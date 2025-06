A nyugdíj halál esetén meddig jár? Nyugdíj lemondása halál esetén: ügyintézés lépésről lépésre

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025-ben is sokakat érintő kérdés, hogy mi történik a nyugdíj halál esetén, hogyan történik a nyugdíj halál bejelentés, és pontosan meddig jár a nyugdíj halálesetkor. A nyugdíj haláleset esetén számos fontos szabály érvényes, legyen szó belföldi vagy külföldi elhalálozásról. Az elhunyt nyugdíj lemondás sok esetben automatikusan megtörténik, de előfordulhat, hogy nyugdíj lemondása haláleset miatt online vagy papíralapú kérelemre van szükség. Külön figyelmet érdemel a 13 havi nyugdíj elhunyt után kérdése is, hiszen az elhalálozás időpontja meghatározza, hogy a hozzátartozók jogosultak-e a kifizetésre. Cikkünkben most részletesen bemutatjuk, hogy mi történik a nyugdíjjal, ha szerettünk, hozzátartozónk elhunyt. Illetve mit kell tennünk ilyen esetben. Lássuk!

A nyugdíjellátás rendkívül fontos kérdés minden érintett család számára, különösen akkor, ha egy hozzátartozó elhalálozik. A nyugdíj haláleset esetén követendő szabályok pontos ismerete segít elkerülni a kellemetlen félreértéseket és elhúzódó ügyintézést. 2025-ben a nyugdíj halál után menete mellett különösen fontos figyelnünk arra is, hogy változás történt a 13 havi nyugdíj összegek szabályozásában is. Az időpontok, jogosultsági feltételek és az ügyintézés módja jelentősen befolyásolhatja, hogy a hozzátartozók mikor és milyen összegre számíthatnak. Cikkünkben most bemutatjuk, mi történik a nyugdíj halál esetén, hogyan történik a nyugdíj halál bejelentés, és milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az elhunyt nyugdíj lemondás során. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mi történik a nyugdíjjal, ha a nyugdíjas elhunyt? Amennyiben egy nyugdíjas elhalálozik, az elhunyt nyugdíjának sorsa több lépésben rendeződik. A nyugdíj haláleset esetén fennálló teendők meghatározott szabályok szerint zajlanak, amelyeket a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (NYUFIG) hajt végre. A 2025-ben érvényes szabályozás szerint a nyugdíj halál után menete alapvetően attól függ, hogy a haláleset Magyarország területén vagy külföldön következett-e be. Nyugdíj haláleset Magyarországon Hogyan zajlik a nyugdíj lemondása elhalálozás esetén? Ha a nyugdíj haláleset Magyarországon történt, az elhunyt halálának ténye bekerül a központi elektronikus anyakönyvi rendszerbe. Ennek köszönhetően a nyugdíj halál bejelentés hazai esetben automatikusan megtörténik, és a Magyar Államkincstár megkapja az adatokat. Ilyenkor tehát nincs szükség arra, hogy a hozzátartozók külön bejelentést tegyenek, sem személyesen, sem papíron, sem elektronikusan. A haláleset nyugdíj lemondása ilyen esetben automatikusan végbemegy. Nyugdíj haláleset külföldön Más a helyzet azonban akkor, ha a nyugdíj haláleset külföldön következett be. Külföldi halálozás esetén a nyugdíj haláleset bejelentése a hozzátartozók feladata, amelyet 15 napon belül kell megtenniük. A nyugdíj halál után menete ilyen esetben aktív ügyintézést igényel: a házastárs,

gyermek,

unoka,

szülő,

nagyszülő,

testvér

vagy örökös jogosult a bejelentésre. A nyugdíj lemondása haláleset miatt online A bejelentés történhet papíron, postai úton, illetve egyes esetekben az elhunyt nyugdíj lemondás online ügyintézéssel, ügyfélkapun keresztül is lebonyolítható, amennyiben az adott ügytípus elérhető a magyarorszag.hu rendszerében. Ez a lehetőség lényegesen megkönnyíti a nyugdíj lemondása haláleset miatt online ügyintézést. A nyugdíj halál esetén meddig jár? A nyugdíj halál esetén meddig jár kérdése gyakran felmerül a hozzátartozókban. A szabályok szerint a nyugdíj az elhunyt halálának hónapjában még teljes egészében jár. Ez azt jelenti, hogy ha például valaki június 10-én hunyt el, a teljes júniusi nyugdíjat jogosultan folyósítják. A nyugdíj halálesetkor esedékes utolsó havi ellátást a Magyar Államkincstár rendszerint a hónap 10–12. napján utalja a bankszámlára. Ha a haláleset az utalás előtt következik be, de a nyugdíj még nem került kifizetésre, a hozzátartozók a nyugdíj haláleset esetén fennmaradó összeg kifizetését kérelmezhetik. Nyugdíj halálesetkor A nyugdíj halálesetkor fel nem vett ellátás kifizetéséhez külön kérelmet kell benyújtani. Erre szolgál a „Kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez” című formanyomtatvány, ami egy, anyugdíj lemondása halál esetén nyomtatvány, amelyet a fenti linken és a Magyar Államkincstár honlapjáról is lehet letölteni. Az elhunyt nyugdíj lemondás után ez a kérelem biztosítja a jogosult hozzátartozók számára a fel nem vett nyugdíjösszeg kifizetését. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és az öröklési jogcímet igazoló iratokat, például hagyatéki végzést. A kérelem benyújtása történhet postán vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton is, így lehetőség van az elhunyt nyugdíj lemondás online lebonyolítására is. 13 havi nyugdíj elhunyt után Külön figyelmet érdemel a 13 havi nyugdíj elhunyt után kifizetésének szabályozása. 2025-től a nyugdíj elhalálozás esetén alkalmazott szabályok megváltoztak. A 13. havi nyugdíjat minden év februárjában utalja ki a Magyar Államkincstár. Jogosultság akkor áll fenn, ha az elhunyt az előző évben legalább egy napig már nyugdíjas volt, és a februári kifizetés időpontjában is nyugdíjas státuszban állt. Ezért ha a nyugdíj haláleset januárban következik be, a februári 13 havi nyugdíj elhunyt után már nem kerül kifizetésre. Ha viszont a haláleset februárban történik, akkor a 13 havi nyugdíj elhunyt után teljes összege még jár, és azt a hozzátartozók a megfelelő eljárás keretében igényelhetik. Összefoglalás A nyugdíj haláleset után menete tehát alapvetően attól függ, hogy a haláleset hazai vagy külföldi, illetve mely hónapban következett be. A Magyar Államkincstár a nyugdíj haláleset esetére vonatkozó teljes körű tájékoztatást hivatalos weboldalán nyújt, ahol a letölthető formanyomtatványok is megtalálhatók, ide kattintva. Összességében elmondható, hogy a nyugdíj haláleset hazai kezelése az elektronikus nyilvántartás révén egyszerűsödött, míg külföldi elhalálozásnál aktív közreműködést igényel a hozzátartozóktól a nyugdíj halál után menete során. A 13 havi nyugdíj elhunyt után vonatkozó új szabályok ismerete pedig különösen fontos a pontos jogosultság megítéléséhez.

Címlapkép: Getty Images

