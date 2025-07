Aljas módon visszaéltek Zacher Gábor nevével: botrány mibe keverték bele, feljelentést tesz

Megtévesztően hiteles, mesterséges intelligenciával kreált hamis videó terjed Zacher Gábor haláláról, amelyben egy "gyógyszeripari összeesküvésre" figyelmeztet a főorvos. Az ügyben a toxikológus rendőrségi feljelentést tesz.

Felháborító álhír terjed az interneten, amelyben Zacher Gábor toxikológus halálát mutatják be egy mesterséges intelligencia által generált videóban. A két és fél perces videóban azt sugallják, hogy a népszerű orvos konfliktusba keveredett gyógyszeripari vállalatokkal, és ennek tudható be az ellene történt "leszámolás".

A megtévesztő anyagot egy kamu termék értékesítésére használták fel. A dologról a Balázsék című rádióműsorban is beszéltek, ahol maga Zacher Gábor is megszólalt telefonon.

A műsorban többször is kiemelték, hogy az eset különösen aggasztó, hiszen a történetet egy hiteles televíziós riport formájában tálalták, és Zacher Gábor hangja mellett még az ahhoz tartozó szájmozgás is megtévesztően élethű volt. Zacher szerint az sem kizárt, hogy családtagjait is képesek lehettek volna megtéveszteni ezzel a videóval.

A toxikológus az eset kapcsán elmondta: "Bár a mesterséges intelligencia baromi jó, de istentelen módon veszélyes."

Hozzátette:

Továbbra sem fogom adni semmilyen hirdetéshez a nevem - ha valaki ezt teszi, az azonnal elveszíti a hitelességét.

Egyben hangsúlyozta azt is, hogy rendőrségi feljelentést tesz az ügyben.

Nem ez az első alkalom, hogy Zacher nevével visszaélve próbálnak csodaszereket értékesíteni. A hamis videó miatt több barátja is aggódva kereste, így értesült arról, hogy ismét visszaélnek személyével egy kamutermék reklámozására.

Címlapfotó: Mohai Balázs, MTI/MTVA