Őrület: ezek a nyugdíjasok rengeteg pénzhez jutottak, kiderült, emiatt volt arany életük

A járulékplafon rendszere 1992 és 2012 között korlátozta a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget Magyarországon, ami jelentősen befolyásolta mind a nyugdíjkassza bevételeit, mind a magas keresetűek nyugdíjvárományát - írja heti hírlevelében Farkas András "Nyugdíjguru".

A járulékplafon azt jelentette, hogy a meghatározott összeghatár feletti jövedelemrész után nem kellett nyugdíjjárulékot fizetni. Például 2000-ben, ha valaki 3 millió forintot keresett, csak 2.020.320 forint után vontak nyugdíjjárulékot, a fennmaradó közel 980 ezer forint mentes volt a járulékfizetés alól. Fontos, hogy ez csak az egyéni járulékfizetésre vonatkozott, a munkáltatónak a teljes összeg után kellett fizetnie a járulékokat - derült ki a közleményből.

A nyugdíjguru megemlíti: a nyugdíjszámítás során is érvényesült ez a korlátozás: csak a járulékfizetéssel érintett jövedelemrész számított be a nyugdíjalapba. A járulékplafon kiszámításánál figyelembe vették a bérezett napok számát és az adott évre meghatározott napi járulékfizetési felső határt. 2000-ben például ez napi 5520 forint, éves szinten pedig 2.020.320 forint volt.

Farkas András emlékeztetett: a számításnál figyelmen kívül kellett hagyni azokat a napokat, amikor nem volt járulékalapot képező kereset (például táppénz vagy fizetés nélküli szabadság idején). Több jogviszony esetén a járulékplafont jogviszonyonként külön-külön is figyelembe kellett venni, de az összesített plafont nem lehetett túllépni.

A járulékfizetési plafon 2013. január 1-jétől megszűnt, így ettől kezdve a teljes kereset járulékalapnak számít. Ennek két fő következménye lett: egyrészt jelentősen nőttek a nyugdíjkassza bevételei, másrészt a magas keresetűek körében egyre magasabb nyugdíjvárományok alakultak ki, ami növeli a nyugdíjkassza jövőbeni finanszírozási kockázatait.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A járulékplafonra vonatkozó rendelkezéseket a társadalombiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXX. törvény 2012. december 31-ig hatályos szövege tartalmazta, amelyet 2020. június 30-án helyeztek hatályon kívül.