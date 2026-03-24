Hazánkban félmillió új ügyfelet szerzett, emellett hivatalosan is bejegyezte hazai fióktelepét.
Kegyetlenül szélesre nyílt a nyugdíjolló: több mint kétezren milliós nyugdíjat kapnak, százezreknek csak alamizsna jár 2026-ban
A magyar nyugdíjrendszer működése első ránézésre átlátható: az ellátás nagysága attól függ, mennyit keresett valaki aktív évei alatt, és hány évet dolgozott. A rendszer részletei azonban ennél jóval árnyaltabbak, így egyre többen kapnak kézhez milliós nyugdíjt, míg sokan rendkívül alacsony összegből kell, hogy megéljenek. Ezek a különbségek nem csak a társadalmi feszültséget növelik, de hosszabb távon költségvetési problémákat is jelenthetnek – írja a HVG.
A 2025-ös összesített adatokból látszik, hogy tavaly a havi átlagösszeg 242–252 ezer forint között állt, a mediánérték pedig a 214–221 ezer forintos sávban található (ez azt mutatja, hogy a nyugdíjban részesülők fele kevesebb, fele pedig nagyobb juttatást kapott).
2025. januári adatok alapján azonban már nagyobb szórás látszik. A HVG által kikért adatok alapján kiderült, hogy a 2,3 millió emberből, aki nyugdíjfolyósításra jogosult, az nyugdíjasok 8 százaléka kevesebb, mint 100 ezer forintból él meg havonta, 39 százalékuk 100-200 ezerből gazdálkodik havonta, 31 százalékuk pedig nagyjából a tavalyi átlagösszegből, 200-300 ezer forintot kap. A nyugdíjasoknak 21 százaléka 300-700 ezer forint közötti összeget kap, ennél többhöz mindössze 1 százalékuk jut havonta.
Az adatokból az is kiderül, hogy több mint 12 ezren 700 ezer és 1 millió forint közötti összeget kaptak nyugdíjként 2025 januárjában, kétezer ember 1–1,5 millió forintból él havonta, 188-an pedig ennél is többől, ők 1,5–2 millió forintot kapnak.
A topkategóriába 69-en kerültek be, ők 2 millió forintnál is többől gazdálkodhatnak minden hónapban, melyet 2026. januárjában tovább növeltek (3,6 százalékos általános növekedéssel).
Mi kell a magas nyugdíjhoz?
Farkas András nyugdíjszakértő a lapnak elmondta, hogy ahhoz, hogy valaki ilyen magas összeghez jusson, hosszú szolgálati idő, tartósan magas kereset és évekig kiemelkedő járulékfizetés szükséges. Hazánkban 2013 eleje óta nincs járulékplafon, vagyis a magas jövedelműek a teljes keresetük után fizetik a nyugdíjjárulékot, így pedig nyugdíjalapjuk is magasabb lesz. Sok szakmában ugyan nem kivételes az akár 3-5 millió forintos havi fizetés, ami után magasabb nyugdíjjárulékot is fizetnek, azonban az ilyen juttatások ma még nagyon ritkák.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
A szakértő szerint a folyamat a gazdaságban problémákat hozhat, ugyanis a közeljövőben egyre több magasabb nyugdíjjal rendelkező jelenik majd meg a rendszerben, felső nyugdíjkorlát nélkül pedig mindezt ki kell fizetni a nyugdíjkasszából. Hosszabb távon pedig finanszírozási problémák is előfordulhatnak, a rendszer fenntarthatósága 2037–2040 körül kerülhet igazi nyomás alá. Nem véletlen, hogy több ország, köztük például Spanyolország már bevezette a nyugdíjplafont. Míg a plafon nélkül a jövőben egyre több lehet a milliomos nyugdíjas, egy jelentős részük továbbra is a szegénységi küszöb alatt él, a mediánjövedelem 40 százaléka alatti nyugdíjból gazdálkodva.
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
Nyugdíj utalás 2026 április: korábban jön az áprilisi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 áprilisában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Komoly figyelmeztetést kaptak a nyugdíj előtt álló magyarok: drámai életszínvonal-zuhanás jöhet, ha erre nem figyelnek
Sokan szerencsére már úgy gondolják, hogy a nyugdíjba vonulás nem valaminek a vége, hanem egy új életszakasz kezdete.
Rendkívüli nyugdíjemelésről döntött az Alkotmánybíróság: 150 ezer idősnek járhat jóval magasabb ellátás
Az Alkotmánybíróság döntése után akár 150 ezer lengyel nyugdíjas kaphat magasabb ellátást, mivel kiderült: a korábbi szabályozás jogsértő módon csökkenthette a nyugdíjak összegét.
Fájdalmas hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt.
Nagyon kiakadtak a nyugdíjas szervezetek: tarthatatlannak tartják ezt a helyzetet, azonnali változást sürgetnek
Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament elnöke hangsúlyozta, hogy bár az országban mintegy kilencszáz nyugdíjasszervezet működik, a kabinet nem az érintettek véleményét kéri ki.
A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint halaszthatatlan az idősek életminőségének javítása.
A 40–75 éves magyarok többsége családja gondozása miatt háttérbe szorítja saját testi-lelki egészségét.
A nettó átlagkeresetek 9 százalékos növekedésének köszönhetően idén pontosan ilyen mértékben emelkednek az új nyugdíjak kiszámításakor alkalmazott valorizációs szorzók.
Keményet üzent a nyugdíjrendszerről Farkas András, "Nyugdíjguru": elkerülhetetlen a reform, nem söpörhetik tovább a szőnyeg alá a kérdést
A demográfiai öregedés az európai versenyképesség egyik egyre komolyabb akadályává válik.
Új funkciókkal bővült a 65 év felettieknek szóló ingyenes Gondosóra alkalmazás, a program felhasználóinak száma pedig már megközelíti az egymilliót.
A korábbi hivatalos előrejelzések, amelyek a 2030-as évekig stabil rendszerrel számoltak, mára érvényüket vesztették.
A szakértő szerint a férfiak kedvezményes nyugdíja akár 450–500 milliárd forintos pluszterhet jelenthetne a nyugdíjrendszernek.
Az egyik legsúlyosabb elmaradás a nyugdíjak területén látszik: 2024-ben az uniós átlag szerint a 65 éves vagy annál idősebb nők nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el...
A korkedvezményes nyugdíj visszaállításának igénye újra napirendre került.
Az örök aktív pályázatra beérkezett az életutak nemcsak követendő mintát adnak, hanem hidat is építenek a generációk között.
Jelentős tőkekivonás jellemezte az önkéntes nyugdíjpénztári szektort 2025-ben a Bankmonitor szerint.
Rengeteg magyarnak jár ez a nyugdíjas utalvány: hamarosan hozza a postás, így lehet sokat spórolni vele
Fontos nyugdíjas utalvány érkezik hamarosan postán. A tavaly küldött utazási utalvány 2026. március 31-ig érvényes, a most érkező pedig 2027. március végéig lehet felhasználni.
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Az Európai Unióban 2024-ben a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
