Idősebb nő költségvetést készít, kiadásokat számol és papírmunkát rendez egy íróasztalnál
Nyugdíj

Kegyetlenül szélesre nyílt a nyugdíjolló: több mint kétezren milliós nyugdíjat kapnak, százezreknek csak alamizsna jár 2026-ban

Pénzcentrum
2026. március 24. 12:46

A magyar nyugdíjrendszer működése első ránézésre átlátható: az ellátás nagysága attól függ, mennyit keresett valaki aktív évei alatt, és hány évet dolgozott. A rendszer részletei azonban ennél jóval árnyaltabbak, így egyre többen kapnak kézhez milliós nyugdíjt, míg sokan rendkívül alacsony összegből kell, hogy megéljenek. Ezek a különbségek nem csak a társadalmi feszültséget növelik, de hosszabb távon költségvetési problémákat is jelenthetnek – írja a HVG.

A 2025-ös összesített adatokból látszik, hogy tavaly a havi átlagösszeg 242–252 ezer forint között állt, a mediánérték pedig a 214–221 ezer forintos sávban található (ez azt mutatja, hogy a nyugdíjban részesülők fele kevesebb, fele pedig nagyobb juttatást kapott).

2025. januári adatok alapján azonban már nagyobb szórás látszik. A HVG által kikért adatok alapján kiderült, hogy a 2,3 millió emberből, aki nyugdíjfolyósításra jogosult, az nyugdíjasok 8 százaléka kevesebb, mint 100 ezer forintból él meg havonta, 39 százalékuk 100-200 ezerből gazdálkodik havonta, 31 százalékuk pedig nagyjából a tavalyi átlagösszegből, 200-300 ezer forintot kap. A nyugdíjasoknak 21 százaléka 300-700 ezer forint közötti összeget kap, ennél többhöz mindössze 1 százalékuk jut havonta.

Az adatokból az is kiderül, hogy több mint 12 ezren 700 ezer és 1 millió forint közötti összeget kaptak nyugdíjként 2025 januárjában, kétezer ember 1–1,5 millió forintból él havonta, 188-an pedig ennél is többől, ők 1,5–2 millió forintot kapnak.

A topkategóriába 69-en kerültek be, ők 2 millió forintnál is többől gazdálkodhatnak minden hónapban, melyet 2026. januárjában tovább növeltek (3,6 százalékos általános növekedéssel).

Mi kell a magas nyugdíjhoz?

Farkas András nyugdíjszakértő a lapnak elmondta, hogy ahhoz, hogy valaki ilyen magas összeghez jusson, hosszú szolgálati idő, tartósan magas kereset és évekig kiemelkedő járulékfizetés szükséges. Hazánkban 2013 eleje óta nincs járulékplafon, vagyis a magas jövedelműek a teljes keresetük után fizetik a nyugdíjjárulékot, így pedig nyugdíjalapjuk is magasabb lesz. Sok szakmában ugyan nem kivételes az akár 3-5 millió forintos havi fizetés, ami után magasabb nyugdíjjárulékot is fizetnek, azonban az ilyen juttatások ma még nagyon ritkák.

A szakértő szerint a folyamat a gazdaságban problémákat hozhat, ugyanis a közeljövőben egyre több magasabb nyugdíjjal rendelkező jelenik majd meg a rendszerben, felső nyugdíjkorlát nélkül pedig mindezt ki kell fizetni a nyugdíjkasszából. Hosszabb távon pedig finanszírozási problémák is előfordulhatnak, a rendszer fenntarthatósága 2037–2040 körül kerülhet igazi nyomás alá. Nem véletlen, hogy több ország, köztük például Spanyolország már bevezette a nyugdíjplafont. Míg a plafon nélkül a jövőben egyre több lehet a milliomos nyugdíjas, egy jelentős részük továbbra is a szegénységi küszöb alatt él, a mediánjövedelem 40 százaléka alatti nyugdíjból gazdálkodva.

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 24.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026. március 24.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
2026. március 23.
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
1
3 hónapja
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
2
2 hónapja
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
3
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
4
2 hónapja
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
5
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj 2026: itt van, kinek és meddig jár, mekkora az összege, hogy zajlik az igénylése
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 13:03
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 11:12
Ezekre a szakikra kell ma a legtöbbet várni Magyarországon: jaj annak, aki ilyen munkálatokat akarna elvégeztetni a házán, lakásán
Agrárszektor  |  2026. március 24. 12:32
Megéri átgondolni az agrárbiztosítást: nagyot nyerhet, aki erre költ