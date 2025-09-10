2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
iskola suli menza
Oktatás

Figyelem: a Nébih figyelmeztet a svédasztalos menzák veszélyeire, ez a kényelem ára

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 16:32

A svédasztalos, azaz szabadszedéses vagy önkiszolgáló menzarendszer alkalmazásakor az élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az ételpazarlás megelőzése is kiemelt figyelmet kíván - tájékoztat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

Kiemelték, hogy a svédasztalos menzarendszer legnagyobb előnye a rugalmasság, mivel minden fogyasztó a saját ízlése szerint állíthatja össze az étkezését. Iskolai környezetben a modell edukációs lehetőségként is alkalmazható, amellyel a gyermekek megismerkedhetnek az élelmiszerbiztonság és a tudatos táplálkozás alapjaival, kipróbálhatnak új ízeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ugyanakkor a svédasztalos menza kialakítása az étkeztető részéről odafigyelést igényel. A gördülékeny alkalmazást segíti az étkezésre szánt időkeret és a csoportbeosztás tudatos megtervezése. A rendszer sikerének alapja minden érintett - a konyhai dolgozók, pedagógusok, szülők és gyermekek - folyamatos tájékoztatása és oktatása.

Kapcsolódó cikkeink:

A szabadszedéses rendszerben kínált ételek biztonsága érdekében elengedhetetlenek a korszerű tálalóeszközök, valamint megfelelő kapacitású hűtő- és melegentartó berendezések. Külön figyelmet és tervezést igényel a tányérok, evőeszközök, poharak szennyeződéstől védett elhelyezése - írták.

A folyamatok megtervezése kiemelten fontos a Nébih oktatási programja szerint: jó gyakorlat a készételek szakaszos kihelyezése. Az ételeket javasolt plexi lemezzel védeni a cseppfertőzés és a fizikai szennyeződés elkerülése érdekében. Hatékony megoldás lehet az eszközök és ételek megfelelő sorrendben való kihelyezése. Így a gyerekek egy irányba haladnak és elkerülhető a torlódás. Általános iskolás, alsó tagozatos gyermekek számára érdemes könnyen használható szedőeszközöket alkalmazni. A szedőeszközöket szükség szerint, de legalább fél óránként ajánlott cserélni. Élelmiszerbiztonsági szempontból szintén alapvető elvárás, hogy az étkezést követően a szennyezett eszközök és edények ne keresztezzék a kihelyezett ételek és a még sorban állók útját. Fontos a pontos tájékoztatás a választható ételekről: az étel neve mellett kötelező feltüntetni az allergén összetevőket, a színezékeket és az édesítőszereket is. 
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #nébih #menza #veszély #ebéd #étel #higiénia #ételmérgezés #gyors ebéd

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:38
17:31
17:19
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2025. szeptember 10.
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Új tananyag jöhet szeptembertől a magyar iskolákban: szinte minden gyereket érint a változás
2
2 hónapja
Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
3
2 hónapja
Beiskolázási támogatás 2025: mutatjuk, kinek jár iskolakezdési támogatás, hogy zajlik az igénylése, mekkora összeg
4
1 hónapja
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább
5
2 hete
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:15
Feltárta régi csodafegyverének titkát a Tesco: aki így vásárol, az súlyos ezreket takarít meg
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:00
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 17:32
Így változtatnák meg a zöldség- és gyümölcsárakat sok boltban: itt a terv