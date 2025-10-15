2025. október 15. szerda Teréz
12 °C Budapest
Boldog idős pár, mélyen szerelmesek, ölelkezve ülnek egy padon egy városi parkban, a természet szépségétől körülvéve. Élvezik a vakációt vagy a nyaralást, és minden egyes pillanatot megbecsülnek együtt.
Nyugdíj

Százezreket kaszálhatnak ezek a nyugdíjasok januártól: ennyit kell csak tenni hozzá

Pénzcentrum
2025. október 15. 15:47

Németországban új adókedvezményt vezetnek be a nyugdíj mellett dolgozóknak, akik havi 2000 euróig adómentesen kereshetnek a következő év elejétől - tudósított a The Guardian.

A januártól életbe lépő "Aktivrente" (aktív nyugdíj) program lehetővé teszi a nyugdíjkorhatárt elért németek számára, hogy havi 2000 euró (kb. 780 ezer forint) adómentes jövedelemre tegyenek szert nyugdíjuk mellett. A tervet Friedrich Merz kancellár még a választási kampányban ígérte meg, öt hónappal hivatalba lépése előtt.

A Merz konzervatív Kereszténydemokrata Uniójából (CDU) és a koalíciós partner Szociáldemokrata Pártból (SPD) álló kormány a törvénytervezet kabinetszintű jóváhagyását szerdán várja, miután Merz korábban meggyőzte a szkeptikus szociáldemokratákat.

A kancellár szerint az intézkedés válasz a három éve tartó gazdasági stagnálásra, amit súlyosbít a szakképzett munkaerő hiánya és a demográfiai válság. Egyre kevesebb német születik, miközben egyre többen mennek nyugdíjba. A munkaerő mintegy 9 százaléka – 4,8 millió ember – vonul nyugdíjba a következő évtizedben.

A törvénytervezet szerint az adókedvezmény célja, hogy "a tapasztalat és tudás tovább maradjon a vállalatoknál", növelje a foglalkoztatási rátát, és hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez és az állami bevételek növeléséhez. Mind a munkavállalók, mind a munkáltatók társadalombiztosítási járulékot fizetnek a többletjövedelem után, ami enyhítheti a német egészségügyi és nyugdíjrendszerre nehezedő nyomást.

Az aktív nyugdíj mindenkire vonatkozik, aki elérte a 67 éves törvényes nyugdíjkorhatárt és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség alá eső munkát kíván végezni. A köztisztviselők, kézművesek, önfoglalkoztatók, valamint a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban dolgozók azonban nem vehetnek részt a programban, ami kritikát váltott ki a Német Gazdasági Intézet (IW) részéről.

A kormány becslése szerint, ha a jogosultak mintegy negyede élne a lehetőséggel, az éves adókiesés közel 900 millió euró lenne, bár szakértők szerint ez inkább 1,9 milliárd euró. A kormány azonban a hosszú távú előnyökre összpontosít, és azzal érvel, hogy a gazdasági növekedés és a társadalombiztosítási járulékok növekedése révén a program három éven belül megtérülhet.

A gazdasági előnyökön túl a kormány hangsúlyozza a társadalmi hasznot is: az Aktivrente javíthatja az idősek társadalmi megbecsülését, és pszichológiai előnyökkel járhat azok számára, akik szeretnek dolgozni és 67 éves kor után is képesek folytatni a munkát.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #adókedvezmény #nyugdíjas #gazdaság #németország #demográfia #munkavállalás #munkaerőhiány #adómentesség #Friedrich Merz

