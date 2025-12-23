Súlyos vád az angol válogatott háza táján: verseny közben ittak a játékosok?

Az angol krikett-válogatott vizsgálatot indít a játékosok túlzott alkoholfogyasztásáról szóló hírek miatt, amelyek az Ashes-sorozat szünete alatt történtek a queenslandi Noosa tengerparti városban - írta a BBC.

A válogatott négy éjszakát töltött a queenslandi parton a második és harmadik teszt mérkőzés között. Több forrás, köztük a BBC is arról számolt be, hogy egyes játékosok idejük jelentős részét alkoholfogyasztással töltötték Noosában, valamint korábban két napon át Brisbane-ben, a második teszt helyszínén.

Rob Key, az angol krikett sportigazgatója a BBC Sportnak nyilatkozva kijelentette: "A címek néha félrevezetőek lehetnek, amikor legénybúcsúként emlegetik az eseményt. Azok a történetek, amelyek szerint a játékosok hat napon át folyamatosan ittak - ez elfogadhatatlan. Meg fogjuk vizsgálni a tényeket, szemben a felnagyított vagy kiszínezett állításokkal."

A noosai szünetet az Ashes-túra előtt tervezték meg, és annak ellenére megtartották, hogy Anglia 0-2-es hátrányba került két teszt után. Bár a teljes csapat jelen volt Noosában, Key, a korábbi Kent és angol ütőjátékos Queensland egy másik részén tartózkodott.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Ha igaz, hogy ez legénybúcsúvá fajult, és az emberek állandóan túlzott mértékben isznak, az elfogadhatatlan. Nem értek egyet az ivási kultúrával. Nem szeretem az ivási kultúrát" - mondta Key.

A sportigazgató azt is elmondta, hogy korábban már vizsgálta azokat a jelentéseket, amelyek szerint Harry Brook csapatkapitány és Jacob Bethell ütőjátékos az Ashes-t megelőző új-zélandi limitált túra egyik mérkőzése előtti estén italoztak.

Key védelmébe vette a játékosok pihenőidejét is, rámutatva, hogy például Harry Brook a teljes téli szezonban mindössze hat napot tölthet otthon. "Olyan időszakot kell teremtenünk, amikor ezek a játékosok eltávolodhatnak a krikettől, mert otthon erre nem lesz lehetőségük."

Anglia javuló teljesítményt nyújtott a harmadik tesztmérkőzésen Adelaide-ben, de vereséget szenvedett, így már nem nyerheti vissza az Ashes-trófeát Ausztráliától. A házigazdák behozhatatlan 3-0-s előnyre tettek szert mindössze 11 nap játék után.