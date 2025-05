Mikor van pedagógusnap? Itt a legjobb pedagógusnapi ajándék, idézet, köszöntő

A pedagógusnap 2025-ben is június első vasárnapjára esik, idén éppen június 1-re. Ezen a napon köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. A pedagógusnapi ajándék gyakran okoz fejtörést, erre is adunk néhány tippet cikkünkben.

A pedagógusnap eredete

A pedagógusnapot annak emlékére rendezik júniusban, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban elfogadta a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. A pedagógusnapi hagyományok azonban már korábbra visszanyúlnak: Magyarországon például 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot, illetve adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket. Később pedig különféle kitüntetések átadására szolgált ez a nap.

A Wikipédia vonatkozó szócikke szerint 1993 és 2012 között a tanárok, oktatók kitüntetése átkerült a magyar kultúra napjára, január 22-re, azonban 2013-tól ismét pedagógusnapon adják át az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. Ezek a következők:

Eötvös József-díj

Szent-Györgyi Albert-díj

Apáczai Csere János-díj

Brunszvik Teréz-díj

Németh László-díj

Pedagógusnapi ajándék ötletek

A pedagógusnap ajándék szempontjából okozhat fejtörést azoknak a szülőknek, akik az ajándékozást intézik. Némely esetben a diákok szokták kedvenc tanáraikat megajándékozni, ilyen esetben elég egy csokor virág, vagy más apróság. Pedagógus napra a legtöbb tanár virágot kap, azonban ha mégis más ötletre van szükség, akkor érdemes valamilyen személyes ajándékot adni, ami örök emlék maradhat.

A jó pedagógusnapi ajándék alapján a pedagógus emlékezhet a diákjaira: lehet ez egy bekerezett fénykép, egy könyv, amit ajánlással látnak el a gyerekek, vagy akár egy közös fogalmazás, amit a pedagógus emlékbe eltehet. Nagy divat volt egy időben az emlékkönyv is, melyet akár osztálytalálkozókon is újra elővehet a pedagógus. Sőt, a digitális korban nem is muszáj csak fizikai ajándékban gondolkodni: a gyerekek felvehetnek egy videót, vagy forgathatnak podcastot. Attól is függ persze, milyen korú gyermekekről van szó: óvónőknek szóló ajándékok esetén felvehetjük, ahogy a kicsik előadnak közösen egy verset vagy dalt, alsósok esetében jöhet csak szóba az aláírt ajándék.

Ha a személyes ajándék nincs a pakliban, akkor viszont érdemes óvakodni a sablonoktól. A vicces feliratos bögrék, vázák, sálak, előre legyártott emlékkönyvek és idézetes könyvek vagy táblácskák azt az érzetet keltik, hogy nem ismerik annyira a tanárt, hogy tudják, minek örülhetne. Akkor már jobb a virág/bonbon vonalon maradni.

Idézet pedagógusnapra, pedagógusnapi köszöntő

Egy remek tanárral eltöltött egyetlen nap többet ér, mint ezerévnyi szorgalmas tanulás.

- Japán közmondás

A legjobb tanár éppen az, ki lassanként feleslegessé teszi magát.

- George Orwell

Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok iránt érzünk, akik megérintették a lelkünket.

- Carl Gustav Jung

A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.

- Nikosz Kazantzakisz

Az, hogy az iskola - és benne a tanár - milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja - fogalma sincs -, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal.

- Németh László

Ha az ember tényleg meg akar érteni valamit, annak az a legjobb módja, ha megpróbálja elmagyarázni valakinek. Ez arra kényszeríti, hogy helyretegye a dolgokat a saját fejében. És minél lassúbb és nehézfejűbb a tanítvány, annál egyszerűbb ideákra kell lebontanunk a gondolatmenetet. És valójában éppen ez a programozás lényege. Mire az ember egy bonyolult gondolatot lebont olyan egyszerű lépésekre, hogy azt még egy buta gép is megértse, addigra biztos, hogy valamit megtanul arról a dologról. A tanár általában többet tanul, mint a diák. Nem így van?

- Douglas Adams

A jó tanárok azt várják a diákjaiktól, hogy haladják meg őket.

- Lee Smolin

Egy olyan tanárnak, aki a lelkét is beleteszi a tanításba, mindig megvan a hozadéka. Ott a diákok máshogy állnak a dolgokhoz.

- Lovász László

A nagy tanár olyan általános élet- és munkaszemléletet ad a diákjainak, amivel képesek egészen különböző területeken is megállni a helyüket, olyanokon is, amikről konkrétan semmit sem tanultak az iskolában.

- Mérő László

Csak a jó minőségű tanár lehet mesterré, csak az a tanár, aki maga is élvezi, amit csinál, akinek a számára a tanítás, az együttlét a gyerekekkel, a világra való rácsodálkozás élmény és öröm. Aki nem a biztos, egyetlen válaszokat tudja, hanem akit a bizonytalan sokféleség csábít állandó továbbkutatásra.

- Vekerdy Tamás

Pedagógusnap vers, ének

Nemcsak idézeteket, hanem számos verset, éneket is találhatunk az interneten, melyet a diákok előadhatnak pedagógusnap alkalmából.

A szertárból hozta a térképet, melyet már senki se lát,

kicsi pontokkal mutatta a Maros-Magyar autonóm tartományt.

Kidobták a régi atlaszt, megszüntetik az iskolát,

megőrzi mégis az emlékezet a földrajztanárt.

- Kormorán A földrajztanár című dalából.

Aranyosi Ervin: Pedagógusnapi könyvajánló

Pedagógusnapra vettem én egy könyvet,

verssel kifejezni, a sok érzést könnyebb.

Valaki megírta sok szép gondolatom,

kedvenc tanárnőmnek ajándékba adom.

Amikor olvassa biztos rám gondol majd,

s hálám szép virága a verssorokból hajt.

Adom hát e könyvet örömöt szerezve,

szeretet verseket olvashat el benne.

Hadd lelje örömét benne jó tanárom,

s ha még nem olvastad, neked is ajánlom!

Ám itt sok jó könyvet, egyszerre találtam,

– melyiket válasszam? – meglepődve álltam.

Ezért azt gondoltam, hallgatok szívemre,

tanáromnak kedves, melyik is lehetne?

Elolvastam hát a köteteknek címét,

melyik dobogtatná neki meg a szívét?

Szeretet csodája, Szavakkal szeretni?

Fényes szavak szárnyán, vagy Boldognak lenni?

Varázsszavak, avagy Elgondolkodtató,

melyiket válasszam, melyik a befutó?

Van itt Szívből jövő, A napsugár varázsa,

és Szemed tükrében – versek ragyogása.

Hadd lássam a mosolyodat, na és Szeress szívből!

A Szívedbe írom, s persze, vehetsz mindből!

Bármelyikre esik szíved választása,

azt, ami neki szól, biztos megtalálja.

Így fejezheted ki versekkel a hálád,

mintha kedvenc versét rögtön megtalálnád!

Pedagógus napra, vegyél te is könyvet,

hálát kifejezni, hidd el, így lesz könnyebb!

Jobbágy Károly: Búcsúzó

Búcsúzunk attól,aki minket

éveken át a jóra intett,

tanított -s védett,hogyha kellett;

így cseperedtünk szíve mellett.

Mennyi apró és nagy viharban

vitt minket féltve,szinte karban;

lelkünket mentve,fedve sokszor

óvott jövendő záporoktól.

Volt otthonunk és legtöbbünknek

anyánk,apánk -ki kísért minket;

de amit ők nem tudtak adni,

azt kaptuk itt nyolc év alatt mi.

Apró gyermekként még remegve

léptünk ebbe az épületbe,

s most úgy megyünk el,hogy az élet

titokból -tiszta törvénnyé lett.

Bárhová nézünk,most már minden

úgy villan vissza szemeinkben,

ahogy hosszú pár éves múltunk

alatt azt itten megtanultuk.

Feledheti anyját a gyermek?

– Álmában új életre kelnek,

s öreg korban is fényben állnak

gesztusai elmúlt szavának.

Épp így mi is már mindenképpen

magunkba zárva,rejtve,szépen

visszük azokat,kik szeretnek,

s emlékét derűs reggeleknek.

S pajzsként emeljük,hogyha zordul

kínoknak kardja ránk csikordul,

mert az a pajzsunk,az a vértünk,

mit itt tanultunk,s végigéltünk.

Raggamby András: Búcsúzás

Édes tanár néni

El kell mostan válnunk!

Egy-két nap és már nem ide,

Más osztályba járunk!

Hálásan köszönünk

Minden jót és szépet,

Nem feledjük a sok kedves

Iskolás emléket.

Azokat se, akik

Velünk foglalkoztak,

S értünk annyi fáradságos

Áldozatot hoztak…

Édes tanár néni!

Fél szívünk itt marad,

Mert az, aki jóságot vet,

Szeretetet arat!

Göbölös Hajnalka: Búcsú tanáromtól

Egy csokor rózsával köszöntelek téged,

hogy erről a napról legyen szép emléked.

Mert e kis csokornak minden egyes szála

egy-egy elsuhanó esztendő virága.

Az első rózsával azt kívánom néked,

éltessen az Isten nagyon soká téged.

A második virág a szeretet szava,

mert te voltál mindig a szeretet maga.

A jóság virága a harmadik rózsa.

Sok kedves gyermeked beszélhetne róla;

kiket féltő gonddal vigyáztál, neveltél,

kiket jó szíveddel oly nagyon szerettél.

Utolsónak marad szívemben a hála,

az én köszönetem legszebbik virága.

Kis csokorba kötve átadom most néked,

fogadd szeretettel, legyen ez emléked!

Osztályfőnökömnek

Távolodnak, messze kerülnek az évek,

A diák szemek a távolba visszanéznek.

Búcsúzunk egy dallal tőled,

Ki napjainkat óvtad, védted.

Fogtad kezünket, ha kellett,

Vállunkról levetted a terhet.

Nem csak tanár vagy, hanem barát,

Ki megérti a diák baját.

Ma még együtt vagyunk,

Ma még itt vagy velünk,

De holnaptól már távol leszünk.

Múlnak a napok, múlnak a percek,

De kik távol vannak sem felednek.

A homokórában peregnek a percek,

A diák kezek messziről integetnek.

Az emléked itt marad nekünk,

Hisz ha kellett mindig küzdöttél velünk.

Hibáinak javítottad,

Nézeteink mindig óvtad.

E dalban köszönünk meg mindent,

A homokszemek őrzik emlékeinket.

Ma még együtt vagyunk,

Ma még itt vagy velünk,

De holnaptól már távol leszünk.

Múlnak a napok, múlnak a percek,

De kik távol vannak sem felednek.

Soós Veronika: Búcsú az osztályfőnökömtől

Most, hogy közeleg a búcsúóra,

Szükség lenne egy-két búcsúszóra.

De nehézkes beszélni, elszorul a torkom,

Akaratom ellenére elcsuklik a hangom.

Lezárul egy korszak, mely egy újat szül,

Helyében mégis ott marad egy űr.

Az élet megyen tovább, hát mi is megyünk,

De téged sosem feledünk.

Több voltál te nékünk, mint egy kedves tanár,

S tudjuk, hogy az ajtód mindig nyitva áll.

Mint ahogy a tablón téged körülveszünk,

Gondolatban eztán mindig veled leszünk.

Felnézünk rád, mint diák tanárára,

De még attól többre: igaz jó barátra.

Nemcsak tanítottál kötelességből,

De támogattál szívedből, lelkedből.

Adjon hát az Isten erőt, egészséget,

Minden jót, mit kívánsz,

Ezt kívánjuk néked!

S ha majd egyszer híres költő leszek,

Bár tudom, ez a veszély nem fenyeget,

Első kötetemet tenéked ajánlom,

Mert te vagy a legjobb tanár a világon!

Mentovics Éva: Köszöntő

Amikor az első napon iskolába léptem,

öltözködni, cipőt fűzni Ő segített nékem.

Ő tanított betűt írni, s elolvasni őket.

Elültettünk néhány magot, s lestük, amint nőnek.

Így nőttünk fel mi is szépen, mint kicsinyke hajtás,

s így lett a sok idegenből jó barát, és pajtás.

Napról-napra táplált minket mosollyal, tudással.

Megtanított arra is, hogy törődjünk egymással.

Lerakta az alapokat, erős legyen várunk.

Építgessük egyre följebb, s a tudásra vágyjunk.

Hisz az élet viharában az a vár áll legtovább,

amelyiknek jó stabilra építették alapját.

Megtanultuk, amit tudunk, az sohasem vész el.

A sok tudás, legyen fontos, ne érd be kevéssel!

Bölcs szavai elkísérnek, bármerre is járunk.

Szeretettel köszöntünk (búcsúzunk) most tanítónk, tanárunk.