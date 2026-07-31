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Óriási fordulat a kriptopiacon: fontos korlátozást törölt el a kormány
Jelentős változás jön a hazai kriptoszabályozásban: hatályon kívül helyezik a vitatott validálási kötelezettséget és több kapcsolódó jogszabályt. A módosítás nyomán megszűnnek a Büntető Törvénykönyv egyes kriptoeszközökre vonatkozó rendelkezései is. A változtatással a magyar szabályozás ismét közelebb kerül az uniós előírásokhoz. Az új szabályok augusztus 7-én lépnek hatályba.
Megjelent a Magyar Közlönyben az a törvény, amely hatályon kívül helyezi a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatásokat érintő vitatott szabályozás több elemét. A döntés nyomán a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke visszavonta a tavaly kiadott, a validálási eljárást szabályozó rendeleteket is.
A korábbi szabályozás bevezetése után a kriptoeszközök – például a bitcoin – hagyományos fizetőeszközre történő átváltása jelentősen megnehezült. A rendszerben előírt validálási kötelezettség miatt több szolgáltató felfüggesztette vagy megszüntette egyes tevékenységeit, ami számos ügyfél számára okozott bizonytalanságot.
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen, mivel álláspontja szerint a hazai szabályozás túlmutatott az uniós MiCA-rendelet előírásain, és indokolatlanul korlátozta a szolgáltatásokat.
Az új törvény indoklása szerint a validálás mint versenyt korlátozó elvárás nem tartható fenn az egységes európai piac működésével összhangban. Ezért megszűnik a validálási kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyezési és felügyeleti eljárások is.
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A módosítás részeként törölték a Büntető Törvénykönyvből a „Kriptoeszközzel visszaélés” és a „Jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása” című alcímeket. Az SZTFH-nak meg kell szüntetnie a folyamatban lévő eljárásokat, a már kiadott validálási engedélyek pedig hatályukat vesztik. A hatóság a birtokába került adatokat is köteles vissza nem állítható módon törölni.
A változások augusztus 7-én lépnek hatályba. Az SZTFH elnöke közölte, hogy a rendeletek visszavonására az uniós szabályozásnak való teljes körű megfelelés érdekében került sor.
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