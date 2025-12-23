Mondo Duplantis, a rúdugrás királya 2025-ben tökéletes szezont zárt, ő maga sem lehetne elégedettebb a teljesítményével.
Súlyos vád az angol válogatott háza táján: verseny közben ittak a játékosok?
Az angol krikett-válogatott vizsgálatot indít a játékosok túlzott alkoholfogyasztásáról szóló hírek miatt, amelyek az Ashes-sorozat szünete alatt történtek a queenslandi Noosa tengerparti városban - írta a BBC.
A válogatott négy éjszakát töltött a queenslandi parton a második és harmadik teszt mérkőzés között. Több forrás, köztük a BBC is arról számolt be, hogy egyes játékosok idejük jelentős részét alkoholfogyasztással töltötték Noosában, valamint korábban két napon át Brisbane-ben, a második teszt helyszínén.
Rob Key, az angol krikett sportigazgatója a BBC Sportnak nyilatkozva kijelentette: "A címek néha félrevezetőek lehetnek, amikor legénybúcsúként emlegetik az eseményt. Azok a történetek, amelyek szerint a játékosok hat napon át folyamatosan ittak - ez elfogadhatatlan. Meg fogjuk vizsgálni a tényeket, szemben a felnagyított vagy kiszínezett állításokkal."
A noosai szünetet az Ashes-túra előtt tervezték meg, és annak ellenére megtartották, hogy Anglia 0-2-es hátrányba került két teszt után. Bár a teljes csapat jelen volt Noosában, Key, a korábbi Kent és angol ütőjátékos Queensland egy másik részén tartózkodott.
"Ha igaz, hogy ez legénybúcsúvá fajult, és az emberek állandóan túlzott mértékben isznak, az elfogadhatatlan. Nem értek egyet az ivási kultúrával. Nem szeretem az ivási kultúrát" - mondta Key.
A sportigazgató azt is elmondta, hogy korábban már vizsgálta azokat a jelentéseket, amelyek szerint Harry Brook csapatkapitány és Jacob Bethell ütőjátékos az Ashes-t megelőző új-zélandi limitált túra egyik mérkőzése előtti estén italoztak.
Key védelmébe vette a játékosok pihenőidejét is, rámutatva, hogy például Harry Brook a teljes téli szezonban mindössze hat napot tölthet otthon. "Olyan időszakot kell teremtenünk, amikor ezek a játékosok eltávolodhatnak a krikettől, mert otthon erre nem lesz lehetőségük."
Anglia javuló teljesítményt nyújtott a harmadik tesztmérkőzésen Adelaide-ben, de vereséget szenvedett, így már nem nyerheti vissza az Ashes-trófeát Ausztráliától. A házigazdák behozhatatlan 3-0-s előnyre tettek szert mindössze 11 nap játék után.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Egyre nagyobb szorzókra is nagy pénzeket raknak a Tippmixen a fogadók, és volt pár egészen hihetetlen nyeremény 2025-ben.
LeBron James szokatlan őszinteséggel beszélt rekordot jelentő huszadik karácsonyi mérkőzése előtt, ami újra felerősítette a visszavonulásáról szóló találgatásokat.
A török labdarúgást megrázó fogadási botrányra ugyanolyan erélyes választ kell adni, mint amilyet az olasz Calciopoli-ügy idején láthattunk. - véli egy török csapat másodedzője.
A West Ham United női labdarúgócsapata Rita Guarinót nevezte ki vezetőedzőnek Rehanne Skinner menesztése után.
A korai jelek arra utalnak, hogy Isak hosszabb időre kidőlhet, ami azonnal felerősítette a klubon belüli egyeztetéseket a januári igazolásokról.
A Milan és az Inter új stadionjukkal jelentősen növelnék meccsnapi bevételeiket, és erre jó esélyük is lenne, amikor majd megépül az új aréna
A Nemzetközi Tenisz Integritás Ügynökség (ITIA) tizenkét éves eltiltással sújtotta Pan Zsen-lung kínai teniszezőt.
DK Metcalf vélhetően súlyos büntetést kap majd tettéért, csapatát pedig nehéz helyzete hozná ezzel.
Macauley Bonne zimbabwei labdarúgó jelenleg az angol nyolcadosztályú Maldon & Tiptree csapatában játszik, és nagy tervei vannak az afrikai kontinensviadalra.
Gyakorlatilag szétverte youtuber ellenfele arcát Anthony Joshua: lehet, hogy nem léphet többet szorítóba
A kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek nagy eséllyel így véget ért profi ökölvívó-pályafutása.
A City mestere Barcelonában tölti a karácsonyt a családjával, de az ünnepi szünet alatt is szigorúan ellenőrzi játékosai fizikai állapotát.
Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt
Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.
Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, lezárva 24 éves profi pályafutását.
Költségvetési csalási ügybe keveredett a neves sportolók tulajdonában lévő Champs Sziget Kft., amely a Margit-szigeti szabadtéri pubot üzemelteti.
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben - 7 millió eurós kifizetéseket viszgálnak.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
