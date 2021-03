Nagyon sok magyar választja ezt a bankolási módszert: tudnak valamit?

A fizetéstechnológiai cég szerint a bankoknak és pénzügyi szolgáltatóknak fontos szerepe van abban, hogy a digitális pénzügyek gyors, kényelmes és biztonságos megoldást jelentsenek a felhasználók számára.

A Mastercard éves felmérése szerint a mobilbankot használók aránya először haladta meg az 50 százalékot a bankkártyával rendelkezők körében. A hagyományos ügyintézésnek a pandémia is gátat szabott, de az adatok alapján a mobilbankolás népszerűsége évek óta dinamikusan nő. Két éve még csak a megkérdezettek 13 százaléka használt ilyen alkalmazást, ez az arány 2020-ra már elérte az 56 százalékot. Korosztályos bontásban a fiatalok (18-34 évesek) a legaktívabbak, itt 65% a felhasználók aránya, de ez a legidősebb vizsgált korosztályban (50-64 évesek) is közelít az 50 százalékhoz.

"A kutatásunk rámutatott, hogy 97 százalékos okostelefon penetráció mellett a többség banki ügyeit is ezeken az eszközökön szeretné intézni. Ma már néhány másodperc alatt ellenőrizhetjük egyenlegünket, küldhetünk azonnal pénzt, vagy indíthatunk utalást. Fontos, hogy a mobilunkban elérhető pénzügyi lehetőségeink egyre inkább bővüljenek, miközben használatuk folyamatosan egyszerűsödik. Ide tartoznak az olyan fejlesztések is, mint a számlaalapú bolti vagy webshopos fizetés, a nyílt bankolási megoldások, de az azonnali átutalás is. Az a szolgáltató könnyen versenyelőnybe kerülhet, aki először tesz elérhetővé ilyen innovatív funkciókat ügyfelei számára" - mondta Eölyüs Endre a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A használt mobilbanki funkciók közül legtöbben a banki átutalást említették (74%), de sokan itt ellenőrzik az egyenlegüket (71%) és nézik át korábbi tranzakcióikat (62%). Ez utóbbi tekintetében több mint 10 százalékos a növekedés egy év alatt. Érdekesség, hogy a fiatalok a többi korosztályhoz képest valamivel ritkábban említették az átutalást a gyakran használt mobilbanki funkciók között, de szívesebben használják az ilyen applikációkat pénzküldésre (47%), mint a 35-49 évesek (40%), vagy az 50-64 évesek (34%).

A Mastercard arra is kíváncsi volt, hogy a mobilbanki applikációt nem használók milyen indokkal mondanak nemet a digitális bankolásra. 38% inkább az online, webes szolgáltatást használja, ez az arány a fiataloknál alacsonyabb (27%), de jóval átlag feletti a férfiak körében (45%). Érdekesség, hogy a mobilbanki appot nem használó fiatalok közül minden tizedik (12%) kipróbálta már ezt a lehetőséget, de nem szerette. A fentiek mellett a biztonság hiányát is minden ötödik felhasználó kétségbe vonta (19%).

Ma már a jó ügyfélélmény és a biztonság nem valami plusz, hanem alapelvárás kell, hogy legyen, mindezekről pedig fontos, hogy az ügyfelek is tudjanak, sőt, kétségük se férjen ahhoz, hogy adataik jó kezekben vannak. (...)

- mondta a kutatás eredményeire reagálva Racskó Tamás, a Mastercard üzletfejlesztési menedzsere. "Az Egyesült Királyságban működő Faster Payments rendszer jó példa arra, hogy milyen hatalmas potenciál van az azonnali fizetési rendszerek és innovatív fizetési megoldások összekapcsolásában. A Faster Payments-nek köszönhetően a felhasználók pénzt küldhetnek ismerőseiknek, ehhez pedig elég egy telefonszám, de ugyanúgy fizetési kérelemre is van lehetőség. Az előző hónapban a rendszer közel 238 millió fizetést dolgozott fel, egy-egy tranzakció pedig néhány másodpercig tartott csupán" - tette hozzá a szakértő. A biztonság mellett a mobilbankolás felhasználói élményét is javíthatják a pénzügyi szolgáltatók, például, ha átláthatóbbá teszik a vásárlási tranzakciók utánkövetését.

