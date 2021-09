Soha nem látott hiány van ezekből a szakemberekből Magyarországon: ez lehet a megoldás

Immár negyedik alkalommal hirdetik meg azt a középiskolás lányok számára indított programot, amelynek során a résztvevők elmélyíthetik matematikai tudásukat, és elsajátíthatják a kódolás rejtelmeit egy alapszintű programozási nyelvben.

Az előző tanévben 22 lány vett részt a Smartiz foglalkozásain, online formában. Így, míg korábban elsősorban budapesti és főváros- környéki diáklányok tanulhattak, tavaly Magyarország teljes területéről lehet jelentkezni, és ez idén is így lesz. A foglalkozások zöme a soron következő tanévben is online zajlik majd, de ha a járványhelyzet engedi, a nyitó- és záróeseményt, valamint a személyiségfejlesztő foglalkozásokat élőben tartják meg. A programnak a kezdetektől fogva fontos része, hogy a matematikai és programozási foglalkozások mellett a lányok egyéni és csoportos pályaorientációs mentorálásban, készségfejlesztő programokban is részt vegyenek. A vállalat önkéntesei és a NATE munkatársai mellett idén különleges előadókkal is találkozhatnak a résztvevők, akik a saját példájukon keresztül mutatják be a STEM pályák előnyeit.

Kezdő lökés a lányoknak

A programozáshoz szükséges készségek – szabályfelismerés és -alkotás, következetesség, alaposság és csapatmunka – nemektől függetlenek, mégis az a tévhit él a köztudatban, hogy a technológiai ágazatok inkább férfias szakmák

– mondta el Mátyás-Kollár Gabriella, a Morgan Stanley budapesti informatikai divíziójának operációs igazgatója, majd hozzátette: "azt tapasztaljuk, hogy a fiatal lányok sokszor úgy gondolják, hogy nem érdemes ilyen pályákban gondolkodniuk, és ha nem kapják meg a kezdő lökést, megerősítést, sokan nem is indulnak el ezen az úton. A Morgan Stanley célja, hogy változtasson a társadalmi berögződéseken, és megadja ezt a kezdő lökést minél több lány számára.”

A legújabb kutatások szerint az elmúlt öt évben kétszeresére nőtt az informatikusok iránti kereslet, 44 ezer digitális szakember tudna még elhelyezkedni hazánkban.

Ezen a hiányon enyhíthetne, ha több fiatal lány indulna el a pályán. „A nők aránya ma még alacsony az informatikában, így ők képezik az egyik legnagyobb munkaerő-tartalékot ezen a területen – tette hozzá Mátyás-Kollár Gabriella.

Mindenkiből lehessen informatikus

A Smartiz ingyenes fejlesztő, oktató program, amely 10. évfolyamos lányoknak szól, és elsősorban a matematika valamint a digitális készségek, programozási alaptudás fejlesztését célozza korszerű pedagógiai módszerekkel. A heti rendszerességű, szakkör jellegű foglalkozássorozat a teljes tanéven átível. Az egyedülálló tananyagot pedagógusok, oktatáskutatók és társadalomkutatók bevonásával alkották meg, hogy fokozatosan vezessék rá a résztvevőket, hogyan hasznosítható a matematika és az informatika a hétköznapokban.

Nem az jelenti a fő problémát, hogy a lányokhoz képest több fiú megy informatikusnak vagy matematikusnak, hanem az, hogy a támogatás hiánya, a negatív társadalmi beidegződések miatt olyan lányokból nem lesznek informatikusok vagy matematikusok, akik egyébként szeretnének azok lenni, feltehetően élveznék ezt a területet és sikeresek is lehetnének benne. A Smartiz program célja, hogy minden tehetséges gyerek elindulhasson a természettudományos, műszaki, informatikai és matematikai (STEM) tudományterületek felé, aki ebben megtalálja magát, bármilyen nemű is az illető

– mondta el Sáray Szilvia, a Smartiz egyik tananyagfejlesztője és a matematika foglalkozások vezetője.