Özvegyi nyugdíj 2025: így nyújtható be a kérelem, ezek a feltételei, összege

Az élettárs, házastárs elvesztése minden életkorban megrázó esemény, ami sajnálatos módon nemcsak megnövekedett lelki, hanem anyagi teherrel is együtt járhat. Ilyen esetekben nagy segítséget nyújthat a társát túlélő számára az özvegyi nyugdíj nevű juttatás. Járjunk utána, hogyan igényelhető özvegyi nyugdíj 2025 évében, melyek az özvegyi nyugdíj feltételei és mi mindent érdemes tudnunk az ideiglenes özvegyi nyugdíj, illetve az özvegyi nyugdíj feléledése kapcsán!

Cikkünkben minden, az özvegyi nyugdíj 2025 évi igényléséhez kapcsolódó kérdést megválaszolunk: tudd meg, melyek az özvegyi nyugdíj feltételei, hogyan történik az özvegyi nyugdíj igénylése és mire van szükségünk hozzá az özvegyi nyugdíj kérelem leadásán felül. Mi a teendő az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejárta után és hogyan zajlik az özvegyi nyugdíj feléledése? Melyek az özvegyi nyugdíj szabályai, hogyan igényelhető saját jogon öregségi nyugdíj és özvegyi nyugdíj egyszerre?

Mi az özvegyi nyugdíj lényege, kinek jár?

Az özvegyi nyugdíj a magyarországi nyugellátások egy speciális típusa, ami – ahogy ez a juttatás nevéből is kiderül – az elhunyt (bizonyos esetekben az eltűntnek nyilvánított), nyugellátásra jogosult vagy nem jogosult személyek házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának vagy elvált házastársának jár, abban az esetben, ha ez elhunyt félre és az özvegyre nézve is teljesülnek az özvegyi nyugdíj feltételei.

Egy özvegy összesen három alkalommal kaphat elhunyt élettársa vagy házastársa után özvegyi nyugdíjat. Első alkalommal közvetlenül a társa halála után – ezt ideiglenes özvegyi nyugdíjnak nevezzük. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejárta után a juttatás még kétszer folyósítható (harmadjára végleges özvegyi nyugdíjjá válik), azaz „feléleszthető”, amennyiben az özvegy életében olyan nehezítő körülmények következnek be (pl. megváltozott munkaképesség), amelyek a továbbiakban is jogosulttá teszik az ellátás igénybevételére.

Az özvegyi nyugdíj eseteit és a juttatás igénylésének, folyósításának szabályrendszerét az özvegyi nyugdíj jogszabály (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény) írja le: az özvegyi nyugdíj törvényben meghatározott feltételek egyrészt magukban foglalják az elhunyt és az özvegy életkorát, szolgálati idejét és a pár együttélésének körülményeit, továbbá azt, hogy milyen esetekben jár az özvegyi nyugdíj, beleértve az ideiglenes özvegyi nyugdíj juttatását, illetve az özvegyi nyugdíj első és második feléledését is.

Özvegyi nyugdíj 2025: mi változott?

Maga az özvegyi nyugdíj jogszabály az özvegyi nyugdíj feltételei és a juttatás szabályai tekintetében idén nem változott.

2025. januárjától 3,2%-kal emelkedtek a magyar nyugdíjak és a nyugdíjhoz kapcsolódó egyéb ellátások összegei,

többek között (pl. baleseti hozzátartozói nyugellátás, korhatár előtti ellátás, rehabilitációs ellátás és árvaellátás) az özvegyi nyugdíj összege is.

Az özvegyi nyugdíj feltételei – az elhunyt (eltűnt) személy részéről

Az özvegyi nyugdíj feltételei kapcsán először vizsgáljuk meg, milyen kritériumoknak kell teljesülnie az elhunyt, eltűnt személy esetében, akinek alapvetően az életkorát és a szolgálati idejét nézik, amelybe beleszámolandó a rokkantsági, illetve a baleseti rokkantsági nyugdíj és a rokkantsági ellátás, továbbá a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton folytatott tanulmányok időtartama is (1998. január 1-ig, egy képesítésre vonatkozóan). Ezeknek tekintetében az özvegyi nyugdíj folyósítása azoknak az elhunyt/eltűnt személyeknek az özvegyei számára jár:

akik saját jogú öregségi nyugdíjban részesülnek (vagyis nyugdíjasként halnak meg), akik korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy táncművészeti életjáradékban részesülnek, vagy halálukig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezték;

akik 22 éves koruk előtt és az iskolai tanulmányaik megszűnését követő 180 napon belül vagy minimum 2 év szolgálati időt letöltve hunynak el;

akik 22-25 éves koruk közt hunynak el, minimum 4 év biztosítási jogviszonnyal;

akik 25-30 éves koruk közt hunynak el, minimum 6 év biztosítási jogviszonnyal;

akik 30-35 éves koruk közt hunynak el, minimum 8 év biztosítási jogviszonnyal;

akik 35-45 éves koruk közt hunynak el, minimum 10 év biztosítási jogviszonnyal;

akik 45. életévüket betöltve veszítik életüket, minimum 15 év biztosítási jogviszonnyal a hátuk mögött.

Abban az esetben is jár az özvegyi nyugdíj 2025 évében az elhunyt özvegye számára, amennyiben az elhunyt személy még életében nem teljesítette a fent leírt, életkorához hozzárendelt szolgálati időt, viszont egy alacsonyabb életkorhoz tartozó szolgálati időt megszerzett, ezt követően pedig nem volt szolgálati idejében 30 napnál hosszabb, nem keresőképtelenségre visszavezethető megszakítás.

Az özvegyi nyugdíj feltételei – az özvegy részéről

Ahogy a fentiekben jeleztük, az özvegyi nyugdíj juttatása nem csak házastárs esetében járhat – az özvegyi nyugdíj törvény 2025 évében változatlanul több eshetőséget is megkülönböztet, melyek között az élettársi, az elvált és a nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíj eseteit emelik ki.

Jár az özvegy számára az élettársi özvegyi nyugdíj, ha az özvegy és az elhalálozott élettárs a halála előtt

minimum 10 éve, megszakítás nélkül együtt élt, bizonyíthatóan (a jogosultság elismeréséhez szükséges időtartam alatt azonos lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkeztek, és az együttélés ellenkezőjére utaló tény, körülmény nem merül fel az eljárás során);

vagy ha minimum 1 éve, megszakítás nélkül együtt éltek és van közös gyermekük.

Az élettárs utáni özvegyi nyugdíj nem folyósítható azok számára, akik az élettársi kapcsolatuk megléte alatt özvegyi vagy baleseti özvegyi nyugdíjban részesültek.

Abban az esetben, ha a házasság megkötésekor az özvegy már elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, csak akkor jogosult az özvegyi nyugdíj folyósítására, ha:

a párnak már van közös gyermeke korábbi együttélésükből,

vagy ha a pár a házasságkötéstől számítva minimum 5 éven keresztül megszakítás nélkül együtt élt.

Özvegyi nyugdíj elvált özvegy esetében

Alapvetően az elvált, vagy legalább egy éve különélő házastársak részére nem jár özvegyi nyugdíj, azonban van egy kivétel, ami erősíti a szabályt. Ahogy a fentiekben megírtuk, az özvegyi nyugdíj nem csak az elhunytak, eltűntek megözvegyült élettársainak vagy házastársainak jár, hanem az elvált özvegyeknek is, abban az esetben, ha az özvegy a volt házastársa haláláig tartásdíjban, köznyelven „asszonytartásban” részesült (vagy ha az özvegy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg) – azonban

ebben az esetben az özvegyi nyugdíj összege nem lehet magasabb a tartásdíj összegénél!

Ideiglenes özvegyi nyugdíj

Az özvegyi nyugdíj alapvetően egy olyan juttatás, amely átmeneti segítséget nyújt az özvegy részére – ezért nevezzük úgy, hogy ideiglenes özvegyi nyugdíj -, azonban a későbbiekben az özvegyi nyugdíj még kétszer „feléledhet”.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a társa halálát követő 1 éven keresztül jár az özvegynek (az elhalálozás napjától számolva); 1,5 évnél fiatalabb közös gyermek esetén a gyermek 18 hónapos koráig folyósítható az ellátás, tartósan beteg/fogyatékos gyermek esetén pedig a gyermek 3. életévének betöltéséig jár.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj 2025 évében változatlanul minden jogosultat (házastársat vagy élettársat, bejegyzett élettársat, elvált/különélő házastársat) annak életkorára, egészségi állapotára és árvaellátásra jogosult gyermekére való tekintet nélkül egyformán megillet. Amennyiben a fent említett özvegyi nyugdíj határidők bármelyike lejár, maga az özvegyi nyugdíj jogosultsági idő is véget ér.

Mi jön az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejárta után?

Amennyiben az özvegyi nyugdíj jogosultsági ideje lejárt, az özvegynek lehetősége van még két alkalommal feléleszteni a juttatást.

Az özvegyi nyugdíj első feléledése

Az özvegyi nyugdíj feléledése azoknak jár,

akik az elhunyt házastársuk, élettársuk halálának időpontjában már betöltötték a nyugdíjkorhatárt;

akiknek az egészségügyi állapota legfeljebb 50%-os (megváltozott munkaképességű személyek);

akik legalább 2 gyermeket vagy egy tartósan beteg/fogyatékkal élő gyermeket nevelnek és az elhunyt jogán árvaellátásra jogosultak;

illetve akiknél az előző két özvegyi nyugdíj feltétel közül valamelyik létrejön a házastárs halálát követő 10 éven belül.

Szintén feléleszthető az özvegyi nyugdíj, ha az özvegy az elhunyt fél halálától számolva 10 éven belül betölti a (haláleset évében érvényes) öregségi nyugdíjkorhatárt. Ebben az esetben viszont kizáró ok a nők kedvezményes nyugdíjba vonulása. Elvált özvegyek esetében az özvegyi nyugdíj feléledése csak akkor következhet be, ha a feltételek egyike a különélés kezdetének időpontjától 10 éven belül következik be.

A feléledt özvegyi nyugdíj megszűnik, ha az özvegy még az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt új házasságot köt, vagy ha azonos neműek közötti élettársi kapcsolatot jegyez be. Abban az esetben is megszűnik az özvegyi nyugdíj, ha felülvizsgálják az özvegy munkaképességét és az eredmények szerint az egészségi állapota meghaladja az 50%-ot (azaz már nem megváltozott munkaképességű személy), illetve, ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás (árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíj).

Az özvegyi nyugdíj második feléledése: végleges özvegyi nyugdíj

Az özvegyi nyugdíj 2025 évében változatlanul másodjára is feléleszthető abban az esetben, ha az özvegyi nyugdíj megszűnése nem egy új házasság megkötésének a következménye volt – ezt nevezik végleges özvegyi nyugdíjnak is. A másodjára felélesztett özvegyi nyugdíj feltétele, hogy az özvegynek a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén 10 éves határidőn belül be kell töltenie az elhunyt halála időpontjában irányadó nyugdíjkorhatárt (a társ 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén 15 éven belül), vagy hogy az özvegy egészségi állapota legfeljebb 50%-os lehet.

Mennyi az özvegyi nyugdíj összege 2025-ben?

Az özvegyi nyugdíj összege 2025 évében továbbra is attól függ, hogy melyik özvegyi nyugdíj típus jár az elhunyt hozzátartozójának:

az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege az elhunyt társ öregségi nyugdíjának a 60%-a.

Az özvegyi nyugdíj összege az özvegyi nyugdíj első és második feléledését követően:

ha a jogosult egyéb járadékban (rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban) nem részesül, továbbra is az elhunyt társ öregségi nyugdíjának 60%-a jár;

ha pedig az özvegy részesül a fenti egyéb járadékok egyikében, vagy árvaellátásra jogosult gyermekek eltartása címén kapja az özvegyi nyugdíjat, akkor az özvegyi nyugdíj összege 2025-ben 30%-ra csökken.

Folyósítható öregségi és özvegyi nyugdíj egyszerre?

Igen: a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj/baleseti özvegyi nyugdíj 2025. január 1-től legfeljebb havi 151 985 Ft összeghatárig folyósítható együttesen. Ez a szabály érvénes abban az esetben is, ha saját jogú öregségi nyugdíjat mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, vagy özvegyi járadékkal folyósítanak együtt. A 30%-os özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú nyugdíjának az összegére való tekintet nélkül jár (az özvegyi nyugdíj feléledése, végleges özvegyi nyugdíj esetén).

Mikortól folyósítható az özvegyi nyugdíj és meddig jár?

Az özvegyi nyugdíj folyósítása akkortól válik elérhetővé az özvegy számára, amikor a társa halálának vagy eltűnésének megállapításáról jogerős bírósági végzés születik:

az öregségi nyugdíj folyósítás kezdete a végzésben megállapított halál (vagy eltűnés) dátuma.

Az özvegyi nyugdíj igénylése 2025-ben

Amennyiben mind az özvegy, mind az elhunyt megfelel az özvegyi nyugdíj feltételeinek, az özvegyi nyugdíj igénylés folyamata személyes ügyintézés keretei között nem nyugdíjas elhunyt esetében az illetékes fővárosi és megyei nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalban intézhető. Az özvegyi nyugdíj igénylés postai úton is lehetséges (a postacím egységesen: Budapest 1916).

Öregségi nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban részesülő elhunyt esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatain lehet az ügyet személyesen vagy postai úton (a postacím egységesen: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Budapest 1820) elindítani. Az özvegyi nyugdíj kérelem leadása elektronikus ügyintézés keretei között bármelyik esetben a magyarorszag.hu oldalán Ügyfélkapu+ regisztrációval lehetséges.

Fontos: az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása nem hivatalból történik, azaz nem jár automatikusan az özvegy számára, neki kell kérvényeznie azt! Az özvegyi nyugdíj feléledése esetén szintén az özvegynek kell kérelmet leadni!

Az özvegyi nyugdíj ügyintézési határidő alapesetben 45 nap, indokolt esetben 60 nap. Az eljárás illetékmentes.

Az özvegyi nyugdíj igénylése visszamenőleg

Amennyiben egy, az özvegyi nyugdíj feltételeinek megfelelő személy bármilyen okból kifolyólag nem adta le a kérelmet társa elvesztését követően, az özvegyi nyugdíj visszamenőleg 6 hónapra folyósítható (jogerős bírósági végzés esetén, ha a bírósági végzést követő 6 hónapon belül benyújtjuk a kérelmet, akkor ennél régebbi özvegyi nyugdíj összege is folyósítható.

Özvegyi nyugdíj kérelem 2025

Az özvegyi nyugdíj igényléséhez kapcsolódó dokumentumok és a pótlólapok a Magyar Államkincstár oldaláról letölthetők. Fontos tudnunk, hogy két külön kérelem vonatkozik az igénylőkre, attól függően, hogy az elhunyt részesült-e még életében nyugellátásban vagy valamilyen korhatár előtti ellátásban:

özvegyi nyugdíj kérelem nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban részesült elhunyt esetén; özvegyi nyugdíj kérelem nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban nem részesült elhunyt esetén.

A kérelmet célszerű a haláleset bekövetkezését követően mihamarabb leadniuk az özvegyeknek – ehhez szükség lesz az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatára (vagy az elhunyt személyt halottnak/eltűntnek nyilvánító bírói végzésre).

Milyen egyéb dokumentumokra lesz szükség?

Házastársaknál a házastársi anyakönyvi kivonat szükséges, bejegyzett élettársaknál a bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonatot kell tudni bemutatni.

Élettársi özvegyi nyugdíj igénylés esetén a lakcímkártya felmutatását kérhetik, amellyel bizonyíthatja az özvegy, hogy az elhunyttal együtt élt – ha az élettársi kapcsolat hatósági igazolvánnyal nem bizonyítható, tanúnyilatkozatra van szükség.

Elvált özvegyi nyugdíj esetében az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot a tartásdíj fizetésére kötött egyezséget jóváhagyó vagy a tartásdíjfizetésre kötelező jogerős bírósági határozattal, vagy közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozattal kell igazolni.

Megváltozott munkaképességű özvegyeknek az egészségi állapotukat minősítő, rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakhatósági állásfoglalást kell mellékelniük – ennek hiányában be kell mutatniuk a munkaképesség-változás véleményezése céljából kiállított háziorvosi beutalót és az EESZT-ben nyilvántartott egészségügyi dokumentumaikat.

Özvegyi nyugdíj kérelem 2025: árvaellátás, tartós betegség, fogyatékosság esetén

Az özvegyi nyugdíj kérelem leadása mellett egyéb kiegészítő dokumentumokra is szükség lehet a házastársi/élettársi kapcsolatot igazoló okiratokon túl. Árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén igényelt özvegyi nyugdíj igénylése esetén a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata szükséges. Tartósan beteg/fogyatékkal élő 18 év alatt gyermek nevelése esetén az emelt összegű családi pótlékra való jogosultságot alátámasztó igazolás vagy szakorvosi igazolás szükséges.

Tartósan beteg/fogyatékkal élő 18 év fölötti gyermek nevelése esetén a gyermek megváltozott munkaképességét, magasabb összegű családi pótlékra, vagy fogyatékossági támogatásra való jogosultságát alátámasztó rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakvéleményt és szakhatósági állásfoglalást kell bemutatni az özvegyi nyugdíj igényléséhez, vagy a családtámogatási kifizetőhely, illetve a családtámogatási ügyekben eljáró kormányhivatal által kiállított dokumentumot kell csatolni. Ezeknek hiányában a gyermek egészségügyi dokumentációját vizsgálják.