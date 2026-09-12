Jól jártak, akik itt tartották a pénzüket: elképesztő vagyonok gyűltek össze ezeken a magyar számlákon

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Megérkeztek a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak 2025-ös eredményei, amelyek több szempontból is meglepő képet mutatnak. A tavalyi évben a lakáscélú felhasználás miatt jelentős összeg áramlott ki a pénztárakból, ennek ellenére a tíz legnagyobb szolgáltatónál összesen 1962 milliárdról 2125 milliárd forintra nőtt a kezelt vagyon. A taglétszám szintén emelkedett, miközben a legnagyobb portfóliók többsége 10 százalék feletti nettó hozamot ért el. Az MNB adatai alapján az is látszik, hogy a megtakarítók többsége továbbra is a kiegyensúlyozott befektetéseket részesíti előnyben, írja a Portfolio.
Kifejezetten erős évet zártak az önkéntes nyugdíjpénztárak 2025-ben annak ellenére, hogy a lakáscélú felhasználás jelentős kifizetési hullámot indított el. A tíz legnagyobb pénztár kezelt vagyona egy év alatt 1962 milliárd forintról 2125 milliárdra emelkedett.
Az OTP vagyona 10,4 százalékkal, 539 milliárd forintra nőtt, míg a legnagyobb éves bővülést az Aranykor produkálta 22,3 százalékkal, amelyben a Postás Nyugdíjpénztár beolvadása is szerepet játszott.
A lakáscélú kifizetések végül jóval kisebbek lettek a korábban várt 300 milliárd forintnál: a tagok 125 milliárd forintnyi igényt nyújtottak be, amelyből 2025-ben 105 milliárdot teljesítettek. A pénztári szektor teljes vagyona így összességében 150 milliárd forinttal gyarapodott.
Közben a tíz legnagyobb pénztár taglétszáma is nőtt, 952 ezerről 983 ezerre, vagyis 3,3 százalékkal. Az Aranykor itt is kiemelkedett, több mint 20 százalékos bővüléssel.
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A hozamok szintén kedvezően alakultak: a tíz legnagyobb portfólió medián nettó hozama egy év alatt 10,7 százalék volt, és a tíz portfólióból hat 10 százalék feletti eredményt ért el. Hosszabb távon már kisebbek a különbségek, a húszéves éves nettó hozam jellemzően 6–7 százalék körül alakult.
A megtakarítók legnagyobb része, 54,1 százaléka kiegyensúlyozott portfólióban tartja a pénzét, míg a növekedési és dinamikus konstrukciók együttes aránya 24 százalék alatt maradt. A két megmaradt magánnyugdíjpénztár 2025 végén összesen 48 590 tagot és 361,1 milliárd forintos vagyont kezelt.
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