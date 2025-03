Erre már sokan vártak: igényelhető a nyugdíjas otthonfelújítási támogatása, ők jogosultak

A mai naptól vehetik igénybe a nyugdíjasok a vidéki ottfonfelújítási támogatást, amelynek keretében 3 millió forint önerő mellé 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető az 5000 főnél kevesebb lakost számláló kistelepüléseken az otthonuk felújítására. Bár ez a lehetőség a nyugdíjasok számára még csak most indult, a gyermekkel rendelkező családok számára ez már januártól elérhető, így fontos tudnivalók és tapasztalatok máris vannak, hiszen az a Piramis Építőház Kft. pályázati tanácsadó csoportjánál máris több mint 120 pályázni szándékozó idős ember jelentkezett, az igényeikről és az adódó nehézségekről pedig pontos kimutatást készítenek.

Akik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjban vagy – a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltését követően – özvegyi nyugdíjban, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló törvény szerint – a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltését követően – rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, illetve korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesülnek, ideértve azt is, akinek esetében a folyósítást szüneteltetik, azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak esetén szintén közösen, együttes igénylőként.

A pályázni szándékozók közül a legtöbben nyílászáró cserére (34 százalék), tető cseréjére (28 százalék), homlokzati hőszigetelésre (27 százalék), kül- vagy beltéri festésre (27 százalék) és fürdőszoba felújításra (26 százalék) igényelnék a támogatást, ezen felül – de jóval kisebb arányban – szerepel még a tervek között fűtés korszerűsítés, klíma beépítés, erkély és teraszfelújítás, kémény rekonstrukció vagy éppen a beépített bútorok cseréje is, hiszen a támogatás a felújítási munkálatok roppant széles skálájára igénybe vehető, és ezek kombinálhatóak is egymással. A határ tehát a csillagos ég. Vagy mégsem.

A pályázati tanácsadó csoportnál visszatérő probléma, hogy számos idős ember rég átíratta már a házát a gyermekeire vagy az unokáira, és csak élete végéig tartó haszonélvezeti joggal lakik benne.

Sok nyugdíjas azért nem fogja tudni igényelni ezt a támogatást, mert a tulajdonviszonyt igazolniuk kell, a haszonélvezeti jog erre nem jogosít fel. Megítélésünk szerint ezt a problémát orvosolnia kellene a jogalkotónak, mert azok a nyugdíjasok, akik a családi házukat korábban átíratták az utódokra meglehetősen felülreprezentáltak, így ez sok embert érint. Ebben a felújítási programban kisebb nagyobb beruházásokkal komoly értéknövekedést lehetne elérni az ingatlannál, és sokan pályáznának olyanok, akik előrelátóan a gyerekek és az unokák javára szeretnének eljárni még akkor, amikor erejük engedi, de ezt a haszonélvezeti joggal nem tehetik meg

– mondja Juhász Attila, az Piramis Építőház ügyvezetője, és az országos lefedettségű Újház Zrt. igazgatóságának az elnöke. Juhász Attila szerint jó hír, hogy a mostani pályázati kiírás tartalmilag és a szükséges adminisztrációt tekintve is nagyban hasonlít a 2021-2022-ben futó otthonfelújítási támogatáshoz. Azt akkor a relatív egyszerűsége miatt rendkívül sokan vettek igénybe, nem úgy, mint a tavaly júliusban indult energiahatékonysági otthonfelújítási támogatást, amelynek a bonyolult papírmunkája nemcsak az igénylőkre, de az összes többi szereplőre (energiahatékonysági szakértő, építőipari kivitelező, bank) is túl nagy terhet és felelősséget hárított. Ugyancsak jó hírként élik meg sokan, hogy ebben a programban nem kötelező eleme a támogatásnak a banki hitel igénybevétele, ami sokakat eltántorított az energiahatékonysági programtól, de opcionálisan kedvezményes kamattámogatott konstrukcióban erre is van lehetőség.

Különbségek és újdonságok természetesen vannak. A tapasztalattok szerint sokan nem tudják, hogy ha valaki, aki 2021-2022-ben már igényelt otthonfelújítási támogatást, akkor annak összegét most le kell vonni az igényelhető támogatásból. Egy példával szemléltetve: ha valaki akkor 2 millió forintos támogatással összesen 4 millió forint értékű felújítási munkát végzett el, akkor az igényelhető 3 millióból most csak 1 millió forintra pályázhat egy 2 millió forintos munkához.

Ugyancsak különbség, hogy a támogatás igénybevételéhez most komolyabb és gyakoribb ellenőrzések várhatók. Az ügyintézők erre sok esetben felhívják a pályázók figyelmét, és arra is, hogy nagy eséllyel utólagos helyszíni szemlére is számítaniuk kell. Talán a régebbi kedvezőtlen tapasztalatoknak tudható be az is, hogy a mostani támogatás igénybevételéhez a korábbinál részletesebb munka- és építőanyag elszámolást kérnek a pályázóktól. „2021-22-ben elég volt beírni, hogy 30 négyzetméter csempe, ugyanennyi burkolás”, a mostani tapasztalatunk alapján tételesen fel kell sorolni a beépített anyagok pontos típusát, valamint jobban ki kell részletezni az elvégzendő munkákat is, ellenkező esetben hiánypótlásra lehet számítani.

„A feltételek elég nyitottak ahhoz, hogy ki-ki kedve szerint álljon neki a lakása, vagy a háza felújításának, a támogatási összeg pedig sok mindenre elég ahhoz, hogy a nyugdíjas emberek komoly értéknövekedést érjenek el az ingatlanjaikon” – mondja Juhász Attila, aki szerint a haszonélvezeti joggal használt épületek és lakások pályázati körbe vonása nagyot lendíthetne még a nyugdíjasok aktivitásán. „Az új támogatás mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy az építőipar lakásfelújításban és korszerűsítésben érdekelt több tízezer építőipari mikro és kisvállalkozó túllépjen az elmúlt időszak nehézségein” – mondja Juhász Attila.