Érettségi 2021: ezek a teendők várnak még a diákokra a következő napokban

Idén is rengeteg diák vág neki az érettséginek, ami 2021-ben több stresszel járhat, mint valaha. Elég nehéz év van a végzősök mögött, hiszen a digitális oktatás vastagon beleszólt a felkészülésükbe, nem szólva a járvány elhúzódó mentális terheiről. Az idei évi vizsgaszorongás nem egyedi jelenség, rengetegen átélik, viszont a jó hír: van rá megoldás. Megmutatjuk, hogyan töltheted el hasznosan a vizsgákig fennmaradó időt, oszlathatod el a kételyeidet, pihenhetsz bűntudat nélkül. Így a lehető legjobb formádat tudod majd hozni az érettségi vizsgán.

Arról még nem közölt adatot az Oktatási Hivatal, hányan tesznek idén rendes érettségi vizsgát, az viszont tudható az idei felvételi statisztikákból, hogy 35 ezer 18-19 éves, és további 19 ezer 20-21 éves jelentkezett felsőoktatásba, akiknek jelentős része idén tehet érettségit. Ez összesen 54 ezer diák, és bizonyára lesznek olyanok is, akik érettségit tesznek, de (még) nem tanulnak tovább, vagy nem felsőoktatásban.

Mivel múlt évben májusban 84 300, 2019 tavaszán pedig 111 100 diák tett megközelítőleg érettségi vizsgát, idén valahol a kettő között alakulhat majd a vizsgázók száma. 61-62 ezer vizsgázó biztosan idén is lesz, aki rendes érettségi vizsgát tesz több tárgyból, és bizonyára sokan tesznek idén már előrehozott vizsgát is, amire tavaly nem volt lehetőség. 90 ezer tanuló biztosan lesz 2021-ben, aki vizsgázik valamilyen tárgyból a jövő héten.

Az idei érettségi időszak különösen nehéz

Az idei évben szintén nagyobb súllyal esik majd a latba az írásbeli teljesítmény, illetve úgyszintén nem lesz lehetőség pótvizsgázásra – eddigi információink alapján -, ha valaki kihagyja a vizsgát (akár betegség, karantén miatt). Az érettségi vizsgahét egyébként is stresszes időszak a diákok számára, amikor nincsen pandémia, idén pedig a szokásos vizsga-szorongáshoz hozzájön rengeteg más körülmény.

Akik tavaly tavasszal érettségiztek, főként az akkor még kevéssé ismert vírustól tartottak, és a felkészülésbe is belerondított a karantén-időszak. Viszont az idén érettségizőkkel szemben megvolt az az előnyük, hogy az érettségi évének csak a végéből csípett le valamennyit a pandémia. A mostani végzősöknek valószínűleg kaotikus évük volt, és sokan érzik úgy, hogy a körülmények miatt nem tudtak megfelelően felkészülni az érettségire.

Ehhez az általános szorongáshoz a felkészülést illetően jönnek még az egyéni problémák, megviselt mentális állapot, vagy akár egy poszt-covid szindróma, tanulási nehézség, családi problémák, társas kapcsolatok hiánya stb. A járványhelyzet pedig hiába van javulóban, még mindig van 250 ezer igazoltan aktív fertőzött az országban, és továbbra is magas az elhunytak napi száma.

A vizsgától való szorongás így csak hab a tortán.

Mindezek ellenére nem szabad hagyni, hogy eluralkodjon rajtunk (végzős gyermekünkön/barátainkon) a pánik. Az idei érettségit szigorú higiéniai szabályok mellett tartják, és egyénileg is mindent el lehet követni, ha valaki tart a vírustól, hogy elkerülje a fertőzést. Ezen túlmenően pedig vannak olyan praktikák, amelyekkel a következő pár napban még javíthatnak a vizsgázók a mentális állapotukon, eredményeiket, és leküzdhetik a vizsgaszorongást. Mutatjuk azokat a trükköket, amelyekkel a körülményekhez képest a legjobb formádat hozhatod a jövő heti vizsgákon.

1. Ne tanuld halálra magad az utolsó pillanatban

Sokan úgy próbálnak úrrá lenni a vizsgaszorongásukon, hogy az utolsó pár napban éjt nappallá téve magolnak. Esetleg ebben a pár napban még „gyorsan átvesznek” ezt vagy azt, amit nem tudnak, és rádöbbennek: már nincs idő megtanulni, túl sok az elmaradás. Az nem gond, ha valaki még tanul az utolsó napokban, de ezt ne úgy tedd, hogy csak idegesíted magad vele.

Vagyis, amit nem szabad csinálni: rendszertelenül, kapkodva elkezdeni feltúrni a könyveket, kutatni, mi az, amit még nem tudsz, az egyes tárgyakat keverve mindenbe belekapni egy kicsit. Ennek semmi értelmi értelme, sőt, több értelme van ennél, ha egyáltalán nem is tanul az ember az utolsó napokban.

2. Oszd be, használd fel okosan az időt

Ez a pont szorosan kapcsolódik az elsőhöz. Ahelyett, hogy rendszertelenül próbálnád a fejedbe verni, ami eszedbe jut, vagy a kezed ügyébe kerül: tervezz, rendszerezz. A jövő héten magyar, matematika, történelem, angol és német érettségi vizsgákat tesznek a legtöbben, először magyar nyelv és irodalom vizsga lesz.

Ezek közül a tárgyak közül melyiktől mennyire tartasz 10-es skálán? Mennyire érzed magad felkészülnek magad belőlük egy 10-es skálán? Tegyük fel, hogy a magyartól csak egy hangyányit tartasz, egy erős 8-ast adsz a felkészülésre. A töritől már kicsit jobban meg vagy ijedve, és 6-ost adsz magadnak a felkészülésre. A matektól viszont rettegsz, és 3-asnak tartod a készültségi szinted.

Mit tegyél? Még 4 teljes nap áll rendelkezésre az érettségiig, ha a matektól nagyon tartasz, arra érdemes egy napot rászánni, a törire maximum egy felet, és a magyarra nagyjából 1 órát. Mindenre fordíts egy kis időt, de a legtöbbet arra, amitől leginkább tartasz.

A következő pár nap időbeosztásának megtervezése képes csökkenteni a stresszt is azzal kapcsolatban, hogy kifutsz az időből.

Mi lesz a többi nappal, idővel? Azt olyan dolgokra érdemes inkább fordítani, ami másként fog segíteni neked a vizsgákon, mint a tanulás.

3. Iktass be szüneteket, pihenj, aludj eleget

A vizsgaszorongás azért nagyon kellemetlen, mert jól vizsgázni kipihenten lehet, a szorongás viszont nem hagy aludni. Inkább tanulsz éjjel is. Ez nagyon nem vezet jóra, főként hogy az emberek alvási állapota már eleve a járvány hatására is rosszabbodott a Magyar Alvás Szövetség szerint.

Ezen viszont könnyen lehet segíteni: innentől minden nap kelj fel abban az időpontban, amikor a vizsga előtt kelni fogsz, és feküdj le ehhez képest emberi időben. Érdemes beiktatni valamilyen rituálét is, ami segít az elalvásban, például elolvashatod azokat a töri témákat mind a négy este elalvás előtt már az ágyban fekve, amik leggyakrabban bukkannak fel a töri esszékérdések között (mint pl. a dualizmus kora Magyarországon; 1848; tatárjárás; Rákosi-korszak; Mária Terézia és II. József, stb.) Ezen túlmenően egyéb praktikákat is be lehet vetni a pihentető alvásért.

Nemcsak az alvás a fontos, hanem a tanulás közben beiktatott szünetek is. Sokkal kevésbé hatékony, ha valaki egész nap a könyv felett, monitor előtt görnyed, mintha eltölt 40-40 perceket zavartalan készüléssel (semmi mobilozás pl.), és 20 perces nasi-, pihiszüneteket tart, amikor csekkolja a Facebookot, iszik egy nagy pohár vizet, kinyújtózik, stb.

4. Az aktív kikapcsolódás felfrissíti az elmét

A mozgás nagyon jó szorongásoldó, a sportoláshoz pedig végre az időjárás is éppen megfelelő. A szabad levegő szintén felszabadítóan tud hatni. Azt javasoljuk, ne maradj a négy fal között, legalább az egyik napra iktass be valamilyen szabadtéri programot, amikor kiszellőztetheted a fejed. Ez lehet biciklizéstől kezdve, kiránduláson át, a kerti munkáig bármi. Meg fogod látni, hogy néhány óra kintlét is ki fogja tisztítani az elméd, ahol úgy fest, most minden kusza.

5. Használj fel minden segítséget, amit tudsz

A legtöbben a matekérettségitől tartanak általában, de a történelemmel, magyarral éppen úgy meggyűlhet az ember baja, másnak pedig a nyelv nem az erőssége. Sebaj, szerencsére az érettségin lehet használni különféle segédleteket. Először is, maga a feladatsor nagy segítséget ad.

Mindig alaposan olvasd el, mi a kérdés. Idősporolást jelenthet, ha valaki lassan olvas, hogy magyarból és törtiből előbb elolvassa a kérdéseket, és már ezekre figyel első olvasáskor is a szövegekben. A nyelvek esetén is sokszor akkor jön a megvilágosodás, ha az egész feladatot elolvassa a diák, nem egy részletnél ragad le. Matekból pedig sokszor képleteket is megadnak, de a feladat alapos elolvasása mindenképpen segít. A pontozásból pedig látni lehet, hogy melyik feladatnál szerezhető részpont részmegoldásra, ha a végeredmény nem is jön ki. Ezeket nem érdemes elszórni!

Aztán törinél ott vannak a források, amik szinte tálcán kínálják a megoldást, csak le kell olvasni. Az esszébe pedig mindenképp érdemes valahogy belefogalmazni a forrásból nyert információkat, hiszen ezért külön jár még pont is. Ezekre is érdemes tudatosan készülni, nézegetni a törikönyvből ilyen forrásokat, hogyan kell használni őket.

Ne feledkezzünk meg a legális puskákról: a történelem, földrajz atlaszról, a helyesírási szabályzatról, a függvénytáblázatról, számológépről, szótárakról.

Majdnem minden tárgyhoz van segédlet, informatika vizsgán is egészen nyugodtan lehet használni a súgót… csakhogy ha nem tudod, hogy kell használni, akkor semmit se fogsz megtalálni benne! Bizony, akkor csak időpocsékolás keresgélni benne. Ezért érdemes ezt a pár fennmaradó napot arra szánni, hogy átnézd, mi az, amit ki lehet olvasni ezekből a segédletekből. Beleírni nem szabad, viszont senki sem tiltja meg, hogy szamárfüleket tegyen az ember a fontosabb oldalakhoz.

A számológép használatának ismerete pedig kardinális lehet, ha valaki hadilábon áll a matekkal. Érdemes rászánni az időt, keresni egy tanárt, osztálytársat, aki ráér, és megmutatja a legfontosabbakat, szögfüggvényeket, logaritmust. Ezeken túl pedig érdemes összekészíteni a tollakat, ceruzákat, radírokat, hegyezőket, vonalzót, körzőt, stb. Ha össze van készítve, semmit sem hagysz otthon, és indulsz hátrányból.

6. Készülj fel kívül, belül!

Sok diák egyszerűen elszokott a közegétől, társaságtól, hetekig csak ugyanabban a macinaciban volt otthon a lakásban, nem ment ki sokat a napfényre, sápadt, karikás a szeme a kialvatlanságtól és a stressztől. Sokat segíthet, magabiztosságot ad, ha jobban festünk a tükörben és jobban érezzük a bőrünkben magunkat. Akár még fodrászhoz is el lehet addig ugrani.

Érdemes először megnézni, mit fogunk felvenni, melyik kényelmes cipőnkben, maszkunkban, blúzban, ingben fogunk feszengeni a vizsgán. Érdemes ezeket átmosni, ha nem voltak régen rajtunk, mert kellemes frissen mosott ruhában lenni, mint szekrényszagúban. Aztán még nincs késő kimenni, és magukba szívni egy kis napfényt, és D-vitamint. Lányoknál segít egy minimális smink, fiúknál a borotválkozás, hogy inkább embernek, mint zombinak érezzék magukat.

Ha a külsőnkkel már elégedettek vagyunk, jöhet a belsőnk, vagyis a testünk. Először is: igyunk sok folyadékot, és együnk tápláló, de nem terhelő ételeket. A koronavírus-járvány nemcsak alvászavarokat okozott, hanem másfajta étkezési szokásokat is hozott. Otthon rendszerint többet nasizik az ember, mint az iskolában, munkahelyen, mást, és máshogyan eszik (pl. a laptop mellől, nem az asztalnál), stb.

Aki pedig a vizsgától szorong hajlamos stresszevésre, vagy éppen koplalni. Egyik sem lesz jó hatással a teljesítményre.

Korábbi cikkünkben írtunka kifejezetten szorongást oldó ételekről, de jelen esetben elég annyi is, ha egészségesre váltunk. Reggel például reggelizzünk, ha tudunk, szendvicset, ha nem megy, akkor tejet, tejeskávét, müzlivel vagy keksszel és gyümölccsel. Ebédre ne terhelő ételeket együnk, hanem csirkét, könnyű salátákat. Jutalmazzuk magunkat egészséges desszertekkel, és nasikkal – rágcsáljunk nyers zöldséget, együnk kompótot, gyümölcssalátát, banánturmixot. Viszont egy hűsítő fagyi is belefér, ha a korábbi 5 pontot már teljesítettük!

7. Egy próbát megér

Az egyik legfontosabb tanács, ha nem tudsz úrra lenni a szorongásodon a vizsgától, akkor tarts egy próbát. Pénteken, vagy szombaton reggel, ülj le egy korábbi évi feladatsor elé, amitől a leginkább tartasz, figyeld az időt, mikor kezdted. Ez tét nélkül megy.

Az ilyen próba nem arra való, hogy felhúzd magad: „nem tudsz semmit, nem tudsz teljesíteni”. Mert ez nem így van, és egy ilyen csak még több szorongáshoz vezetne. Arra való, hogy lásd, hogy mi az amit tudsz, hogy gyakorolj. Azt, hogy ne ragadj le egy feladatnál, ami nem megy, lépj tovább, legalább kezdj neki akkor is, ha nem érted. Lásd, mennyi idő megy el a szöveg végigolvasással.

Találd meg azokat a pontokat, amikor kiakadnál, amikor feladnád, mert azt élesben nem lehet. Tudatosítsd magadban, hogyan tudsz úrrá lenni a kétségbeesésen, és nyugodtan haladni tovább.

8. Legyen a stressz a fegyvered

Végül azt tanácsoljuk, hogy ne ellenségként tekints stresszre, amit vizsgahelyzetben átélsz. Az előzetes szorongás más, eddig arról volt szó: ilyenkor egyfajta tehetetlenségérzettel, jövőbe vetett félelemmel küzd az ember. Nyilvánvalóan ez is okoz stresszt, és ez a stressz rosszat tesz neked.

Viszont az a másik fajta stressz, amit inkább vizsgadrukknak lehetne nevezni, az előnyödre is fordítható. Ez a testi-lelki állapot evolúciós vívmányunk és a túlélésünket szolgálta, és szolgálja. Az érettségi nem éppen az az életveszélyes helyzet, viszont az ismeretlentől való ijedtség beindítja a tenyerek izzadását, adrenalintermelődést, sűrűbb levegővételt, stb. Ugyanúgy, ahogy felelések, kiselőadás tartás előtt jön a lámpaláz.

A legrosszabb, amit tehet az ember, ha megpróbálja ezeket a tüneteket elnyomni, és azon is elkezd stresszelni, hogy most ő izzad, neki nem fog semmi eszébe jutni, miért kapkodja a levegőt, stb. Ha viszont nem áll ellen és nem próbálja tudatosan tompítani a teste jelzéseit, azt fogja érezni, hogy az érzékei kiélesedtek, a tudata koncentráltabb, összpontosít, és pont a szükséges infók jutnak majd egyből eszébe.

Miért? Mert ez a túlélési üzemmód, és akkor a szervezet a legjobbat akarja nyújtani.

Nincs más dolgod, mint hagyni, hogy a szervezet tegye a dolgát, nem pánikoltatni magad, stresszelni a szorongáson, szorongani a stressztől. Végül, ha valaki még mindig kétségbe van esve, érdemes végiggondolnia… mi baj történhet?

Mi lesz, ha nem sikerül? Nem lesz semmi, történt már ilyen. Ősszel jöhet újult erővel a javító vizsga. Mi lesz, ha emiatt nem vesznek fel egyetemre, a kedvenc szakomra? Nem gond, akkor dönthetsz úgy, hogy kihagyod ezt a (fél)évet. Pont azért, mert akkora jelentőséget tulajdonít az ember ennek az egy-két vizsgának, nem tud megbirkózni a rémével. Pedig ha nem sikerül, akkor sem dől össze a világ, nem egy jegyen áll vagy bukik a hátralévő élet.