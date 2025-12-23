2025. december 23. kedd Viktória
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Two glasses of alcoholic drink on dark wooden background. Herbal bitter liqueur with different natural ingredients.
Sport

Súlyos vád az angol válogatott háza táján: verseny közben ittak a játékosok?

Pénzcentrum
2025. december 23. 16:15

Az angol krikett-válogatott vizsgálatot indít a játékosok túlzott alkoholfogyasztásáról szóló hírek miatt, amelyek az Ashes-sorozat szünete alatt történtek a queenslandi Noosa tengerparti városban - írta a BBC.

A válogatott négy éjszakát töltött a queenslandi parton a második és harmadik teszt mérkőzés között. Több forrás, köztük a BBC is arról számolt be, hogy egyes játékosok idejük jelentős részét alkoholfogyasztással töltötték Noosában, valamint korábban két napon át Brisbane-ben, a második teszt helyszínén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rob Key, az angol krikett sportigazgatója a BBC Sportnak nyilatkozva kijelentette: "A címek néha félrevezetőek lehetnek, amikor legénybúcsúként emlegetik az eseményt. Azok a történetek, amelyek szerint a játékosok hat napon át folyamatosan ittak - ez elfogadhatatlan. Meg fogjuk vizsgálni a tényeket, szemben a felnagyított vagy kiszínezett állításokkal."

A noosai szünetet az Ashes-túra előtt tervezték meg, és annak ellenére megtartották, hogy Anglia 0-2-es hátrányba került két teszt után. Bár a teljes csapat jelen volt Noosában, Key, a korábbi Kent és angol ütőjátékos Queensland egy másik részén tartózkodott.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Ha igaz, hogy ez legénybúcsúvá fajult, és az emberek állandóan túlzott mértékben isznak, az elfogadhatatlan. Nem értek egyet az ivási kultúrával. Nem szeretem az ivási kultúrát" - mondta Key.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A sportigazgató azt is elmondta, hogy korábban már vizsgálta azokat a jelentéseket, amelyek szerint Harry Brook csapatkapitány és Jacob Bethell ütőjátékos az Ashes-t megelőző új-zélandi limitált túra egyik mérkőzése előtti estén italoztak.

Key védelmébe vette a játékosok pihenőidejét is, rámutatva, hogy például Harry Brook a teljes téli szezonban mindössze hat napot tölthet otthon. "Olyan időszakot kell teremtenünk, amikor ezek a játékosok eltávolodhatnak a krikettől, mert otthon erre nem lesz lehetőségük."

Anglia javuló teljesítményt nyújtott a harmadik tesztmérkőzésen Adelaide-ben, de vereséget szenvedett, így már nem nyerheti vissza az Ashes-trófeát Ausztráliától. A házigazdák behozhatatlan 3-0-s előnyre tettek szert mindössze 11 nap játék után.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #BOTRÁNY #alkohol #sport #alkoholfogyasztás #angol #ausztrália #BBC #angol válogatott #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:30
16:15
16:03
15:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 23.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
2025. december 23.
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
2025. december 23.
Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
2
2 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
3
2 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
4
11 órája
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
5
1 hete
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegybank
A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót, viszonylagos függetlenséget élvez a kormányzati beavatkozásoktól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 16:30
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 16:30
Energiapolitikai fordulópont Szerbiában, a Mol tárgyal az oroszokkal?
Agrárszektor  |  2025. december 23. 15:33
Ez a növény lesz a jövő nyertese Magyarországon? Jól járhat, aki termeszti