2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  90+2'
CZE
Csehország 1 1 Dél-Afrika
RSA
  gól: Teboho Mokoena 83'
A csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zárja be a nagymama kézi nyomást a számológépen a havi költségekkel kapcsolatos számoláshoz vagy a pénzgazdálkodás tervezéséhez a nyugdíjas koncepció után
Nyugdíj

Döbbenetes ára van a halogatásnak: tízmilliókat bukik a magyar fiatal, ha csak tíz évvel később eszmél fel

Pénzcentrum
2026. június 18. 18:27

A megkérdezett 18-35 éves fiatalok háromnegyede már gondolkodik a nyugdíj kérdésén, csaknem a felük tudja, hogy fiatalon kellene elkezdeni a megtakarítást – mégis csupán 17% tesz félre ténylegesen erre a célra. Az iskola helyett leginkább a közösségi médiában és más online tartalmakból tájékozódnak a fiatal felnőttek pénzügyi kérdésekben. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy éles paradoxont tár fel az OTP Pénztárak megbízásából készült friss kutatása: a 18-35 évesek 75%-a már foglalkozik a nyugdíj kérdésével, és csaknem felük (46%) egyet is ért azzal, hogy egészen fiatalon érdemes elkezdeni a félretevést.  Mégis, a szándék és a valóság között mély szakadék tátong: ténylegesen csupán 17% takarékoskodik nyugdíjra. Külön figyelmet érdemel, hogy a maradék 25% - minden negyedik fiatal - még nem is gondolkodik a kérdésen, ami jelzi: az edukációs munkát még folytatni szükséges.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fiatalok nem igazán bíznak az állami nyugdíjban: 43% szerint nem lesz elég a megélhetéshez, és 29% egyáltalán nem is számít rá. Ennek ellenére kevesen tesznek bármit, halogatnak, mondván: „még ráérek”.

A jelen biztonsága fontosabb, mint a jövő biztosítéka

A kutatás rámutat arra is, milyen célokra fókuszálnak a fiatalok, amikor mégis félretesznek. A megtakarítók körében első helyen áll a biztonsági tartalék képzése (59%), második helyen az utazás és az élmények (39%), harmadikon az ingatlan (33%). A hosszú távú, jövőorientált tervezés – a nyugdíj- és egészségügyi célú megtakarítás – háttérbe szorul az azonnali élmények mögött. A rangsor önmagáért beszél: ma még a célzott nyugdíj-előtakarékosság a lista végén áll – miközben az idő súlyos árat követel minden halogatott évért.

A havi megtakarítási készség is rétegzett: a megkérdezetteknek csupán negyede tesz félre minden hónapban fix összeget, 29% próbál, de nem mindig sikerül, a fiatalok ötöde pedig egyszerűen nem takarékoskodik. A leggyakoribb havi megtakarítási összeg 10 és 50 ezer forint közé esik – ami önmagában elegendő lenne ahhoz, hogy hosszú távon valódi változást hozzon.

Mekkora különbséget jelent 10 év késés?

Az idő a legfontosabb tőke a nyugdíjmegtakarításban, ahol a kamatos kamat hatása hosszú távon sokszorosítja a félretett összegek értékét. A számok segítségével jól érzékelhető, mit jelent valójában egy-két évtized előny – vagy késés:

  • Ha valaki 25 évesen kezd el havi 15 ezer forintot félretenni, a hozammal és az évi 150 ezer forintos adó-visszatérítéssel együtt közel 35 millió forint gyűlhet össze nyugdíjas korára.
  • Aki ugyanezt 35 évesen kezdi el havi 15 ezer forinttal, már csak 17,5 millió forintra számíthat.
  • 45 éves kezdéssel a cél már komolyabb: már havi 60 ezer forint szükséges ahhoz, hogy 32 millió forintos vagyon gyűljön össze a nyugdíjas korig.

Ez a három szám jól érzékelteti a különbséget: aki 25 évesen indul, annak elegendő havi 15 ezer forint; aki csak 45 évesen dönt az öngondoskodás mellett, annak négyszer annyit kell félretennie havonta ugyanannak az eredménynek az eléréséhez. A megtakarítás megkezdésének időzítése jelentősen alakítja a havi ráfordítás nagyságát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nemi különbségek figyelmeztetőek

Nemi különbségek is erősen kirajzolódnak: a nők az átlagosnál alacsonyabb arányban foglalkoznak a nyugdíj kérdésével, és ők azok, akik a legnagyobb arányban érzik úgy, hogy gyermekkorban nem kaptak kielégítő pénzügyi alapokat otthonról. A megkérdezett nők 61%-ának a családjában nem voltak a pénzügyeket érintő beszélgetések. Ez azt jelzi, hogy az öngondoskodás terén is van szükség további, célzott edukációra, különösen a női célcsoport körében.

Pénzügyi tájékozódás: az iskola helyett a közösségi média vezet

A kutatás feltárja azt is, honnan tájékozódnak a fiatalok pénzügyi kérdésekben. A legjelentősebb forrás a saját tapasztalat (73%), ezt az online tartalmak követik (41%), majd a családi információk (39%). A közösségi média is jelentős szerepet játszik, különösen a 18-24 évesek körében. Ezzel szemben az iskola csupán a megkérdezettek 22%-ának biztosított pénzügyi ismereteket.

„Az adatok azt mutatják, hogy a fiatal generáció pontosan érti és tisztában van a nyugdíj-előtakarítékosság fontosságával, a tényleges lépések azonban még gyakran késnek. A nyugdíjmegtakarítás terén ez kiváltképpen súlyos következményekkel jár, hiszen az idő az egyetlen tényező, amelyet utólag nem lehet pótolni. Az OTP Nyugdíjpénztár elkötelezett amellett, hogy megkönnyítse az első lépés megtételét: már kis összeggel is el lehet indulni, és az időben megkezdett öngondoskodás a legokosabb befektetés, amit valaki a saját jövőjébe tehet” – mondta el Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezetője.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #öngondoskodás #megtakarítás #otp #nyugdíjpénztár #kutatás #fiatalok #nyugdíjmegtakarítás #pénzügyi tudatosság #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:46
19:27
19:13
19:02
18:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell
2
2 hónapja
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
3
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj
4
2 hónapja
Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés, megduplázzák a családi pótlékot
5
1 hónapja
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 19:02
Mintha most jött volna ki az esztergomi gyárból! 30 évig garázsban állt ez a legendás Suzuki, most oldtimer lett + fotók
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 18:13
Kórházba került a magyar zenészlegenda: elmaradnak a koncertek
Agrárszektor  |  2026. június 18. 19:27
Nem akármilyen időjárás lesz: erős, ami a következő napokban vár ránk