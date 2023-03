Egyre népszerűbb a pedagógusképzés: vajon eljöhet a fordulat a tanárhiány kérdésében?

Hatezerrel többen jelentkeztek idén pedagógusképzésre, az ötéves osztatlan tanári képzések azonban továbbra sem népszerűek a diákok körében - írta meg a Népszava.

Hiába jelentkeztek több mint hatezerrel többen idén a pedagógusképzésre, a legtöbb jelentkezőt főként az óvodapedagógus-képzés vonzotta, az ötéves osztatlan tanári képzések továbbra sem népszerűek.

Idén összesen 18 673-an jelentkeztek pedagógusképzésre, ami legalább hatezerrel több felvételizőt jelent, mint tavaly – derült ki a felvi.hu friss felsőoktatási felvételi adataiból. A jelentkezők közül a legtöbben (4667-en) az óvodapedagógus képzésre adták be a papírjaikat, ezután a gyógypedagógia alapszak tartott a legnagyobb érdeklődésre számot 4502 jelentkezővel. Az osztatlan tanári képzésre viszont csak 3357-en jelentkeztek.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Gosztonyi Gábor a Népszavának azt mondta, hogy örvendetes ugyan a lelkesedés a fiatalok részéről, mert az óvodapedagógus és a gyógypedagógiai területeken is nagy hiány van képzett szakemberekből, de az ötéves osztatlan tanári képzésekre (itt képzik elsősorban a közismereti, vagyis például magyart, történelmet, matematikát, biológiát, kémiát, fizikát, idegen nyelvet oktató tanárokat) a jelentkezők száma továbbra is aggasztóan alacsony. A reál tárgyak iránt érdeklődtek ráadásul a legkevesebben: például az ELTE Tanárképző Központjának ötéves fizika-matek tanári szakára 34, a biológia-fizika szakra három, a fizika-kémia szakra pedig mindössze egy fő jelentkezett.

Gosztonyi azt is hozzátette, hogy messzemenő következtetéseket a mostani jelentkezési számokból azért sem szabad levonni, mert nem tudni még, hogy szeptemberben pontosan mennyien fognak beiratkozni az egyetemekre, és mennyien fogják a képzéseket be is fejezni, ezeken a szakokon ugyanis nagy a lemorzsolódás.

A PSZ alelnöke hozzátette: elképzelhető, hogy sokan tényként kezelik a kormány állítását, miszerint a következő években jelentős béremelés lesz a pedagógusoknál, ezért ugorhatott meg a jelentkezések száma, holott az erre szánt pénzeket az uniós támogatásoktól tették függővé.