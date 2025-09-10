A szülők számára is térítésmentesen elérhető a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modulja.
Figyelem: a Nébih figyelmeztet a svédasztalos menzák veszélyeire, ez a kényelem ára
A svédasztalos, azaz szabadszedéses vagy önkiszolgáló menzarendszer alkalmazásakor az élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az ételpazarlás megelőzése is kiemelt figyelmet kíván - tájékoztat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
Kiemelték, hogy a svédasztalos menzarendszer legnagyobb előnye a rugalmasság, mivel minden fogyasztó a saját ízlése szerint állíthatja össze az étkezését. Iskolai környezetben a modell edukációs lehetőségként is alkalmazható, amellyel a gyermekek megismerkedhetnek az élelmiszerbiztonság és a tudatos táplálkozás alapjaival, kipróbálhatnak új ízeket.
Ugyanakkor a svédasztalos menza kialakítása az étkeztető részéről odafigyelést igényel. A gördülékeny alkalmazást segíti az étkezésre szánt időkeret és a csoportbeosztás tudatos megtervezése. A rendszer sikerének alapja minden érintett - a konyhai dolgozók, pedagógusok, szülők és gyermekek - folyamatos tájékoztatása és oktatása.
A szabadszedéses rendszerben kínált ételek biztonsága érdekében elengedhetetlenek a korszerű tálalóeszközök, valamint megfelelő kapacitású hűtő- és melegentartó berendezések. Külön figyelmet és tervezést igényel a tányérok, evőeszközök, poharak szennyeződéstől védett elhelyezése - írták.
A folyamatok megtervezése kiemelten fontos a Nébih oktatási programja szerint: jó gyakorlat a készételek szakaszos kihelyezése. Az ételeket javasolt plexi lemezzel védeni a cseppfertőzés és a fizikai szennyeződés elkerülése érdekében. Hatékony megoldás lehet az eszközök és ételek megfelelő sorrendben való kihelyezése. Így a gyerekek egy irányba haladnak és elkerülhető a torlódás. Általános iskolás, alsó tagozatos gyermekek számára érdemes könnyen használható szedőeszközöket alkalmazni. A szedőeszközöket szükség szerint, de legalább fél óránként ajánlott cserélni. Élelmiszerbiztonsági szempontból szintén alapvető elvárás, hogy az étkezést követően a szennyezett eszközök és edények ne keresztezzék a kihelyezett ételek és a még sorban állók útját. Fontos a pontos tájékoztatás a választható ételekről: az étel neve mellett kötelező feltüntetni az allergén összetevőket, a színezékeket és az édesítőszereket is.
