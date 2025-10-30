2025. október 30. csütörtök Alfonz
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zöld blúzos, szemüveges idősebb nő ül az ablak előtt, fáradtan nézi a lakhatásért fizetendő számlák halmát, és tollal jegyzetel. Nehéz nyugdíjasnak lenni kis nyugdíjjal és fenntartani a jó életszínvonalat.
Nyugdíj

Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, a bevezetési rendjén dolgozunk

Pénzcentrum
2025. október 30. 20:01

Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik. 

„Hosszú vita előzte meg a 14. havi nyugdíj ügyét. Abban már döntés született, hogy lesz ilyen, most a bevezetés részletein dolgozunk” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 14. havi nyugdíj gondolatát Lázár János vetette fel október közepén. Az építési és közlekedési miniszter akkor arról beszélt, hogy „ezen dolgozunk, számolunk, keményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósulhasson”.

A 14. havi nyugdíj kapcsán korábban Farkas András nyugdíjszakértő arról beszélt a Pénzcentrumnak: az intézkedés nagyjából 585 milliárd forintos pluszterhet jelentene a költségvetésnek.

"Meg lehet valósítani, például megcsinálták a lengyeleknél nem is olyan régen, ott is 14. havi nyugdíjat is kapnak a jogosultak, csakhogy az a rendszer nem tényleges 14. havi nyugdíj, nem mindenki ugyanazt az összeget kapja, mint a saját nyugellátásának az összege, hanem egységesen megkapják a jogosultak az átlagos nyugdíjnak megfelelő juttatást 14. haviként. Így a szegények jól járnak, a középnyugdíjasoknak is jelentős segítség, a gazdagabb nyugdíjasoknak viszont nyilván jóval kisebb lesz a 14. havi ellátás. Hasonló rendszerben kellene szerintem Magyarországon is gondolkodni" - mondta a Nyugdíjguru.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A magyar nyugdíjasok relatív jövedelmi helyzete az elmúlt évtizedben jelentősen romlott. Míg 2014-ben az átlagnyugdíj az átlagbér közel 68%-át tette ki, addig 2020-ra ez 51%-ra csökkent. A 13. havi nyugdíj bevezetése némileg javított a helyzeten, de a legfrissebb adatok szerint az átlagos juttatás még mindig csak 54,6%-át teszi ki az átlagbérnek.

A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése számottevően megemelné a költségvetés nyugdíjkiadásait. A 2026-ra tervezett 7816 milliárd forintos nyugdíjkiadás (a GDP 8,2%-a) akár 8400 milliárd forintra is nőhetne, ami a GDP 8,8%-át jelentené. A 14. havi juttatás várhatóan közel 600 milliárd forintba kerülne évente.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #kormány #facebook #bejelentés #miniszterelnök #nyugdíjasok #orbán viktor #lázár jános #kormánydöntés #14. havi nyugdíj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:44
20:33
20:23
20:15
20:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2025. október 30.
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 30. csütörtök
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
2 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
3 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
2 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
1 hónapja
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 19:03
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 18:03
Kvíz: Borzongj velünk halloween napján! Ki mered tölteni a horrorfilmes kvízünket?
Agrárszektor  |  2025. október 30. 20:34
Váratlan dolog derült ki az EU-s élelmiszerárakról: ebből még nagy baj lehet