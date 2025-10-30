Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, a bevezetési rendjén dolgozunk

Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.

„Hosszú vita előzte meg a 14. havi nyugdíj ügyét. Abban már döntés született, hogy lesz ilyen, most a bevezetés részletein dolgozunk” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A 14. havi nyugdíj gondolatát Lázár János vetette fel október közepén. Az építési és közlekedési miniszter akkor arról beszélt, hogy „ezen dolgozunk, számolunk, keményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósulhasson”.

A 14. havi nyugdíj kapcsán korábban Farkas András nyugdíjszakértő arról beszélt a Pénzcentrumnak: az intézkedés nagyjából 585 milliárd forintos pluszterhet jelentene a költségvetésnek.

"Meg lehet valósítani, például megcsinálták a lengyeleknél nem is olyan régen, ott is 14. havi nyugdíjat is kapnak a jogosultak, csakhogy az a rendszer nem tényleges 14. havi nyugdíj, nem mindenki ugyanazt az összeget kapja, mint a saját nyugellátásának az összege, hanem egységesen megkapják a jogosultak az átlagos nyugdíjnak megfelelő juttatást 14. haviként. Így a szegények jól járnak, a középnyugdíjasoknak is jelentős segítség, a gazdagabb nyugdíjasoknak viszont nyilván jóval kisebb lesz a 14. havi ellátás. Hasonló rendszerben kellene szerintem Magyarországon is gondolkodni" - mondta a Nyugdíjguru.

A magyar nyugdíjasok relatív jövedelmi helyzete az elmúlt évtizedben jelentősen romlott. Míg 2014-ben az átlagnyugdíj az átlagbér közel 68%-át tette ki, addig 2020-ra ez 51%-ra csökkent. A 13. havi nyugdíj bevezetése némileg javított a helyzeten, de a legfrissebb adatok szerint az átlagos juttatás még mindig csak 54,6%-át teszi ki az átlagbérnek.

A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése számottevően megemelné a költségvetés nyugdíjkiadásait. A 2026-ra tervezett 7816 milliárd forintos nyugdíjkiadás (a GDP 8,2%-a) akár 8400 milliárd forintra is nőhetne, ami a GDP 8,8%-át jelentené. A 14. havi juttatás várhatóan közel 600 milliárd forintba kerülne évente.