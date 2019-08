Súlyos hónap vár a nagycsaládosokra: fizetniük kell, ez padlóra küldheti őket

Mához két hétre, szeptember másodikán kezdetét veszi a 2019/2020-as tanév. A beiskoláztatás azonban nem olcsó mulatság, a költségek, főleg több gyermek esetén könnyen az egekbe szökhetnek. Erről, az anyagilag "viszontagságos" időszakról kérdeztük Kardosné Gyurkó Katalint, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét, mennyire terhelik meg augusztus utolsó hetei a magyar nagycsaládosokat. Illetve beszélgettünk arról is, nagyjából mennyibe kerül a tanszerek és egyéb, az iskolához szükséges eszközök beszerzése, kiknek jár ingyen tankönyv, valamint, hogy a családok miként tudnak sikeresen spórolni tanszervásárláskor.

Pénzcentrum: Tapasztalataik szerint mennyire megterhelő a magyar (nagy)családoknak az iskolakezdés?

Gyurkóné Kardos Katalin: Az iskolakezdésből adódó feladatokat és kiadásokat a legtöbb család, így a nagycsaládosok megérzik. Gondoljunk bele, hogy mindenből annyival többre van szükség, ahány iskoláskorú van a családban. Ehhez azonban hozzá tartozik, hogy a nagycsaládok valószínűleg az újrahasznosítás bajnokai, hiszen egy tolltartó, egy iskolatáska családon belül örökölhető, ahogy a ruhák, cipők egy része is. De előfordulnak nem várt helyzetek, amikor még fontosabbá válik, hogy legyen segítség. Mi nagycsaládosok ilyen közösség vagyunk: ismerjük egymást, tudjuk, kinek van szüksége segítségre.

Milyen tendenciák figyelhetők meg az utóbbi években, kisebb vagy nagyobb megterhelést jelent az iskolakezdés a magyar (nagy)családoknak?

Mindenképpen kisebb terhet jelent, hiszen ez függ a család anyagi helyzetétől, likviditásától is. Ha arra gondolok, hogy a családi adókedvezményeknek köszönhetően évről évre több és több marad a családok zsebében, vagy arra, hogy a nagycsaládosok számára teljesen ingyenesek a tankönyvek, sőt jövőre már minden évfolyamon mindenki számára az lesz, akkor ez mindenképp igaz. Idén a tartós beteg, a három- vagy többgyermekes családban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, fogyatékossággal élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult diákok kapnak ingyenes tankönyvet a 10 évfolyam fölött. A likviditás szempontjából is fontos, hogy a családtámogatásokat korábban utalják épp azért, hogy mindenki számára zökkenőmentesebb legyen az iskolakezdés.

Vannak-e adataik arról, hogy mennyibe kerül egy 2-3-vagy több gyermekes családnak a tanévre való felkészülés?

Az összeg nagysága eltérő lehet nagycsaládonként, hiszen különféle szempontok alapján vásárolunk. van, aki az olcsóbb termékeket választja, vannak, akik egy kicsivel drágább, de tartósabb eszközöket részesítik előnyben.

Úgy gondolom, hogy a 20 ezer forinttól egészen 80 ezer forintig lehet költeni egy gyermek iskolakezdésére, amiben a legfontosabb papír- és írószerek, a tornazsák, a nagyobb összeg esetén pedig az iskolatáska is megtalálható.

Tapasztalataik szerint miből finanszírozzák az augusztusi többletköltségeiket a magyar családok, megtakarítás-hitel-állandó kereset?

Szerencsére egyre többen készülnek fel az iskolakezdésre, és már korábban elkezdenek félretenni erre a célra. Tapasztalataim szerint ők vannak a legtöbben. Biztosan vannak, akik állandó keresetükből is meg tudják ezt oldani, de hitelfelvevőkkel együtt ők kevesebben vannak. Sokan vannak, akik családi- és baráti segítséget kapnak, s így oldják meg.

Milyen tippeket tudna adni a NOE a családoknak, miként tudnak spórolni a tanvékezdéssel járó költségeken?

A legfontosabb a gondos kalkuláció. Egyrészt annak felmérése, hogy mi az, amiből nem kell újat, vagy többet vásárolni, másrészt annak pontos kiszámítása, hogy mire lesz ténylegesen szükség.

Ezt követően érdemes végiggondolni, hogy egyszerre kell-e vásárolnunk, vagy vannak olyan tételek, amiket később is be tudunk szerezni. érdemes a családi- és baráti kört megkérdezni, hogy van-e náluk olyan tanszer (iskolatáska, tolltartó, stb.), amelyre nekik már nincs szükségük, de jó állapotúak. S ahogy említettem a NOE is segít, ahol tud.