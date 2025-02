Nagyon fontos információk jöttek a felvételiről: figyelem, ez diákot érint!

MTI Link a vágólapra másolva

Megjelent és a felvi.hu oldalon már el is érhető a friss információkkal kibővült Felsőoktatási felvételi tájékoztató, amelyben - az általános felvételi eljárás rendjének megfelelően - a felsőoktatási intézmények pontosították, módosították a decemberben közzétett adatok egy részét, és új szakokat is meghirdettek - közölte az Oktatási Hivatal (OH) pénteken.

