztatott tanárok száma az oktatásban, ráadásul a PDSZ szerint ők megalázó helyzetben vannak.
Címlapkép: Getty Images
#pedagógus #pedagógus életpálya #iskolakezdés #belügyminisztérium #minisztérium #tanárhiány #pedagógus-hiány #pedagógushiány #pedagógusok #pedagógus életpályamodell #pedagógus bértábla #pedagógusok szakszervezete

