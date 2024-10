Ennyit keres egy ingatlan értékbecslő 2024-ben: mutatjuk, mi kell hozzá, hogy megcsípj egy ingatlan értékbecslő állás ajánlatot

Az ingatlan értékbecslők pályakezdőként bruttó 300-500 ezer forintot kereshetnek, de a tapasztaltabb szakemberek jövedelme 500-800 ezer forintra is emelkedhet, de a nagy projektek esetében akár milliós nagyságrendű fizetés is elérhető. Az ingatlanértékbecsléshez szakképesítés szükséges, melyet egyetemi vagy szakirányú tanfolyamokon lehet megszerezni. A munka összetettsége miatt a pontos piaci ismeretek, jogi tudás és műszaki rálátás elengedhetetlenek a sikeres karrierhez.

Az ingatlan értékbecslők szakértői elemzésekkel és piaci adatok alapján állapítják meg egy ingatlan valós piaci értékét. Az értékbecslés fontos, amikor valaki ingatlant ad el vagy vásárol, banki hitelezéshez is szükséges, vagy akár biztosítási ügyeknél szintúgy. Ugyanis az ingatlanpiacon az ingatlanok valós értékének meghatározása kulcsfontosságú a megfelelő árazáshoz, a banki hitelfedezetek meghatározásához és a befektetési döntésekhez.

Ebből is jól látszik, hogy igen gyakran ezt a pozíciót bankoknál szokták ellátni. A jelzáloghitelek megkötésekor például a bank felméri az adott ingatlan értékét és így határozódik meg a hitel összege. Megnéztük, hogy mennyit lehet keresni ebben a pozícióban és, ami még érdekesebb, hogy milyen képzettségre van szükség, ha be akarjuk tölteni ezt a pozíciót.

Hogyan válhat valaki ingatlan értékbecslővé és mennyit kaszálhat vele?

Magyarországon az ingatlan értékbecsléshez szakképesítés szükséges. Ezt pedig az OKJ-s rendszer megszűnése óta szakirányú tanfolyamokon vagy egyetemi képzéseken lehet megszerezni. A pénzügyi és jogi ismeretek mellett földrajzi, műszaki, valamint gazdasági szaktudás is szükséges. Kiemelt jelentőségű

a piaci adatok értelmezése,

az analitikus gondolkodás,

a műszaki ismeretek az ingatlan állapotának felméréséhez,

a jogi ismeretek az ingatlanjog és földtulajdonjog területén,

valamint tárgyalási készségek az ügyfelekkel való kommunikáció során.

Tehát azért jól látható, hogy ez a szakma megalapozott szaktudást igényel és igen összetett rálátást kíván meg az ingatlanokra, valamint az ingatlanpiacra. Ahogy korábban írtuk ebben a pozícióban igen gyakran bankoknál helyezkednek el, de ez nem törvényszerű. Az ingatlan értékbecslők dolgozhatnak önálló vállalkozóként, biztosítóknál, ingatlanügynökségeknél vagy értékbecsléssel foglalkozó cégeknél is.

Ha az interneten rákeresünk számos hirdetést találni ebbe a pozícióba és a fizetések is igen bőkezűek (bár ez a szükséges végzettség fényében cseppet sem meglepő). Mielőtt azonban rátérnénk a konkrét bérekre érdemes tisztázni, hogy az ingatlan értékbecslők bevétele gyakran az elvégzett munka volumenétől függ, mivel jellemzően projektalapú fizetésben részesülnek. Egy becslés ára változhat az ingatlan értékétől és komplexitásától függően.

A pályakezdő ingatlan értékbecslők havi jövedelme általában bruttó 300-500 ezer forint között mozoghat, a tapasztalattól és a munkaadótól függően, de jól mutatja a következő ábra is, hogy még 2023-ban is éppen hogy 500 ezer forint fölé kúszott a 30 év alattiak bruttó fizetése a szektorban. Az ábrához a KSH által közzétett bérekre vonatkozó adatbázist használtuk fel.

Jól látható, hogy a vizsgált 3 évben minden korosztályban nőttek a bruttó bérek, a legjelentősebb növekedés 2022-ről 23-ra történt, amikor a bruttó fizetések átlaga megközelítette a 600 ezer forintot. Ami érdekesség még, hogy bármely éveben nézzük az adatokat, a legmagasabb fizetést a 40-49 év közötti korosztály kapja, az 50 és afelettiek hiába rendelkez(het)nek több tapasztalattal, mégis kevesebb a fizetésük.

Összességében elmondható, hogy 2024 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 636 700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 438 400 forint volt, tehát az ingatlan értékbecslők valamivel az országos átlag alatt keresnek. Ugyanakkor a bruttó mediánkereset 524 100 forint volt júliusban, tehát abban a 30 év alattiak bérét leszámítva az ország szerencsésebb feléhez tartoznak.

Az interneten keresgélve azonban bele lehet futni ezeknél jóval magasabb bért kínáló hirdetésekbe is, akad olyan hirdetés is, ahol a fenti diagramon meghatározott összegeket nettóban fizetik havonta, sőt akár ennél többet is. Általánosságban az látszik, hogy a külön értékbecsléssel foglalkozó cégek fizetnek a legbőkezűbben.

Azonban ezeken felül az ingatlan értékbecslők keresete függ a gazdasági és piaci körülményektől. A kereslet általában magas, amikor az ingatlanpiac virágzik (pl. hitelfelvételi boomok, alacsony kamatok idején), míg a gazdasági visszaesések során a kereslet csökkenhet. Az ügyfélkapcsolatok és referenciák sokszor nagyobb szerepet játszanak, mint a technikai tudás, hiszen a becslések hitelessége és pontossága döntő fontosságú az ügyfelek szemében.

Az ingatlan értékbecslők társadalmi megítélése

Az ingatlan értékbecslők szerepe alapvetően pozitív, hiszen központi szerepet töltenek be a hitelpiacban, az ingatlanbefektetéseknél, illetve a biztosításoknál. A független, objektív értékbecslés gyakran segít abban, hogy a pénzügyi döntések megalapozottabbak legyenek. Az ingatlan értékbecslőket általában szakértőknek tekintik, akiket a pontosság és a precizitás jellemez.

Ugyanakkor néha előfordulhat, hogy az értékbecslés eredménye csalódást kelt az ügyfelekben, különösen, ha a becslés alacsonyabb, mint amit az ingatlan tulajdonosa elvár. Emellett a becslés pontossága és objektivitása kulcsfontosságú, hiszen egy hibás értékbecslés komoly pénzügyi következményekkel járhat (például hitelfelvételnél vagy biztosítási kárügyeknél).

Összességében azért elmondható, hogy az ingatlan értékesítői folyamatokhoz tartozó munkakörök közül az értékbecslőknek jobb pozíciójuk van a társadalom szemében, mint például az ingatlanügynököknek. Ennek oka többek között abban rejlik, hogy ehhez sokkal konkrétabb szakmai tudás szükséges, nem feltétlen végezhető el egy gyorstalpaló képzés során. Így arra is kisebb az esély, hogy "csalók" vagy szakmailag megkérdőjelezhető embereket találjunk a szakmában. Az ingatlanosok megítélésről és s szakma jelenlegi helyzetéről egy korábbi Cashtag adásban foglalkoztunk, a Pénzcentrum YouTube csatornáján.