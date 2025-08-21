A meghirdetett mennyiségnél 29,5 milliárd forinttal nagyobb összegben, 74,5 milliárd forintért értékesített államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Komoly összeget kaphatnak a magyar nyugdíjasok: így lehetséges ez
Tizennégy évvel a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása után a nyugdíjcélú megtakarítások ismét elérték a 3 000 milliárd forintot, ám a GDP-arányos mutató továbbra is rendkívül alacsony nemzetközi összehasonlításban - írja a Portfolio.
A 2010-2011-es magán-nyugdíjpénztári átalakítás során a kormány közel 3000 milliárd forintnyi megtakarítást csoportosított vissza az állami költségvetésbe. A drasztikus beavatkozás következtében a lakosság nyugdíjpénztári vagyona a 2010 végi 4123 milliárd forintról 2011 első negyedévének végére 1224 milliárd forintra zuhant.
Az MNB legfrissebb adatai szerint 2025 második negyedévében a nyugdíjpénztári vagyon újra átlépte a 3000 milliárd forintos határt, pontosan 3015 milliárd forintot ért el. Ez az összeg azonban jelentősen kevesebb megtakarító között oszlik meg, mint a 2011 előtti időszakban.
A magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása drámai hatással volt a taglétszámra: míg 2010 végén még 3,12 millió tagot számláltak a pénztárak, 2011 végére ez a szám mindössze 100 ezerre csökkent, ami 97%-os zuhanást jelent. 2023-ra pedig további felére, 51 ezerre apadt a tagság. Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma ennél jóval stabilabb maradt: a 2010-es 1,298 millióról 2023-ra 1,073 millióra mérséklődött.
A statisztikákból kitűnik, hogy a magánnyugdíjpénztárakban elsősorban az átlag feletti megtakarítással rendelkezők maradtak bent. Az egy főre jutó átlagos vagyon a 2010-es 996 ezer forintról 2011-re 2,27 millió forintra ugrott, 2023-ra pedig már 5,98 millió forintra emelkedett. Az önkéntes nyugdíjpénztárakban ez a mutató szerényebb növekedést mutatott: a 2010-es 664 ezer forintról 2024 végére 2,11 millió forintra nőtt.
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország továbbra is gyengén teljesít a nyugdíjcélú megtakarítások terén. A GDP-arányos nyugdíjpénztári tartalékok szintje a 2011-es átalakítás során 15%-ról 4%-ra zuhant, és azóta is stagnál – 2024-ben 3,6%-on állt.
Ez az érték messze elmarad a fejlett országok mutatóitól, ahol nem ritka a GDP 40%-át kitevő nyugdíjcélú megtakarítási állomány sem. Az OECD 2024-es előzetes adatai szerint Magyarországon a nyugdíjpénztári és egyéb nyugdíjcélú megtakarítások figyelembevételével mindössze 4,8%-os GDP-arányos nyugdíjvagyon mutatható ki.
A nyugdíjcélú megtakarítások alacsony szintje különösen aggasztó az elöregedő társadalom kontextusában, ahol egyre nagyobb nyomás nehezedik a folyó finanszírozású nyugdíjrendszerre. A szakértők szerint ezt a problémát erős tőkefedezeti nyugdíjpillérekkel lehetne orvosolni, amihez elengedhetetlen lenne a szélesebb körű részvétel és a jelentősebb egyéni vagyonfelhalmozás a nyugdíjcélú megtakarítási konstrukciókban.
Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt.
A 2025-ös évben Magyarországon a 65 éves és idősebb népesség száma meghaladta az 1,97 millió főt, ami a teljes lakosság körülbelül 20,6%-át teszi ki. De...
Nagyjából 7,5 egészséges évre számíthatnak még a magyarok, ha elérik a 65 éves életkort.
Mára minden nyolcadik 65-74 éves magyar még aktív a munkaerőpiacon, a 75 év felettieknek pedig közel 2 százaléka.
Farkas András emlékeztetett: a számításnál korábban figyelmen kívül kellett hagyni azokat a napokat, amikor nem volt járulékalapot képező kereset.
A Magyar Államkincstár részletes tájékoztatót tett közzé a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban,
A KSH adatai alapján a 65 éves és idősebb társaink nagyon szűkös megélhetéséhez jelenleg minimum havi 140 ezer forintra van szükség.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint a nyugdíjasok 1,5%-os emelésre számíthatnak.
Megjelent a nyugdíjasok élelmiszerutalványáról szóló végleges rendelet a Magyar Közlönyben.
Az Országos Nyugdíjas Parlament új nyugdíjszámítási rendszert javasol, amely a bérnövekedéshez kötné az idősek juttatásait.
