A BMW új stratégiát mutatott be a befektetőknek, amellyel a helyi termelés bővítésével, költségcsökkentéssel és új modellek bevezetésével kívánja helyreállítani megcsappant jövedelmezőségét
Kiszakadt a zsák a tőzsdéken: mélyponton az OTP, kilőtt az arany és hatalmasat robbantott a Boeing
Többnyire emelkedéssel indult a szerdai kereskedés az amerikai tőzsdéken, miután a vártnál kedvezőbb inflációs adatok mérsékelték az októberi kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat. A dollár gyengült, az arany 4200 dollár fölé drágult, miközben az OTP napközben június óta nem látott mélypontra esett. A vállalati hírek közül a Boeing jelentős hadiipari megrendelése és a Volkswagen újabb átalakítási lépése került előtérbe.
Az amerikai nyitást követően a Nasdaq 0,6, az S&P 500 pedig 0,4 százalékos pluszban állt, a Dow Jones ugyanakkor 0,1 százalékkal csökkent. A technológiai részvényeket különösen támogatta, hogy az amerikai makroadatok közlése után a befektetők már valamivel nagyobb esélyt adtak az októberi kamattartásnak, mint az újabb szigorításnak.
A deviza- és nemesfémpiacon is heves reakciót váltottak ki az adatok. A dollár gyengülésével az euró jegyzése kora délután az 1,137 dolláros szint fölé került. Az arany ekkor közel 1 százalékos drágulással átlépte az unciánkénti 4200 dollárt. Az ezüst árfolyama szintén megugrott, megközelítve a 61,5 dollárt, ám a friss adatközlést követő piaci kép alapján még 0,3 százalékos mínuszban maradt.
A magyar tőzsdén az OTP déltájban már 2 százalékot veszített értékéből, és június 12. óta nem látott mélypontra süllyedt. A bankpapír heti vesztesége ezzel elérte a közel 7 százalékot. Az eladási hullám a hét elején, az oroszországi kivonulásról szóló hírek után indult be.
A Boeing részvényeinél ezzel szemben a nyitás előtti kereskedés mintegy 3 százalékos emelkedést vetített előre, miután a légiközlekedési és védelmi óriás jelentős amerikai hadiipari megrendelést nyert el.
Mérséklődtek a kamatemelési várakozások
Az amerikai inflációs adatok a vártnál kedvezőbb képet mutattak. A Fed által kiemelten figyelt személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE-árindex) augusztusban éves alapon 3,4 százalékos pénzromlást jelzett a várt 3,7 százalék helyett. A változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció 3 százalékon stagnált, szemben a 3,3 százalékos elemzői konszenzussal. Havi bázison a magindex 0,2 százalékkal emelkedett a várt 0,3 százalék helyett.
Közben a gazdasági aktivitásról is bíztató adatok láttak napvilágot. Az ADP munkaerőpiaci jelentése szerint szeptemberben 90 ezer fővel nőtt a magánszektor foglalkoztatottsága, ami meghaladta a 70 ezres konszenzust és az előző havi 38 ezres bővülést. A második negyedéves GDP évesített negyedéves növekedési ütemét 1,5-ről 2,2 százalékra vizsgálták felül. A háztartások fogyasztási kiadásai augusztusban havi összevetésben 0,9, a reáljövedelmek pedig 0,2 százalékkal nőttek.
A hét eleji jegybanki kommunikáció és a friss makroadatok hatására érdemben átrendeződtek a kamatvárakozások. Míg néhány nappal ezelőtt a piac szinte biztosra árazta az októberi kamatemelést, szerda kora délután már közel 53 százalékos esélyt adott a tartásnak, és csupán 47 százalékot a szigorításnak. Ez továbbra is kiegyenlített arány, és mivel az infláció még a Fed 2 százalékos célértéke felett jár, a héten érkező további adatközlések alapjaiban rajzolhatják át a piaci várakozásokat.
Húszmilliárd dolláros megbízást zsebelt be a Boeing
A Boeing fejlesztheti az amerikai haditengerészet új generációs, F/A-XX jelzésű, lopakodó technológiájú vadászgépét. A Pentagon által bejelentett, mintegy 20 milliárd dolláros keretösszegű szerződés elnyeréséért zajló versenyben a vállalat a Northrop Grummant utasította maga mögé.
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A fejlesztési program kezdeti fázisában prototípusok és tesztgépek készülnek. A szériagyártás elindulásával és a potenciális külföldi megrendelésekkel a projekt összértéke hosszabb távon akár több száz milliárd dollárra is duzzadhat. A Boeing a tavalyi év során az amerikai légierő F-47-es vadászgépének fejlesztésére is megbízást kapott.
Újabb lépést tett a létszámleépítés felé a Volkswagen
A Volkswagen szerdán bejelentette, hogy december 31-i hatállyal felmondja több, az IG Metall szakszervezettel kötött kollektív szerződését, ezzel próbálva nagyobb mozgásteret biztosítani a tervezett létszámcsökkentéshez. A társaság álláspontja szerint a lépés nem írja felül a 2024-es foglalkoztatási megállapodást, a munkavállalói érdekképviselet ugyanakkor a garanciák csorbulásától tart.
A német autógyártót a kínai piacvesztés, az elektromobilitási átállás magas költségei, az európai kapacitásfelesleg, valamint az amerikai védővámok egyaránt nehéz helyzetbe hozzák. A szeptemberben jóváhagyott átfogó szerkezetátalakítási program a már megkezdett, hozzávetőleg 50 ezer fős elbocsátási hullámon túl további mintegy 50 ezer álláshely megszüntetésével számol globálisan. A menedzsment célja, hogy a 2026 első felében elért 3,8 százalékos üzemi marzsot 2030-ra megközelítőleg 9 százalékra tornázza fel.
A Volkswagen a szakszervezet által követelt 5 százalékos bérfejlesztést nem tartja megvalósíthatónak. A felek közötti bértárgyalások várhatóan október második felében folytatódnak.
Szintet lépett a tőzsdén a Vertikal Group
Szeptember 30-tól a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacának Standard kategóriájában forognak a Vertikal Group részvényei. A hulladékgazdálkodási, műanyagipari és logisztikai profilú társaság 2023 januárjában debütált a BÉT Xtend piacán.
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