Itt a nagy tanszeráruház-teszt: erre figyeljünk, ha neten vesszük a dolgokat az iskolakezdésre

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége rendkívül fontosnak tartja, hogy a webáruházakban megfelelő tájékoztatást kapjanak a fogyasztók, azaz a vállalkozások eleget tegyenek a fogyasztóvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek. Hiszen a fogyasztóvédelmi előírásokban foglalt jogok és kötelezettségek mindenkire vonatkoznak, azonban ha a fogyasztók nem is tudnak róluk, akkor a jogaikat sem tudják hatékonyan érvényesíteni. Ennek érdekében most az iskolakezdés előtt, az iskolaszereket értékesítő webáruházak tájékoztatóit, általános szerződési feltételeit néztük át. A tapasztaltak alapján nagyon vegyes a fogyasztóvédelmi előírások megfelelő szerepeltetése a weboldalakon.

Minek kell ott lennie?

Az előzetes tájékoztatási kötelezettség keretében megadásra szoruló információk közül olyan pontok kerültek kiválasztásra, amelyek feltüntetése a fogyasztók szempontjából nézve kiemelt fontosságú. A kiemelt jelentőséggel bíró információk közé tartozik többek között:

A vállalkozás neve és székhelyének postai címe (a fogyasztónak tudnia kell, kivel is köti meg a szerződést,és hogy fogyasztóvédelmi probléma esetén mi az a cím, ahol panaszt tehet)

A fogyasztókat megillető tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának lehetősége (a fogyasztók az internetes vásárlásnál ez alapján – bizonyos kivételekkel – meggondolhatják magukat tizennégy napon belül és ilyenkor vissza kell kapniuk a teljes, korábban kifizetett összeget)

A békéltető testülethez való fordulás lehetősége, és a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe (a fogyasztóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a vállalkozással fennálló vita esetén a békéltető testületek ingyenes, gyors eljárás keretében állnak rendelkezésre jogorvoslati lehetőségként, a másik féllel való megegyezés érdekében, így indokolt az e lehetőségről történő előzetes tudomásszerzés)

a teszt tárgyát képezte az is, hogy az érintett vállalkozások feltüntetik-e az online vitarendezési eljárás igénybevételét biztosító, online vitarendezési platform (platform) internetes elérhetőségét.

Ezt vették észre

A FEOSZ, mint közleményében írja, összesen öt webáruházat nézett meg, és arra jutott, hogy még sokan helyen ma is hiányos az elállási jog, a békéltető testület elérhetősége, valamint számos olyan információ láthatósága, melynek pedig a jog szerint ott kellene szerepelniük. Az iskolaszereket értekesító webáruházak ez évi fogyasztóvédelmi tesztjéből jól látszik, hogy továbbra is indokolt az egyes, online értékesítéssel foglalkozó vállalkozások általános szerződési feltételeinek figyelemmel kísérése és összevetése a hatályos fogyasztóvédelmi előírásokkal. A jogszabályok folyamatosan változnak, ahogy a vállalkozásoknak is egyre szélesebb körű tájékoztatási kötelezettségük áll fenn.

Mindenképp pozitív a vállalkozásokat illető alapadatok, úgymint a cégnév és a székhely postacíme körében, hogy azok minden esetben elérhetőek voltak a webáruházak internetes honlapjain. Ahogy az is dicséretes, hogy az indokolás nélküli elállási jogról szóló tájékoztatás a legtöbb esetben igen széleskörű, gyakorlatilag a teljes jogszabály érthető formában megjelenítésre kerül. Viszont sok helyen hiányosságként róható fel, hogy az elállási nyilatkozatminta nem érhető el a honlapon, pedig a jogszabály szerint ez is kötelező.

